Un stand lleno de personajes en la Feria de Muestras

La Feria Internacional de Muestras de Asturias ya está a pleno rendimiento y, como suele ser habitual, no falta en el recinto Luis Adaro el stand de LA NUEVA ESPAÑA. Un espacio de lo más gráfico, ya que en él se encuentra la exposición "Personajes de Gijón", enmarcada en los actos para conmemorar el 30.º aniversario de la edición local del diario. Una muestra que fue un éxito de público el pasado julio en la Antigua Rula con 213 caricaturas realizadas por el dibujante Suso Pérez Loza, "Mortiner", figura clave en las artes gráficas y humorísticas de la región y responsable de otras secciones clásicas del periódico como "Abierto por vacaciones", "Los martes al gol" y "La mirada zítrica". Esta muestra también es una vía para repasar la historia de la ciudad a través del retrato de algunos de sus ciudadanos más ilustres.

Dos visitantes pasan por delante del stand. | Marcos León

Agustín Alonso fue uno de los visitantes que ayer no dudó en acercarse por el stand. Era su primera toma de contacto con la colección, ya que no pudo acudir a contemplarla en la Antigua Rula. "Es sorprendente y reconocemos a mucha gente de la actividad asturiana en muchos ámbitos como la política o el deporte", ensalzó Alonso, que agregó que "presta mucho ver una exposición de este tipo". También agradeció que sea una de las múltiples propuestas de las que se pueden disfrutar en la Feria. "Me parece fenomenal porque es un entorno en el que pasan miles de visitantes durante el verano y creo que es una oportunidad única para visionar todas las caricaturas", subrayó. "Yo me lo perdería", apuntaba Agustín Alonso, que animaba a dejarse caer por la exposición, que atrajo a miles de personas en la Antigua Rula a principios de julio.

Una parte del stand dedicada al proyecto «Asturias Exterior». | Marcos León

Además de la muestra "Personajes de Gijón", el stand de LA NUEVA ESPAÑA ofrecerá durante el transcurso de la Feria de Muestras los coleccionables de la serie "Monasterios de Asturias" y también una amplia información sobre la iniciativa "Asturias Exterior" impulsada por este periódico, consistente en un canal informativo con el que se pretende dar voz e importancia a quienes trabajan y residen fuera de Asturias, pero desean mantenerse conectados con la tierra donde nacieron. En la edición digital del periódico, habrá a diario un espacio para los casi 300.000 asturianos que, en España y el extranjero, conforman la "Asturias Exterior". El stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras, que festeja los 100 años desde su primera edición, apuesta por la variedad de contenidos y, este verano, es más gráfico que nunca.