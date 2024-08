«No puede ser que los horarios de las fiestas de prau en Asturias sean los más largos»

Con 35 años vinculado a la hostelería gijonesa, Ángel Lorenzo del Rivero es el presidente de la Junta Local de Gijón de la patronal asturiana de hostelería y hoteles Otea. Ofrece aquí su visión de ambos sectores en esta temporada alta.

–¿Cómo está yendo en Gijón?

–En cuanto a ocupación hotelera, está siendo bueno. En julio fue del 84,5%, un punto y medio más que el año pasado, con un incremento muy ligero del precio. Las previsiones para agosto son buenas y creemos que por lo menos se va a estar como el año pasado, que se alcanzó el 90% en el total del mes. En esta primera quincena estaremos prácticamente llenos. Eso a pesar de que hay más vivienda de uso turístico.

–¿A qué lo atribuye?

–En Gijón se están haciendo las cosas bien y Asturias está emergiendo, junto a otras comunidades como Cantabria y Galicia. La masificación del Mediterráneo y Andalucía y sus precios, más el cambio climático parece que han volcado los gustos.

–¿Y en la hostelería?

–Tenemos luces y sombras. Estamos por la linea del año pasado, aunque teníamos esperanzas de superarlo, pero no va a ser así. A la hostelería le hace daño tanta proliferación de fiestas de prau y de festivales.

–¿Por qué las fiestas de prau?

–Hasta hace pocos años había más o menos una docena en el concejo. Ahora desde la primera semana de julio hasta la tercera de septiembre las hay todos los fines de semana y coinciden a lo mejor dos, tres o cuatro fiestas de barrio o de prau a la vez.

–¿Hasta qué punto está afectando a la hostelería?

–Hicimos una encuesta a los asociados de Otea y el 78% dijo que les influían muy negativamente las fiestas de prau y los festivales. Hubo unos vídeos que se hicieron virales de la Ruta de los Vinos vacía, a las diez y media de la noche de un día de julio, que tendría que hacernos reflexionar y darnos cuenta de las consecuencias en la hostelería.

–¿Qué plantea hacer entonces con las fiestas de prau?

–Otea no está en contra de ellas, al contrario, pero pensamos que hay que dialogar y llegar a acuerdos para poder convivir todos. Entendemos que a mucha gente le gusten la fiestas patronales, y lo compartimos, pero también se quiere tener bares los nueve meses que no son de verano. Y ese público quiere que las instalaciones de esos bares estén dignas, que tengan calidad y buen servicio. Para eso es necesario tener unos beneficios en verano que permitan afrontar las pérdidas del invierno y hacer inversiones en los establecimientos para mantener o mejorar la calidad y no puede haber un turismo de calidad sin una hostelería de calidad. Y lo más importante, la hostelería da empleo todo el año y representa el 11,2% del PIB y el 12% del empleo en Asturias.

–¿Acuerdos con quién?

–Con las asociaciones de vecinos y con el Ayuntamiento. Creo que el diálogo tiene que ser a tres bandas, para buscar las fórmulas para que el año que viene esto esté compensado. También creemos que hay que distinguir entre las fiestas que organizan las asociaciones y en las que la organización y ganancias corresponde a una empresa privada. Para estas últimas pedimos que estén sujetas a las mismas condiciones laborales, fiscales, sanitarias y de horarios y de ordenanzas que los locales hosteleros.

–¿Que tipo de negocios son los más afectados?

–El más perjudicado es el ocio nocturno, que además desde la pandemia no ha vuelto a ser lo que era. Todas estas fiestas se organizan los fines de semana, que es cuando el ocio nocturno tiene el grueso de su clientela, y además muchas de estas fiestas se prolongan más allá del horario de cierre que en la mayoría de los locales de ocio nocturno es a las cinco y media de la madrugada los fines de semana. Los horarios de las fiestas de prau en Asturias son los más largos y eso no puede ser; no los hay así en ninguna otra comunidad autónoma. Unos horarios tan prolongados de las fiestas de prau además acarrean molestias para los vecinos. Y muchas de ellas no dejan de ser botellones encubiertos.

