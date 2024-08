"La cirugía taurina es una cirugía de guerra a la que debes dar una respuesta inmediata"

El doctor Roberto Veiga Gallego (Mieres, 1957), presidente del IMQ de Asturias desde hace siete años, cuenta los días para volver a El Bibio como integrante del equipo médico de la plaza.

–¿Qué receta para la Semana Grande?

–Disfrutar y pasárselo bien. Descansar, disfrutar de la familia, de los amigos y de Gijón. Y esperar que tengamos buen tiempo, claro que a veces es lo único que nos falla (risas.) Es una semana en la que a cualquier sitio que vas hay un ambientazo tremendo.

–¿Dónde suele ir usted?

–Para mí los toros en la Semana Grande es lo más importante. Me gusta la Feria de Muestras, la playa y los restaurantes. Soy muy de sidrería. Gijón, la capital de la costa verde, es un sitio maravilloso.

–¿Y masificado?

–A lo largo del año somos alrededor de los 260.000 habitantes y en verano, más el doble. La masificación hace que los restaurantes estén masificados y que quizás no recibes la misma atención que te dan en otra época del año. No me gusta ir a sitios que están hasta la bandera. Pero es algo de nuestro tiempo. Hoy en día el veraneo en Asturias es una de las fuentes de ingresos más importantes. Hay pros y contras.

–En el chigre, ¿la sidra escanciada o vale el pitorro?

–Escanciada, escanciada. Para mi sidrería antes era Casa Justo y La Zamorana. Ataúlfo muchísimo, y ahora me gusta también Casa Zabala y El Cartero. También está el problema que viene uno de Madrid que le echar el culete y lo deja reposar dos horas como si fuera vino. A veces en casa, por no chiscar, sí que utilizo el escanciador, pero una sidra bien escanciada y a su temperatura es lo más rico y guapo que hay.

–¿Y cuál es el menú más saludable para acompañar?

–Me gusta mucho el marisco y el pescado. Rey o besugo a la plancha me encanta. Con sidra claro.

–¿No es usted llambión?

–No especialmente. Soy de comer y me gusta todo. No le hago feos al dulce, pero los hay más llambiones que yo (risas).

–¿Cómo llegó al equipo médico de la plaza de toros?

–Cuando yo era ayudante de cirugía en la Seguridad Social, mi jefe era Inocencio Fernández González, que estaba de cirujano jefe en El Bibio. La primera vez que me llevó a los toros fue en 1985, con Juan Gutiérrez Puerto de empresario. A partir de ahí Inocencio empezó a contar conmigo. De aquella éramos un equipo más pequeño que ahora.

–Ha visto pasar a muchos empresarios por El Bibio.

–Después llegó de empresario Justo Benítez, estuvieron los Choperitas y Postigo. Pero con la familia Zúñiga es la mejor etapa de la plaza. Llevo casi 45 años de médico de la plaza y soy muy aficionado. Y socio de la Sociedad Española de Cirugía Taurina desde 1991.

–La cirugía taurina es algo muy particular.

–Es una cirugía de guerra, de algo brusco. Y tienes que darle una solución inmediata. La mayoría de los percances son traumatológicos, y los más peligrosos son los vasculares, o quizás alguna excepción, como, por desgracia, el Yiyo con una cornada directa al corazón, o una cornada torácica o el cuello, que son irremediables. En El Bibio ha habido varias, pero gracias a Dios ninguna mortal. La más grave, la de Sánchez Puerto en 1987 al entrar a matar. Le cogió en el triángulo de escarpa. La de Rafael Perea "Boni", en 2013, también fue grave.

–¿Solo trabaja en El bibio?

–También estuve en Candás, cuando se hacía corridas en el muelle. Una vez tuve que atender allí al torero Andrés Vázquez.

–Al ver algunas cogidas a toreros, ¿cabe más encomendarse a la virgen de Begoña que a la ciencia?

–Las dos cosas (risas). Los toreros tienen unas cualidades físicas que impresionan. Curan muy rápido porque están en forma y ellos quieren seguir toreando. Salvo que se algo muy serio, claro.

–¿Cómo ve la tauromaquia?

–Por desgracia, hay menos afición que había hace años, cuando había muchos toreros que superaban las cien corridas al año, tipo Espartaco, Ponce, Jesulín… Ahora estamos en una mala época donde hay gente que lo da por perdido. Espero que no sea así, porque es una fiesta preciosa y entrañable.

–¿Y la Feria de Muestras?

–Sí, me gusta ir un par de veces cada verano con la familia. A mis hijas les encanta.

–¿Cuál es el mejor sitio para ver los Fuegos?

–Hace años, cuando mis hijas eran niñas, íbamos donde estaba antes la casa de los Rato. Pero bueno, afortunadamente, tengo varios amigos que viven en el Muro y eso es envidiable (risas). Desde cualquier sitio es guapo verlo.

–¿Más de misa de Begoña o de danza prima en San Lorenzo?

–De misa. Soy creyente, y la misa en El Bibio me encanta. Siempre que puedo estoy. Es una misa entrañable en el ruedo, a veces con coro rociero. Es distinta y muy bonita.

–¿La sanidad privada está al alza?

–Va a eso sí. Hay pocos médicos y mucha demanda. Hay saturación. Ahora se vive más años y hay enfermedades intratables que ahora se curan. La sanidad privada va en ascenso, en otras provincias más que en Asturias, que tiene un servicio público potente. Somos complementarios. La sanidad privada tiene recorrido y es necesaria.

–¿Qué tal tras la reforma del Hospital Begoña?

–Estamos muy contentos. Los quirófanos funcionan muy bien. Hay buena cirugía y tenemos muy buenos equipos de urología y traumatología.

–¿Y IMQ?

–Este año es su 70 aniversario. Lo fundaron un grupo de médicos de Gijón en 1954, cuando no existía la seguridad social. Somos más de 800 sanitarios en toda Asturias.

–¿Algún deseo?

–Espero que la gente se lo pase muy bien. Que no haya ningún percance en El Bibio y que la Feria de Muestras funcione bien y que nos acompañe el tiempo.

–Dicen los taurinos que tarde de lluvia, tarde triunfo.

–Es verdad, y alguna tarde hemos visto así en El Bibio con los toreros descalzos, pero mejor que llueva de noche (risas).

