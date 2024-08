Avalan que la muerte del gaitero gijonés en Potes se juzgue como homicidio imprudente

La Audiencia de Cantabria ha rechazado los recursos de la familia del gaitero Javier Solares, fallecido tras ser agredido en Potes en julio de 2020, para que los dos implicados en el incidente fuesen juzgados por homicidio doloso y omisión del deber de socorro. Por tanto serán juzgados por homicidio imprudente y lesiones leves. En el procedimiento están encausados dos jóvenes que en aquel momento tenían 25 años, C. S. V. y A. F. D., detenidos por la Guardia Civil tras mantener una discusión con el gaitero. Uno de ellos le propinó un puñetazo a Solares que le hizo caer al suelo y golpearse contra el suelo, lo que le provocó la muerte. El otro le dio una patada en la cabeza cuando estaba en el suelo, aunque no habría influido en el fallecimiento.

Según el auto de apertura de juicio oral dictado en febrero por la jueza de instrucción de San Vicente de la Barquera, "resulta indiciariamente acreditado que en la madrugada del 12 de julio de 2020, cuando la víctima se dirigía junto a su pareja y otros familiares hacia su vehículo después de haber cenado y tomado alguna consumición, tuvo una discusión a distancia con uno de los investigados y un amigo de este. Minutos después, los dos investigados se encontraron de nuevo con el grupo de la víctima y se acercaron por detrás, entonces la víctima se giró y se encaró con ellos y uno de los acusados le lanzó varios puñetazos".

El auto añadía además que "uno de los puñetazos impactó en la cara de la víctima, que cayó hacia atrás golpeándose con la parte posterior de su cabeza en el suelo. Después, el otro hombre le dio una patada en la cabeza".

Según la resolución de la jueza instructora, "el agredido presentaba 1,14 gramos de alcohol etílico por litro de sangre, lo que pudo contribuir a que cayera golpeando con la base del cráneo en el suelo, sin conseguir detener la caída con las extremidades superiores".

Para los forenses, "fue el golpe en la región occipital de la cabeza contra el suelo lo que le provocó múltiples fracturas que se originan en el punto de impacto y afectaron al resto de las estructuras óseas de la cabeza". Esta fractura en la base del cráneo por la caída produjo la hemorragia cerebral y es la causa de la muerte.

El daño no era previsible

Negaba además que las fracturas se hubiesen producido por el puñetazo, "porque las cámaras de seguridad permiten apreciar claramente que el mismo se produjo de frente, en la cara, y no en la base del cráneo". Por otro lado, la jueza instructora estimaba que la patada no contribuyó a la muerte, al ser la fractura en la base del cráneo suficiente para producirla. Y añadía que el daño no era previsible, por lo que no cabía considerar los hechos como un homicidio doloso, decisión que avala la Audiencia cántabra al desestimar los recursos presentados por el padre y la hermana del fallecido.