–¿Sólo afecta al ocio nocturno?

–No, porque el ocio nocturno a su vez es un tractor importante para las cenas en restaurantes y bares. Una ciudad sin ocio nocturno va perdiendo vida y tenemos un ejemplo con Avilés, que tenía un ocio nocturno muy importante, lo ha perdido y eso ha hecho que se resienta la hostelería diurna, porque los avilesinos se desplazan mayoritariamente a Gijón los fines de semana.

–¿Y los festivales?

–Al igual que con las fiestas de barrio y prau, tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos para convivir todos. Una posible solución es buscar fechas alternativas a las actuales o una disminución de sus horarios. Creemos que no es bueno para nuestro sector que se concentren en Gijón, en los 62 días de julio y agosto, tres grandes festivales basados en una parte muy importante de hostelería, que ocupan 30 días entre los tres.

–¿Cómo se presenta la Semana Grande?

–Ya se ha visto este fin de semana como la ciudad ya tiene muchísima gente en la calle. La Semana Grande siempre es un motor muy importante para atraer turismo. Además, que sea de diez días es algo que desde Otea habíamos pedido al Ayuntamiento, y creemos que también ha acertado en el calendario de conciertos, que son reconocidos y reconocibles, que es lo que el gran público reclama.

–También hay casetas en Begoña, como pidió Otea, lo que ha generado polémica.

–Pensábamos que la Semana Grande de Gijón casi todo estaba enfocado a la noche, con conciertos en la Plaza Mayor y Poniente. La esencia de las casetas es llevar la fiesta al día, al tardeo y al vermuteo. Y también, este año como van a estar en el centro, la posibilidad de que hosteleros que estén en barrios pudiesen darle escaparate a su negocio en el centro. Lo ideal sería que para el año que viene las casetas se extiendan a los barrios, al igual que los conciertos, para que la Semana Grande sea fiesta no sólo en el centro y que la hostelería se beneficie de ello.

–¿Cómo está la falta de personal en la hostelería en verano?

–Más agudizada, porque se necesita más personal. La hostelería y hotelería tenemos una gran demanda de empleo que no logramos cubrir. Eso hace que muchos establecimientos no puedan abrir comedores, terrazas, o cubrir nuevos turnos necesarios para estar abiertos más horas y días. Es verdad que es un problema de casi todos los sectores como la construcción, transporte, sector sanitario... Uno de las posibles causas es que la hostelería siempre se nutrió principalmente de gente joven y nuestra región, entre la reducción de la pirámide poblacional y que muchos jóvenes se marchan de Asturias, acusa desfavorablemente eso. De todas maneras, el empleo asalariado en el sector turístico en Asturias crece cada año, con la triste sombra de la bajada en números de autónomos.

–Las cifras macroeconómicas están siendo positivas. ¿Lo notan?

–Lo que se nota es una disminución del gasto de las familias en los bares y restaurantes. Si han subido las hipotecas o los alquileres, más la cesta de la compra por la inflación, y los sueldos no suben, se recorta en algo y lo más fácil es en ocio. Es algo que está pasando en toda España.

–Otea se quejó de que el Ayuntamiento pusiera una pantalla gigante para el final de la Eurocopa en Hermanos Castro.

–Cuando se anunció en las condiciones que se anunció, nos pusimos en contacto con el equipo de gobierno para razonar con ellos que no era bueno para nuestro sector, que después de terminar el partido siguiera la fiesta en ese recinto con música y barras hosteleras privadas porque considerábamos que era una competencia desleal a la hostelería que trabaja y da empleo todo el año y cuando se puede facturar, se haga un evento que deje los establecimientos vacíos. Tenemos que decir que lo entendieron perfectamente y en cuanto se terminó el partido se terminó el evento. Quiero destacar que tenemos una muy buena sintonía con el Ayuntamiento y compartimos la hoja de ruta de lo que es bueno para el turismo.

