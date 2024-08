La Feria de Muestras se disfruta a bocados: "Venimos a comer, es un clásico"

Si algo caracteriza a la Feria de Muestras de Gijón es su gran variedad de diferentes puestos de comida en los que los asistentes pueden disfrutar mientras hacen una parada durante el recorrido en recinto ferial. Una amplia oferta de tipos de comida que un año más son protagonistas de la esperaba y deseada feria de muestras que esperan los asturianos y gente de todo el país para poder asistir. "Venimos a comer, es un clásico no falla nuestra visita", aseguraba Juan Carlos Serrano.

Dario Iglesias y Marta Sevillano con el camarero Oscar Álvarez. / A. P.

El puesto de Calamares Fritos es una pieza fundamental en la visita de muchos de los asistentes que acuden todos los años, además de ser uno de los mayores reclamos de muchos de ellos, "Viene mucha gente buscando los bocadillos de aquí, a casi todo el mundo le gusta y dicen que están muy muy rico", aseguraba Aitana Alonso trabajadora del stand. En una de sus mesas Covadonga Fernández, Rodolfo Rodriguez y su hija Arantxa Rodriguez disfrutaban de unos bocadillos de calamares "Estan muy ricos venimos a la feria solo para comernos el bocadillo, todos los años lo hacemos es una tradición". Como ellos son muchos los que eligen la feria para venir a disfrutar de la variedad de restaurantes que se pueden encontrar como por ejemplo "Pata Negra Salamanca", "El Cuco", "Carnicas La Braña", "Pico Fino" "Alcánta", "El Horreo" o "Fried Chicken". "Estábamos dando una vuelta por el centro y vinimos a la feria para comer algo y beber una sidra nos apetecía mucho", confesaban Sandra Muñiz y Martín Rodriguez.

Sandra Muñiz y Martín Rodriguez disfrutando de una sidra. / A. P.

Santiago Barbosa en su puesto de comida / A. P.

Un clásico que vuelve a repetir un año más es el Restaurante "El Cuco", desde 1958 ofrece una amplia carta de hamburguesas, carnes rojas, menús, Pitu Caleya o chorizos a la sidra. Una buena opción para disfrutar de sus platos tradicionales. Darío Iglesias y Marta Sevillano confiesan "Estamos mirando la carta a ver que podemos comer nos han dicho que aquí en El Cuco se come muy rico", reconocía mientras era atendida por el camarero Oscar Álvarez. Santiago Barbosa dueño del restaurante "Alcántara",aseguraba mientras preparaba un plato de paella "Este año hay mucha gente no se si es por el calor y el buen tiempo, pero estamos teniendo mucha clientela". Mucha gente que no dudo en visitar la Feria de Muestras en sus primeros días de apertura. Con el calor de estos días muchos son los que apuestan por disfrutar de cosas frías como helados, granizados, mojitos o bebidas refrescantes "Hoy hace mucho calor lo que presta es algo frio que nos refresque para poder aguantar y seguir dando una vuelta", afirmaba Rebeca Álvarez mientras esperaba ser atendida por el cocktelero Ernesto Verdecia que afirmaba "Se nota mucho que la gente pasa calor y vienen buscando cosas frías, los mojitos son una opción muy buena".

Paloma de Blas, en el stand de Camilo de Blas, ayer, con una bandeja de carbayones. / A. P.

Ariadna Alfonso y Ángel Vicente, ayer, disfrutando de sus gofres. / A. P.

Una amplia variedad de gastronomía que abarca también la parte más dulce de los paladares de los asistentes muchos son los que prefieren churros con chocolate o un crépe de nata "Venimos a la feria a dar una vuelta y merendar somos muy dulzones y nos hemos comprado un gofre", afirmaba Ariadna Alfonso y Ángel Vicente mientras disfrutaban del paseo. Quienes disfrutan de una de las ediciones mas importantes de la Feria de Muestras son los dueños de la Confitería "Camilo De Blas", que celebran este año su centenario. "Estamos muy contentos de estar aquí además este año se cumplen 100 años desde que se fundo la empresa en el año 1914", afirmaba Paloma, nieta de los dueños de la famosa y reconocida confitería asturiana.