Este será el aumento del coste de la recogida de basura en 2025 para las familias de Gijón

El coste de la recogida de basura para las familias gijonesas pasará de los 90 euros anuales de este 2024 a los 112,50 del año que viene. Un incremento de 3,75 euros al bimestre en las cuotas domésticas que se corresponde con una subida porcentual del 25%, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. En el mismo porcentaje se incrementan el resto de las tarifas de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa). O por lo menos esa es la propuesta que la dirección de la entidad, liderada por el edil popular Rodrigo Pintueles, lleva a votación al consejo de administración el próximo día 9. De salir adelante sería la segunda subida consecutiva en Emulsa tras el incremento del 30% aplicado al actual ejercicio. Las obligaciones que impone la nueva legislación y el incremento del coste por el uso del vertedero de Cogersa son los argumento para justificar una nueva subida, que no se da en las otras dos grandes empresas del Grupo Ayuntamiento. Tanto la Empresa Municipal de Aguas (EMA) como la de Transportes Urbanos (Emtusa) han optado por una congelación general de sus tarifas.

Si la cuota doméstica por la recogida de basura sube 3,75 euros al bimestre para el año que viene, la industrial se incrementa en 4,3 euros lo que supone que al año se pasa de pagar 103,80 a 129,75 euros a Emulsa. El salto anual en la tarifa de los denominados grandes productores es de 2.550 a 3.187,50 euros, lo que supone 106,25 euros más al bimestre. Y para cerrar la plantilla tarifaria queda la denominada tarifa reducida que se sube 1,4 euros al bimestre. Si eran 33,60 euros este 2024 serán 42 euros el próximo 2025.

¿Cómo llega Emulsa a estas cifras? Las operaciones se les presentan a los consejeros en un estudio justificativo que parte de la exigencia de cumplir con la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular en cuanto a la obligación de tener antes del 10 de abril del año que viene una "tasa específica, diferenciada y no deficitaria" para la basura. Gijón tiene ya una tasa específica y diferenciada; lo que no la tiene es no deficitaria. Y ello conlleva que los ingresos obtenidos de la recaudación de la tasa deben cubrir el coste real de la prestación del servicio.

Los cálculos de Emulsa es que ese coste el año que viene será de 23.830.000 euros: 1.291 euros en aprovisionamientos, 10.735.000 en gastos de personal, 9.653.000 euro por tratamiento de residuos y otros gastos de explotación y 2.151.000 euros en amortizaciones.

El exgerente lleva su despido a los Juzgados y pide más indemnización y 120.000 euros por daños morales

A la hora de hacer los números del año que viene hay que tener en cuenta que la ley impone reflejar el "coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación; así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía".

Eso supone que Emulsa ha tenido que cuantificar todos los costes directos de su servicio de recogida de residuos urbanos pero también la parte proporcional de los gastos de administración y taller, además de los gastos de los servicios de limpieza viaria y de jardines en los que el personal se dedica a la recogida de residuos en papeleras, aceras o zonas verdes.

Uno de los costes más importantes tienen que ver con el pago a Cogersa por usar su vertedero. Una Cogersa también afectada por las obligaciones que impone una ley diseñada para forzar a todos a reciclar para cumplir con los objetivos que marca Europa. En 2025 los ayuntamientos tendrían que alcanzar el 55% de recogida separada de materiales para reciclar. Gijón ronda el 36%. La aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero llevó a Cogersa a subirles los precios a los ayuntamientos. Si en 2022 era de 24,5 euros por tonelada al año siguiente fue de 67 y ahora está en los 96. Un incremento que le ha supuesto a la empresa gijonesa un aumento de costes de 5,7 millones que debilitó su ya complicada situación económica.

