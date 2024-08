Jira y desfile multitudinarios para cerrar el Arco Atlántico: "Es una cita que debía volver al calendario cultural de Gijón"

"Ya de pequeñina mis padres me traían al Muro, y siempre que vengo cada año me emociono. Es una tradición muy bonita, de las poquitas que quedan". María Vidal nació en La Coruña, pero de pequeña se fue a vivir a Gijón con sus padres, y desde entonces, no ha faltado ningún año al tradicional desfile del Día de Asturias en Gijón. Ella fue una de las muchas que disfrutaron del tradicional desfile a la vera de la playa de San Lorenzo en dirección a un cerro de Santa Catalina que albergó una multitudinaria jira con las agrupaciones participantes en el Festival Arco Atlántico que hoy domingo puso el broche. "Hemos vivido una semana de maravillosas y variadas propuestas de actividades culturales que han enriquecido enormemente nuestra ciudad. El Arcu Atlánticu debía volver al calendario cultural de la ciudad, era un auténtico clamor, y no podía haberse recuperado de mejor forma", ensalzaba la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro al hacer balance de la cita.

Los gijoneses Boris Roteia González e Isabel Mañana Canteli junto a sus hijos, Lucia y Marcos, tampoco quisieron perderse en colorido desfile por el Muro. Por motivos laborales no siempre pueden disfrutar todo lo que quisieran, pero esta cita es de obligado cumplimiento. "Tenemos un sobrino que toca en una de las bandas y bajamos siempre que podemos", desvelaba Boris sobre una actividad que les trasladan a su infancia, y que hace que se sientan como "en casa", como añadía su mujer, Isabel Mañana. Asier Marquina, junto a su pareja Paula Sendín y el pequeño Mario, por su parte, quiso dejar claro que el desfile "es la expresión más pura de nuestros orígenes, de nuestro pasado, y de todo lo que nos ha llevado a donde estamos. Por ello nadie debería perdérselo". Actualmente residen en Bruselas, y volver a Asturias siempre les recuerda "ese sentimiento de pertenencia". A pesar de que se han encontrado estas actividades de casualidad no quisieron desaprovechar la oportunidad de "disfrutar del día, del buen tiempo, de la ciudad y del alegre ambiente", afirmaba emocionado Sendín, que siguió el recorrido junto a sus amigos madrileños Nico Naranjo y Rocío Aguirre, con su pequeña Jara. Para ellos fue también "una grata sorpresa encontrarse con este evento".

Para los turistas que durante los últimos días han apostado por Gijón para sus vacaciones, el festival Arco Atlántico les ha permitido conocer un poco más las raíces de la región. "Esta es una manera también de ver la esencia de Asturias y disfrutar de la cultura de esta zona en concreto", defendía la pareja madrileña. Ambos valoraban positivamente la variedad de edades que se han encontrado a lo largo del recorrido hasta llegar al cerro de Santa Catalina. "Me ha gustado mucho ver que hay gente de todas las edades, ver como niños tan pequeños disfrutan y participan en estas tradiciones", añadía Aguirre.

Fue en la Atalaya donde coincidió toda la comitiva del desfile. Era momento de poner fuerzas tras la caminata desde El Molinón. Reinaba el buen tiempo a los pies del "Elogio del horizonte". Los manteles listos, repletos de comida y la música seguía sonando. María Jesús Fernández, Isabel García, María Álvarez, María de los Ángeles Romero, Marta Menéndez y Marisol López estaban sentadas relajadamente a la sombra de un árbol, a la espera de conocer si eran las ganadoras al premio por tener la mejor presentación de comida en el prau de la jira. Existían tres categorías: mantel, cesta y premio a la sostenibilidad. A pesar de haber obtenido la plata con el mantel y el bronce con la sostenibilidad, han vivido una gran jornada disfrutando de todos los platos que habían elaborado, entre los que se podían ver tortillas de patatas, empanadas, bollos preñaos o casadiellas, entre muchos otros a los que nadie se podría resistir. Llevan diez años seguidos sin faltar, y animan a que más gente se una a esta celebración "porque es una fiesta que no se tiene que perder, y que se celebra en un sitio inmejorable". "Nos entristece un poco ver que cada año hay menos gente, que la festividad va decayendo y en concreto, este año en relación con los anteriores hemos notado que ha bajado mucho la asistencia", pronunciaban al unísono.

Un poco más arriba, llegando ya a la obra de Chillida, se avistaba a un gran grupo compuesto por mayores y pequeños. Eran los integrantes de "El Xolgoriu". María José Arboleya, Covadonga González, Candela Rodríguez, Álvaro y Mateo Trapote, Andrea González, Laura Garea, Luz Prieto, Ana Vivar no quisieron perderse ese momento. "La comida no ha podido ir mejor con un poco de todo, aunque algo que no puede faltar es la sidra", afirmaba con una gran sonrisa Arboleya. En un ambiente relajado, junto a sus amigos, estaba deseando que llegase la tarde y "poder empezar a cantar y bailar". A pesar de llevar toda una semana de folixa en las calles de Gijón, el cansancio impidió que disfrutasen ni un solo segundo de la jornada dominical. "Cuando uno va cumpliendo años se disfruta todo, hasta el dolor de pies", garantiza entre risas. Y todo por que las tradiciones perduren. "Se va a perder todo y al final nos vamos a quedar sin nada, nos vamos a quedar encerrados en las casas, así que salgan y disfruten", añadía.

Seis días de un festival que "ha logrado dinamizar la oferta cultural de la ciudad" con alrededor de cincuenta actividades de acceso gratuito”. Los momentos claves llegaron de la mano de las gallegas Tanxugueiras en una Plaza Mayor "abarrotada" con su concierto inaugural, con el espectáculo de danza "Yarin Site" que conmemoró al pie del "Elogio" el centenario de Eduardo Chillida, el vídeomapping interactivo sobre la fachada de Tabacalera del artista Sergio Fernández o el "sorprendente" espectáculo de danza vertical sobre la fachada de la Torre del Reloj llevado a cabo por la compañía Delrevés. Asimismo, la oferta gastronómica no se quedó tampoco atrás y el mercado de Campo Valdés contó con "miles de visitantes durante todas sus jornadas de apertura", según trasmiten los organizadores. "La recuperación de un festival, tras cinco años sin celebrarse en la ciudad, nos exigía un extra de reflexión e imaginación para diseñar una atractiva programación que permitiera su vuelta con fuerza y plenamente identificado con los públicos actuales de nuestra ciudad", destacó este domingo Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, y su director. Y remató con una clara satisfacción: "por los datos y valoraciones que nos han llegado estos días vemos que se ha conseguido, por lo que estamos muy satisfechos".