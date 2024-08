"Volver a casa y llenar conciertos es lo más"

El artista multidisciplinar Rodrigo Cuevas González (Oviedo, 1985), que se encuentra inmerso en la gira "La romería", con la que va de lleno en lleno por toda España, se asoma de nuevo a un escenario asturiano. Se le espera en Gijón, mañana, domingo (23.00 horas), en la playa de Poniente. El suyo es el segundo de los grandes conciertos programados en la Semana Grande de la ciudad, siempre multitudinarios, y en esta ocasión, casi seguro que más. Y por si hubiera algún indeciso, Cuevas anuncia una "puesta en escena especial".

–¿Cómo llega al concierto de mañana, domingo?

–En plena gira. Esta semana hemos estado en Málaga y Segovia. Después iremos a Cambrils... No paramos. Estoy con muchas ganas de llegar a Gijón porque ese pedazo de escenario y en ese espacio tan guay es lo más. También de tocar en casa, en Asturias, en un sitio gratuito y que pueda venir todo el mundo sin que se agoten las entradas. Creo que va a venir mucha gente.

–¿Es una de las citas que más entusiasmo le generan?

–Por supuesto. Es un sitio que da la oportunidad de hacer cosas que otros no la dan. La puesta en escena será especial, particular, diseñada para el concierto de Poniente y habrá colaboradores y muchas cosas guays.

–¿Qué destaca de la puesta en escena con la que se van a encontrar los asistentes de esta nueva "romería" ?

–Será algo diferente. Sobre todo, estará dedicado a toda la gente que quiso venir a los conciertos de Avilés, Gijón y Oviedo y no pudieron porque se agotaron las entradas en poco tiempo. Es un concierto en el que hay mucha música, mucho baile, chistes y muchas historias que me gusta contar. Además, siempre hacemos canciones especiales para el lugar donde estamos. En el concierto también hay mucho jugueteo. Me encanta el contacto con la gente.

–¿Se esperaba formar parte del elenco de artistas de la Semana Grande de nuevo?

–Nos llamaron hace unos meses, pero ya hacía tiempo que no lo hacían. Solo actué una vez en Poniente, en un espectáculo de zarzuela que no era mío propiamente, y en el que iba de cantante. Tenía muchas ganas de hacerlo de esta forma.

–¿Cómo está viviendo el éxito de su exposición en Laboral Centro de Arte?

–Está siendo muy guay. Está yendo muchísima gente y la acogida es genial. Los que van destacan que se lo pasan muy bien porque tiene una parte interactiva muy currada estéticamente por Ricardo Villoria. Es muy bonito, como todo lo que hace él, y la gente se lo pasa bien. Muchos van creyendo que se van a encontrar con una retrospectiva e igual no se encuentran lo que esperaban porque no tengo edad para hacer una retrospectiva todavía. La mayoría van a ver qué les proponen los comisarios, Llorián García y Ricardo Villoria, y todos dicen que lo disfrutan mucho.

–¿Qué significado tiene sentir el cariño de los asturianos?

–Estar en casa y que te quieran es lo más. Que te quieran fuera es guay, pero que lo hagan en casa mola más todavía. Ha ocurrido poco a poco, pero todo el mundo siempre fue muy cariñoso conmigo. Desde que me conocía poca gente ya sentía su cariño. Lo cierto es que lo que más me presta de todo es volver a casa y que se llenen los conciertos de público.

Rodrigo Cuevas. / David Cabo

–¿Está contento con el resultado que está obteniendo en la gira?

–Sí. Estamos yendo a espacios muy grandes y chulos. Haber hecho "sold out" en el Liceu de Barcelona para mí era algo impensable. Fue un "momentazo". También haber llenado la Laboral dos días o ir al Wizink. Son momentos que dan mucho orgullo con el equipo, la banda, los técnicos y toda la gente que viene en la gira. En todo momento me siento superarropado con ellos y esos momentos sirven para disfrutarlos con ellos y darles las gracias por todo lo que me impulsan.

–¿Llegó a soñar en algún momento con obtener esta respuesta por parte del público a nivel internacional al folclore que lleva por bandera?

–Nunca me lo esperé, pero tengo que decir que tampoco me extraña porque también admiro a muchos artistas de fuera que hacen folclore y han triunfado de esa forma. Un asturiano nunca fue menos que otros. Entonces, ¿por qué no iba a pasar?

–¿Qué significó recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023?

–Fue todo un antes y un después en el desarrollo de mi carrera profesional. Marcó un montón la carrera y la gira de este año, sobre todo. He notado mucha más visibilidad, mucho reconocimiento y creo que te dignifica mucho tener ese premio.

–¿En qué cree que ha mejorado en mayor grado en los últimos meses?

–Siempre intento mejorar todo el tiempo en todos los aspectos. Soy muy exigente e intento cantar mejor, bailar mejor y hablar mejor. Hacer tantos conciertos sirven de entrenamiento y el repertorio lo tengo ya estudiadísimo. La gente también se sabe los temas y es muy chulo que se sepan tanto las canciones tradicionales como otras que escribí yo.

–¿Qué es imprescindible a la hora de crear esos temas?

–Trato de relacionarlos con mi vida diaria, mi casa, mi pueblo, mis amigos y mis vecinos de siempre. Esta es la mejor forma de conectarlos con la vida normal.

Suscríbete para seguir leyendo