Al margen de la elaboración de las cuentas de 2025, Emulsa tiene sobre la mesa otro asunto económico de cierto calado: la demanda por despido nulo que ha interpuesto en los juzgados el anterior gerente que pide su readmisión. La demanda incorpora una petición de indemnización de algo más de 16.000 euros al considerar incorrecta la recibida y otros 120.000 euros por daños morales y perjuicios. Ya que antes de ser nombrado gerente ocupó durante año y medio el cargo de director técnico le pide al juzgado que de no ser considerado nulo su despido como gerente lo sea como director técnico y se le readmita en ese puesto. Al tiempo que solicita más de 21.000 euros por los salarios que no habría recibido desde ese despido como director técnico.

Los precios de los contadores de telelectura se incorporan al nuevo plan tarifario de la EMA A la una de la tarde del próximo día 9 están convocados los integrantes del consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que preside el edil forista Jesús Martínez Salvador, para votar una propuesta de modificación de las tarifas para 2025 que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se centra en mantener vigentes los precios del actual ejercicio. La modificación que se plantea, por tanto, no tiene que ver con cambios de precios. Son ajustes menores que conllevan incluir una aclaración sobre las altas y bajas efectuadas en fechas distintas a las de inicio o fin del periodo de facturación, corregir una serie de erratas que se habían detectado en el actual documento dentro de los capítulos de normas de cuantificación y, quizás lo más destacado, introducir unos nuevos precios que tienen que ver con el inicio de la instalación de contadores de telelectura. Hasta ahora los modelos y precios que figuraban en la propuesta tarifaria era solo para contadores tradicionales, los mecánicos. Si los precios para contadores mecánicos van de los 55,99 a 4.089 euros dependiendo de las características del contador los de telectura, en las mismas condiciones, van de 120 a, también ,4.089 euros. La igualdad en precios es solo en las dos últimas categorías; en el resto el coste del contador de telelectura es considerablemente más alto que el mecánico. También se reunirá la semana que viene el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) para votar las tarifas del año que vine. Aquí la opción, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, vuelve a ser la congelación de los precios fijados por la empresa y sobre los que se hace esa reducción del 50% que lleva vigente desde 2023 en base a una subvención que se recibe del Estado. El único cambio las condiciones de los billetes y bonos de los autobuses municipales es eliminar el requisito de residente para acceder a las tarifas sociales.

Tarifas para 2025 Cuota doméstica . Incremento: 3,75 euros al bimestre. Importe cuota: 18,75 euros al bimestre. Incremento anual: de 90 a 112,50 euros (un 25% más). Número de cuotas: 145.525. Previsión de ingresos: 16.371,562,5 euros.

. Incremento: 3,75 euros al bimestre. Importe cuota: 18,75 euros al bimestre. Incremento anual: de 90 a 112,50 euros (un 25% más). Número de cuotas: 145.525. Previsión de ingresos: 16.371,562,5 euros. Cuotas industriales . Incremento: 4,35 euros al bimestre. Importe cuota: 21,65 euros al bimestre. Incremento anual: 103,80 a 129,75 euros (un 25% más).

. Incremento: 4,35 euros al bimestre. Importe cuota: 21,65 euros al bimestre. Incremento anual: 103,80 a 129,75 euros (un 25% más). Grandes productores . Incremento: 106,25 euros al bimestre. Importe cuota: 531,25 euros al bimestre por cada mil litros o fracción superior a 500 litros. Incremento anual: de 2.550 a 3.187,50 euros (un 25% más). Número de cuotas: 145.525. Previsión de ingresos de cuotas industriales y grandes productores: 6.928,224,5 euros

. Incremento: 106,25 euros al bimestre. Importe cuota: 531,25 euros al bimestre por cada mil litros o fracción superior a 500 litros. Incremento anual: de 2.550 a 3.187,50 euros (un 25% más). Número de cuotas: 145.525. Previsión de ingresos de cuotas industriales y grandes productores: 6.928,224,5 euros Tarifa reducida. Incremento: 1,4 euros al bimestre. Importe cuota: 5 euros al bimestre. Incremento anual: de 33,60 a 42 euros (un 25% más).

