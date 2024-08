El torero Juan Ortega, ante su vuelta a la feria de Begoña de Gijón: "El Bibio es una auténtica joya"

Es uno de los elegidos. En sus muñecas y, especialmente en la yema de sus dedos, radica el toreo clásico, elegante, profundo, infinito y eterno. Lo que muchos taurinos llaman "parar el tiempo". Cada verónica o natural llevan el aroma de lo distinto. De una personalidad arrolladora que rebosa en Juan Ortega (Sevilla, 1990). Como cualquier obra de arte, no siempre sale a la primera. Ni siquiera todas las tardes, aunque raro sería que los tendidos no disfruten de pequeñas dosis de torería. Será el próximo 16 de agosto cuando este torero que conmocionó a toda Sevilla la pasada feria de Abril, hará el paseíllo El Bibio. "El norte de España tiene algo especial. Es tan distinto a mi tierra, a Sevilla, que la primera vez que fui tenía la sensación de estar en otro país. Pero enseguida te das cuenta de que en el fondo no hay tanta diferencia, tenemos un sentido de la vida, un gusto por las cosas, una búsqueda de la belleza que es muy similar. Y en eso, la plaza de toros de Gijón es uno de los mejores ejemplos, es una auténtica joya", comparte Juan Ortega con LA NUEVA ESPAÑA.

El torero sevillano estará acartelado junto a Morante de la Puebla, otro de los elegidos (y ya de vuelta a los ruedos después de un parón de varios meses por problemas de salud) y José María Manzanares para lidiar reses del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Su manera de andar delante de la cara del toro, la suavidad en cada muletazo captó pronto la atención de muchos aficionados. Los más reticentes, que siempre los hay, acabaron subiéndose al barco. Además del caso a orillas del Guadalquivir, donde sublimó el toreo, ahí están las tardes importantes de este año en Valdemorillo, Castellón, Granada o, más recientemente, Santander y Azpeitia. Ese gran ambiente entre los aficionados saltó también al gran público en general, aunque fuese por cuestiones más del papel couché que por lo hecho en el ruedo. "Poder darle al público lo que esperan de mí es mi mayor responsabilidad", afirma el torero.

Gijón supondrá otro paseíllo en el circuito del norte. "Me siento muy a gusto aquí. Siento el cariño de su gente, la ilusión con la que acuden a la plaza y la mejor prueba de ello han sido los no hay billetes de Santander y Azpeitia. Es una satisfacción tremenda la cantidad de público que está yendo a las plazas, que sacrifican su tiempo y su dinero", reflexiona Juan Ortega.

El cartel es uno de los más completos de la recuperada feria de Begoña confeccionada por Circuitos Taurinos. Tras la renovación de los abonos, que ha ido en línea con el pasado año, y del periodo para la compra de abonos nuevos, a partir del lunes arranca la venta de entradas sueltas para los cuatro festejos en El Bibio.