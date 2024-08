"Ahora se torea más perfecto que nunca"

Ginés Marín (Jerez de la Frontera, 1997), formado en la escuela taurina de Badajoz, es uno de los toreros jóvenes del momento con mayor capacidad. Vuelve a la feria de Begoña, a la plaza gestionada por su apoderado, Carlos Zúñiga hijo, y en la que logró salir en hombros en su debut en 2021.

–¿Cómo va la temporada?

–En las primeras ferias no llegaron los triunfos como a mí me hubiese gustado, pero después de mi paso por Madrid creo que ha habido cosas importantes. Tardes en las que he llegado a alcanzar las cotas de toreo que busco. Y ahora estoy con mucha ilusión por lo que está por venir para seguir mostrando esa buena evolución.

–¿Cómo afronta su regreso a Gijón?

–Me presenté en El Bibio con bastante éxito. Fue una pena que después de aquella tarde entre la pandemia y lo que pasó con la prohibición no había vuelto a torear. Pero este año estoy de vuelta y tengo mucha ilusión porque es una plaza muy torera.

–¿Qué le pareció que se cerrase la plaza de Gijón?

–Los ataques a la tauromaquia se están haciendo habituales. Es una pena que tengamos que soportarlo o que incluso dar normalidad a estos estos ataques. Pero bueno, está claro que no todo el mundo está a favor de la tauromaquia. Hay mucha gente con poder deseando hacer daño. Gijón fue un caso muy claro. Eso no nos beneficia, pero afortunadamente se recuperó la feria.

–¿Cómo se puede defender la tauromaquia?

–De muchas formas. Mostrándola y enseñándola. A la tauromaquia se la ayuda saliendo toreros importantes, con tirón para llenar las plazas. Eso da salud a la fiesta. Si hay toreros que llevan público a las plazas, los políticos no se atreven a protestar. Y los que están en contra tampoco se ven con fuerzas ante algo tan evidente como es que el público va a la plaza. Por eso es clave que salgan toreros con tirón.

–¿La tauromaquia está en un buen momento por el número de toreros jóvenes que estáis despuntando?

–Sí. Además, en los últimos años se ha notado mucho el incremento de aficionados jóvenes y eso, lógicamente, va también de la mano de los toreros jóvenes del escalafón que tienen interés. Es fundamental tanto a nivel de toreros como de aficionados para que esto siga vivo.

–¿Qué le parece que se quiera prohibir la entrada de menores en El Bibio?

–Es un espectáculo totalmente legal. Yo soy un ejemplo, pero hay miles de niños que han ido a los toros desde pequeños y no nos ha causado ningún tipo de trauma ni nada parecido. Sería un error. Habría que poner remedio antes de que cortasen de raíz la afición de los niños.

¿Por qué quiso ser torero?

–Me crie en el campo, entre el toro. Mi padre era muy aficionado. Quiso ser torero y luego se hizo picador de toros. Siempre he estado en contacto con el toro, con los tentaderos, con la naturaleza. Ahí siempre de mí. No tengo un recuerdo claro de cuándo ni por qué quise ser torero. Lo tenía claro desde muy niño.

–¿Cómo es que su padre le acompañe como picador en su cuadrilla?

–Desde que debuté con picadores viene conmigo en la cuadrilla. Sé que es algo peculiar, ver a un padre y un hijo en la misma cuadrilla, pero él está contento porque eso le permite disfrutar más de cerca de mi profesión y de mi carrera y eso a mi me hace feliz.

–¿Qué tal con su apoderado?

–He empezado este año y estoy muy contento con él y con su trabajo. Tenemos expectativas altas y con mucha ilusión de todo lo que está por venir e ir construyendo poco a poco el camino.

–Se ha muerto hace unos días el maestro Paco Camino.

–Cuando recibí la noticia me sentí muy apenado por la pérdida. Para mi es el torero más grande de la historia, el torero en el que siempre me ha gustado fijarme. Después de haber tenido amistad con él, de haber sentido su apoyo en mis inicios... pues la verdad que es muy triste la pérdida del maestro.

–Esa relación de los toreros jóvenes con los maestros antiguos refleja mucho lo que es el mundo del toro, ¿no?

–El mundo del toro siempre es una piña. Los toreros jóvenes nos fijamos mucho en los toreros de otras épocas. Y esos toreros ya retirados tienen la amabilidad, el cariño y la cercanía de atendernos, de tener conversaciones toreras con nosotros. Cuando estás en tus inicios como torero eso te alimenta mucho.

–Se dice que ahora el toro es el más grande de la historia y también que se torea mejor que nunca. ¿Lo comparte?

–Que el toro es más grande es indudable. Es objetivo. Que se torea mejor que nunca bueno, lo que creo es que se torea más perfecto que nunca. El toreo va evolucionando y se van haciendo cosas nuevas y distintas, pero estoy harto de ver vídeos de otras épocas que me encantan, llenos de torería y de sabor. Quizás eso sí se ha perdido. Ahora todo es más perfecto, pero tiene menos torería en general.

–¿Por qué dice que se ha perdido torería?

–No sé. La sociedad y la vida cambian. Y el toreo también un poco. Antes los toreros en la sociedad eran dioses, se sentían toreros con orgullo. Ahora parece que te sientes señalado por el hecho de ser torero. No sé si eso tiene que ver, pero puede ser que influya dentro y fuera de la plaza en la forma de ser torero.

La feria de Begoña Día 15 de agosto. Corrida de toros mixta. Toros de Los Espartales para el rejoneador Diego Ventura. Y toros de La Quinta para Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Día 16. Novillada con picadores. Reses de distintas ganaderías para Manuel Román y Marco Pérez.

Día 17. Corrida de toros. Toros de Puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.

Día 18. Corrida de toros. Toros de Núñez del Cuvillo para Enrique Ponce, Roca Rey y Ginés Marín.

