«La autenticidad, la calidad nutricional y la forma de cultivo ecológico», son los tres ingredientes que la ingeniera forestal asturiana Cristina Secades Cicero asegura están presentes en cada uno de los productos que ofrece con su marca: Kiwín Bio. Los kiwis minis «son pequeñitos, de piel lisa comestible y se comen como si fueran uvas», y junto a las manzanas de mesa y los manzanos que su padre ya plantó en el año 1977, son las plantaciones que crecen en la finca de su bisabuela, situada entre Llanera y Gijón. Cristina Secades es una de las doce mujeres «muy luchadoras y trabajadoras» que ofrecen sus productos en El Mercadín de la Fundación Caja Rural de Gijón, que ayer abrió sus casetas, en el Muséu del Pueblu d’Asturies. El mercado es un proyecto que «ha costado muchísimo, pero que al final lo conseguimos sacar adelante», según trasmitieron fuentes de la organización.

Secades se define como «una mujer campesina, emprendedora, que trabaja el campo y que defiende la agricultura ecológica» y no ha querido desaprovechar esta «oportunidad» para «dar más a conocer sus elaboraciones y acercarlos al público. Así «se pueden probar las mermeladas y los otras productos que hacemos», añadía. Su marca es símbolo de la unión entre la innovación y la tradición: «Yo siempre aposté no solo por la innovación con un cultivo diferente, sino por la tradición. Algo que no es incompatible». Con su marca, TerrAmor Finca Ecológica, de la que habla orgullosa, ha mantenido «variedades autóctonas de manzana que están casi olvidadas» o elaborar con ayuda de artesanas «productos de lana de ovejas Xalda, una raza que estuvo casi en riesgo de extinción» asevera Cristina Secades.

Doce artesanas ofrecen innovación y tradición en el Mercadín del Pueblu d’Asturies

Unos metros más adelante se encuentra el puesto «Formato papel» de diseño gráfico, encuadernación y cartonaje. Es la primera vez que Eva González Sol acude al Mercadín y ya augura que no va a ser la última. Con sus álbumes de fotos personalizados a través de ilustraciones hechas a mano, junto con todo tipo de material de papelería, González quiere ensalzar el valor de estos productos y de la labor que antaño se realizaba para que «estas tradiciones no se pierdan y las nuevas generaciones las sigan conservando».

Eva González Sol quiere con sus cuadernos quiere generar conciencia de que «en Asturias es importante no solo pensar en industria y turismo, sino que los pequeños productores podamos también vivir de lo nuestro». La artesana natural de Perlora (Carreño) se considera una «mujer rural» que quería dar a conocer sus productos. «Cuando me lo propusieron decidí venir porque me parecía algo bonito», en un entorno que reconoce que es «inmejorable porque estamos rodeados de construcciones asturianas como los hórreos», además del potencial de afluencia que tiene la Feria de Muestras.

El Mercadín estará abierto todos los días, en el Muséu del Pueblu d’Asturies, con horarios de mañana y tarde, ofreciendo además talleres en directo por parte de las artesanas: «Mostramos cómo elaboramos nuestros productos y explicamos cómo se realizan», señala Eva González Sol.