Si entras en Gijón en coche, esta será tu misión imposible: "Damos vueltas hasta tener suerte"

Gijón se ha declarado en estado de fiesta con el inicio de la Semana Grande. Una "Semanona" que trae aparejado un flujo constante de turistas, de terrazas a rebosar, de restaurantes sin mesas disponibles o de hoteles completos. Un ambiente que también se refleja en las carreteras. Las plazas de aparcamiento se convierten estas fechas en un bien muy codiciado, para el que muchos conductores le echan paciencia. También agradecen una pizca de suerte.

Alba Díaz y su madre, Violeta Díaz, junto a su vehículo. / Marcos León

En calles muy transitadas, es habitual ver a algún conductor reducir la velocidad y mirar a un lado y a otro por si surge la oportunidad de aparcar. Una opción, aparcar, que no está permitida en el "solarón", por ejemplo, donde el pasado año una batería de coches estacionó, motivando una multa para sus conductores. En el parking ubicado junto a los terrenos del plan de vías estaba ayer Daniel García, que vive en la zona oeste pero trabaja cerca de la playa de Poniente. "Aparcar es una odisea, una dificultad completa. A veces estoy un cuarto de hora o más para encontrar un sitio", sostuvo García, que intenta eludir la zona azul si no es impepinable. "Estos días noto más tráfico, más coches", afirmó Daniel García, para el que la búsqueda de aparcamientos es más "tranquila" antes del verano. "Ahora es imposible y en Semana Grande... Tocará venir una hora antes a trabajar para ir con tiempo", bromeaba.

Un aparcamiento frente al Club Hípico Astur, en Las Mestas. / Marcos León

"Está complicado", reconocía Alba Díaz, a la que, eso sí, ayer le sonrió la fortuna. Nada más llegar al parking, otro vehículo abandonaba su lugar. "Se queda pequeñito", decía, no obstante, Díaz, acompañada por su madre Violeta Díaz. "Cuando intentamos aparcar por San Lorenzo, damos vueltas hasta tener suerte", declaraba la hija. A Manuel José Merás, que vive por la zona del Carmen, tampoco le resulta sencillo estacionar en estas jornadas tan marcadas en el calendario estival gijonés. "No hay sitio por el centro. Llego de trabajar y nada. Y de tarde lo mismo", manifestaba Merás, que no titubea. "Hasta el invierno, estamos fastidiados", subrayó.

Debajo, prohibición de estacionar en un solar de la avenida José Manuel Palacio. / Marcos León

Laura Pérez, residente en la zona del Parchís, fue ayer a la playa Madre, en Caravia, y al regresar se topó con grandes atascos en la autovía. La situación no es tan grave en Gijón, pero sí coincide en que, por momentos, hallar una plaza libre en el centro de la ciudad equivale casi a un tesoro. "No hay dónde aparcar. Desde que empezó agosto, que es cuando más viaja la gente, lo estoy notando más", señalaba. "Es la Semana Grande, la Feria de Muestras, la playa está petada...", indicó Pérez, que prefiere desplazarse a pie para evitar enfrentarse a la tarea de encontrar un espacio para estacionar. Y también para huir del tráfico que en ocasiones se forma, como en la víspera de grandes eventos o en fines de semana. En el horizonte asoma la Noche de los Fuegos, en la que, como cada año, se esperan miles de asistentes. Parece que, por lo visto en los primeros capítulos de la Semana Grande, quien logre un aparcamiento próximo a San Lorenzo o Poniente tendrá una suerte de "matrícula".

