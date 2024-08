Arranca el montaje de las casetas del "Paseo Gastro": "Nos hace mucha ilusión estar aquí"

El "Paseo Gastro" ya toma posiciones. El montaje de las dieciséis casetas hosteleras que estarán en funcionamiento en Begoña del 7 al 18 de agosto, en el marco de la Semana Grande de la ciudad, comenzó ayer y va según lo previsto para que mañana los negocios ya puedan operar a toda máquina. Labores de fontanería y electricidad copaban ayer los trabajos de los operarios. Una cinta para delimitar el paso daba buena cuenta de la actividad, con camiones y furgonetas entrando y saliendo de la zona.

No fueron muchos los hosteleros que se pasaron por Begoña. Será a partir de la tarde de hoy cuando empiecen a acondicionar sus casetas de cara a la inauguración de mañana. No obstante, hubo quien visitó el espacio para realizar mediciones, para no dejarse nada en el tintero. Como Pablo Seijas, propietario de la hamburguesería "Arde Lucus", que ya tiene ganas del "Paseo Gastro". "Las expectativas son buenas. Estamos en el centro de Gijón y es Semana Grande, habrá mucha gente", señaló Seijas, que abogó por darle continuidad al proyecto. "Si nos apuntamos es para intentar venir año tras año", sostuvo. En ese sentido, el gobierno local y Divertia abordarán esta edición como un "plan piloto" para evaluar la posibilidad de ampliarlo a otras zonas de la ciudad en próximos veranos.

Unos operarios poniendo a punto una caseta. / Marcos León

"Será un trato más directo con la clientela y nos hace mucha ilusión participar", afirmó Andrés Lionel Suárez, del "Bella Vida". Su socia, Leticia Llaneza, confía en que dé tiempo a preparar todo. "La caseta es pequeña, tampoco podremos meter mucho", bromeaba Llaneza. ¿Qué es lo más urgente al llegar? "Lo primero será enfriar las bebidas, sobre todo las cervezas", subrayó la hostelera. "Y que las neveras estén a punto", agregó Suárez. "Bella Vida" también tratará de ofrecer una decoración que recuerde a su local.

Tito Méndez, gerente de "Al Peso", se mostraba expectante al ser la primera vez que tiene lugar una iniciativa "pionera" en Gijón, como así la definió. "Estamos un poco desubicados, pero lo haremos lo mejor que podamos", reconocía Méndez, que declaró que la presencia de "Al Peso" en el "Paseo Gastro" ayudará al negocio a "afianzar la clientela".

Paco Álvarez, del "Café Mevel", echaba un vistazo desde su caseta a la zona en la que se situará la terraza, que estará junto al tiovivo. Faltan todavía detalles para que el "Paseo Gastro" sea una realidad, como, aparte de la puesta a punto de las propias casetas, la llegada de las mesas y sillas para las terrazas o la colocación de la tarima en el kiosco de la música para los conciertos en pequeño formato. Los baños portátiles sí se encuentran ya en el tramo entre la iglesia de las Carmelitas y el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, mientras que la decoración está por rematar.

Muchos paseantes se acercaban ayer a alguna caseta, curiosos por conocer cómo serán las grandes protagonistas de una iniciativa que ya reclama su espacio en Begoña.

Suscríbete para seguir leyendo