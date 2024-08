La alta demanda en plenos festejos dispara el precio del alquiler de los pisos turísticos en Gijón: "Lo poco que queda vuela"

La Semana Grande cotiza al alza. Encontrar habitación, tanto en hoteles como en viviendas de uso turístico, por menos de 150 euros la noche esta semana o la que viene en Gijón es poco menos que misión imposible. La alta demanda debida a las vacaciones de agosto y la amplia variedad de actividades que acoge la ciudad en estos días están detrás de este fenómeno que los profesionales del sector no ven como algo extraordinario: "Es lo que viene pasando en los últimos años".

Una simple búsqueda por los principales portales web de reserva de viviendas turísticas revela que el precio medio por habitación estos días en Gijón se encuentra muy por encima de los 200 euros. De hecho, resulta difícil encontrar alojamientos que coticen por debajo de esta cifra. Los pocos que hay, minoría absoluta, se encuentran en zonas muy alejadas del centro urbano. Estas páginas también reflejan que el número de alojamientos disponibles en estas fechas es muy escaso. Tanto, que no suman ni medio centenar de pisos disponibles, lo que también explica este repunte en los precios siguiendo la ley de la oferta y la demanda.

En cuanto a las zonas más cotizadas, destaca, como es habitual en los establecimientos turísticos, aquellas propiedades más próximas a la costa. El barrio de La Arena y la zona centro, son las más caras, y en las que el precio supera con holgura los 200 euros por noche y, en función del número de habitaciones, también traspasan la barrera de los 300 euros. "Lo primero que se agota es la primera línea de playa. Esa ubicación, y el garaje, es lo que más se demanda", asegura Silvia Martínez, directora de Silastur, empresa que gestiona 215 viviendas turísticas en el concejo, que salvo alguna cancelación puntual permanecerán "llenas al 100 por ciento hasta el próximo 28 de agosto", algo que achaca, más que a la variada agenda cultural de la ciudad, "al tirón que siempre ha tenido Gijón en agosto".

"El precio de las viviendas turísticas ha subido hasta un 15% respecto a 2023", afirma Silvia Martínez

"Lo poco que hay vuela. Llevamos unos días en los que el teléfono no para de sonar con gente preguntando si tenemos algo disponible en Gijón. Estamos desplazando a gente al interior de Asturias porque aquí no hay nada", explica al otro lado del teléfono Iván Rodríguez, presidente de Casocia, la Asociación del Principado de Asturias de Alquiler de Corta Estancia, en plena vorágine de llamadas. Pese a la intensidad en el trabajo que están viviendo en estos días, Rodríguez trata de darle normalidad. "Históricamente Gijón siempre está a reventar", asegura, aunque reconoce que en el último mes han recibido muchos visitantes que llegaron a la capital atraídos por el tirón de conciertos como los de "The Scorpions", "Estopa" o Melendi. "Ha habido una tanda seguida ha sido bestial y sí había gente que nos decía que venían exclusivamente por eso", afirma Rodríguez quien, por otro lado, resta importancia al alza de precios. "Sigue estando en la media de veranos anteriores. La principal diferencia, diría, es que se ha acortado la ventana de reservas. La estancia media el año pasado era de 5,4 días, mientras que en este 2024 ha caído a 4,6, casi un día completo", advierte.

En este sentido, Martínez coincide al restar importancia a los precios. "Yo sí he subido algo los precios respecto al año pasado, pero un incremento leve, entre un 10 y un 15 por ciento", señala la empresaria, que, por otro lado, afirma que otro producto inmobiliario, el de las viviendas vacacionales de lujo, es la que sí ha sufrido una importante subida en este 2024.

Un diagnóstico similar hace Andrés Ramírez, del hotel Myro Cimadevilla, que también regente viviendas turísticas. "Estamos rozando el lleno y los precios ahora mismo no bajan de los 160 euros. En fin de semana son todavía un poco más altos, de hasta 190", asegura el empresario, quien también afirma que buena parte de los visitantes que han recibido en los últimos días, y parte de los que lo harán en los siguientes, llegan a Gijón atraídos por las actividades de la Semana Grande. "Hay gente que viene o ha venido exclusivamente para conciertos", afirma de una clientela que, asegura, da especial importancia a la ubicación: "Cimadevilla tiene mucho tirón".

¿Y habrá vida después de la Semana Grande? "Sin lugar a dudas. Pero a partir de entonces lo que habrá será un público más familiar", augura Andrés Rodríguez, sobre una dinámica que, insiste, "se repite todos los años".

El ritmo de compraventa de viviendas se mantiene estable en el primer trimestre del año El ritmo de compraventa de vivienda se mantiene estable en Gijón. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el primer trimestre de 2024 –el último publicado– se registraron 948 transacciones inmobiliarias en el concejo. Esta cifra es muy similar a la de los últimos tres meses de 2023, cuando se contabilizaron 953 operaciones. Con estos datos Gijón se mantiene como el primer municipio de Asturias en lo que ha registro de estas operaciones inmobiliarias se refiere, superando a Oviedo, que contabilizó 823 en ese periodo, y muy por encima de Avilés (308) o Siero (187). El grueso de las transacciones inmobiliarias registradas en Gijón en este primer trimestre del año fueron de viviendas de segunda mano. En total, fueron 836 las operaciones que se registraron con viviendas de segunda mano. Estos datos hablan de la buena salud del mercado inmobiliario gijonés, que lleva varios meses por encima de las 600 transacciones desde el cuarto trimestre de 2016. Los profesionales del sector han venido achacando esta solidez a la inversión foránea, que se estima está detrás de un 15% del total de las operaciones. Madrid y Cataluña son el lugar de origen más habitual entre estos compradores, aunque los expertos inmobiliarios afirman que los inversores sudamericanos y mexicanos han ganado en importancia en los últimos tiempos. La pujanza de Asturias en el mercado turístico nacional, agudizada tras la crisis sanitaria del covid y las temperaturas, muy alejadas de las de otras zonas costeras del país, parece estar detrás de esta tendencia.

