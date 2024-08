"Ahora veo que hay mucha paranoia con las medusas, pero aquí siempre las hubo"

Como cada día llega María Luisa Montero Suárez (Gijón, 1954) a la escalera 2 de la playa de San Lorenzo. Le espera su grupo habitual de nadadores de aguas abiertas con los que hace ya unos pocos años reflotó el colectivo Rampa 2. Lo hace con el neopreno enfundado y con una advertencia clara. "No vayas a poner que esto es la Rampla", señala entre risas.

–Hay mucho debate incluso en su propio grupo. ¿Rampa o rampla?

–Rampa. Somos Rampa 2. Rampla era un término que utilizaban algunas personas, no todas, de Cimavilla hace años. Lo mismo que hay gente que dice "jarsé" en lugar de jersey. Eso no quiere decir que tengas que utilizarlo. La palabra rampla no existe. Es rampa. No quiere decirse que porque una persona hable mal tengamos que hablar mal los demás. Porque alguien coma mal no quiere decir que tengamos que comer con los dedos (risas).

–En Cimavilla siempre hubo idioma propio.

–En todo Cimavilla no, porque yo siempre paré aquí, desde que mis niños eran pequeños.

–¿Y qué recuerda de aquellos años?

–Muchos no se acordarán, pero antiguamente estaba lleno de banderas del mundo. Veníamos con los niños y era fácil. Si perdías un niño, porque éramos cantidad de gente con niños, les enseñabas las banderas para que no se perdiesen. Ellos, si tenían un despiste, buscaban la bandera, porque no había tantos socorristas de aquella.

–¿Cómo nació Rampa 2?

–Hace muchos años, varios nadadores de aguas abiertas, que nos conocíamos de hacer la playa, empezamos a coincidir. Algunos venían del Santa Olaya, otros del Grupo Covadonga, otros por libre, y en mi caso, del Club de Regatas. Fuimos uniéndonos hasta que Manuel Palancón terminó haciendo un grupo que se llamó "Aguas abiertas". Estuvimos años, pero ya sabe, como pasa muchas veces con los grupos, pues se acabó disolviendo.

–¿Y tomó el relevo para recuperarlo?

–Yo, como siempre estuve en la Rampa (enfatiza entre risas), me quedé acompañada por tres o cuatro amigos aquí. Son muchos años, conozco bien la playa, y empezó a venir gente conmigo y a quedarse. Y así formamos la Rampa 2. Ahora hacemos el belén en Navidad o la travesía nocturna. Más que nadadores de competición, que los hay, nosotros somos nadadores de largo recorrido. Atravesamos de las Cíes a Vigo, vamos a La Ñora… Siempre apoyándonos entre nosotros. Mañana (por hoy) vamos a Navia, que para nosotros es un referente para los nadadores.

–Porque no es lo mismo nadador que bañista, ¿no?

–No, no, no (risas). Me pongo como la del exorcista cuando nos llaman los bañistas de la rampa.

–¿Son un grupo unido?

–Nosotros tenemos que ir siempre juntos. El que nada mucho, por ejemplo, pues hace lo que llamamos el tiburón, va para adelante y regresa para atrás y va ayudando. Todo el mundo apoya al otro. Si dejas a un nadador atrás, el pobre quiere correr y te descoordinas y te desesperas. El grupo tira del grupo. Es increíble lo que llegamos a hacer de metros gracias al apoyo de todos. Ese es mi gran orgullo.

–¿El agua está más limpia?

–Hubo épocas mucho peores. Hace años incluso tuve problemas gordos con el E-coli, cuando se negaba que la playa estuviese mal. Ahora este año está más limpia y eso hay que reconocerlo.

–Y más caliente.

–Sí, también. Ahora tenemos el problema de las medusas. Pero pienso que hay mucha paranoia también. Es verdad que las hay, y como te pique una carabela portuguesa doy fe que no se te olvida (risas), pero la gente ve más de las que hay.

–¿Cuándo le picó?

–De niña.

–Entonces el problema no es nuevo

–Siempre las hubo. Lo que pasa es que este año están entrando mucho. No sé si es por las corrientes o porque bajó el número de depredadores. Ya sabe que bajó el número de tortugas, que son las que se las comen.

–¿Qué no se pierde de la Semana Grande?

–Los Fuegos. Antes los veía desde el Club de Regatas, por supuesto, y ahora no me queda otro remedio que ir a otro sitio. Suelo ir a Poniente. Primero quedo a cenar en una sidrería con amigos y luego vamos a ver los Fuegos.

–¿La visita al chigre no puede faltar en Semana Grande?

–(Risas). Eso es. Gijón es una fiesta. Ya hay cantidad de gente. Venía ahora para la playa y todo eran grupos de visitantes escuchando a los guías. Ahora más que antes percibo que los turistas vienen con mucho interés por la historia del Gijón. Y a mí eso me parece muy interesante.

–¿No le preocupa la masificación turística?

–Si no tenemos turismo, nos quejamos, y si lo tenemos, ¿qué pasa?, ¿nos quejamos también? Si el turismo da dinero… pues tendremos que aprender a convivir con ello. Hombre, eso sí, no ese turismo que se meten dieciocho en una casa y molestan a los vecinos. Y en agosto, ya se sabe, todo Madrid viene para aquí. Como toda la vida.

–¿Va a los toros?

–Alguna vez. Si me invitan (risas). No soy antitaurina ni tampoco gran aficionada, pero respeto todo y, si me invitan, claro que voy.

–¿Y a la Feria de Muestras?

–Ahí sí. Y además este año voy a colaborar con el stand de la Asociación Belenista, que un año nos dieron un premio por el belén de piedras que hacemos en Navidad los de Rampa 2. Al final, me hice socia.

–Se recuperó este año la procesión del Carmen.

–¡Ay, qué bonita fue! Soy cofrade del Carmen. Me encantó participar. Fue precioso ir en el barco.

–¿Está Gijón más tranquilo que otros años por las polémicas con los toros y las misas?

–Bueno, es que hay un grupo mínimo que protesta, pero es su problema. Lo que pasa es que la prensa tiene un poco de culpa, porque le da demasiada voz. La mayoría de la gente es lo contrario. No hubo más que ver la procesión del Carmen. Aquí siempre supimos convivir con todo. Unos participan en unas cosas y otros en otras, y siempre nos respetamos todos. Pero la mayoría de Gijón estamos con esas cosas.

–¿Es usted más de verbena o de fiesta de prau?

–Uy, ya me estoy haciendo mayor y ya soy mucho más de fiesta de prau. En las verbenas ya no rindo igual que antes (risas).

–Pero la danza prima no se la pierde.

–La bailo un poco torpe, porque no coordino muy bien, pero procuro seguir lo pasos sin que se note (risas).