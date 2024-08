A la historia del mundo se llega bien en moto, si eres Miquel Silvestre

Miquel Silvestre es un trotamundos. Desde que en 2008 dejó su plaza de funcionario como registrador de la propiedad –estuvo destinado varios años en Gijón– él y su moto han recorrido gran parte del globo en innumerables aventuras. Siempre acompañados también por su cámara. De hecho, las imágenes de Miquel Silvestre y sus recorridos le han valido para ganarse programas en la 2 de TVE o Amazon Prime, siempre cosechando miles de espectadores y mucho éxito tanto por sus relatos como por sus vídeos. No se arrepiente de haberlo dejado todo para enseñar las maravillas del planeta, desde cataratas en medio de las montañas hasta yacimientos arqueológicos perdidos y olvidados a los ojos de la historia.

Como buen amante de la historia, Silvestre tiene una predilección que le ha llevado a que muchos de sus grandes viajes sean "especializados en rutas históricas", como él confirma. "Mis programas siempre tienen ese contenido cultural, bien siguiendo las huellas de conquistadores en América o siguiendo las rutas de Trajano o Alejandro Magno, que es lo que estoy haciendo ahora", explica Silvestre. En todo caso, busca enseñar lo menos conocido, las joyas del pasado enterrado: "Éfeso es súper conocido pero a pocos kilómetros está Magnesia. No ves a nadie por allí y es igual de impresionante", sostiene.

Miquel Silvestre durante su recorrido por la ruta de Trajano. / Miquel Silvestre

Para poder explicar y entender los misterios detrás de las magnas construcciones realiza una labor previa de documentación; luego, allí, "cuento la historia y lo que siempre hago es hablar con la gente". El objetivo de Miquel Silvestre, de hecho, es poner en valor el patrimonio histórico y a quienes lo rodean: "Lo que quiere ver la gente, además del yacimiento, es cómo vive la gente, qué es lo que come, cómo es la vida en cada sitio". Aun así, también señala la diferencia entre monumentos arqueológicos: unos que "solo buscan una retribución" y otros que "aspiran a ganar más fama, es decir, salir en los libros de historia". De todos modos, la visibilidad que él pretende dar es cultural, no para que "esos lugares se conviertan en postales o en un nuevo sitio para hacerse fotos de Instagram".

Justamente, la "turistificación" es algo que este Indiana Jones moderno no ve con buenos ojos, ya que valora "la experiencia de vivir en soledad cada destino, lo que incluye darte tiempo para contemplar". Por eso se decanta por lugares menos conocidos, por monumentos que pasan de puntillas a ojos del turista moderno.

Es lo que le lleva a hacer viajes a países como Argelia: "La gente tiene miedo, se piensa que matan a occidentales, y tiene maravillas casi intactas", declara. Hay ejemplos de construcciones que "fueron olvidándose poco a poco, y un día vas y te encuentras una puerta de Trajano casi intacta, de pie frente a ti", describe. También recuerda un viaje por los mausoleos que hay en la frontera con Túnez, que puedes visitar "sin vallas ni tiquets, en medio de un camino de tierra, aparcando la moto justo debajo del complejo", rememora. Algo que para la mentalidad occidental es "casi impensable", admite.

Miquel Silvestre en el teatro de Mileto. / Miquel Silvestre

Esas ruinas se ven menos en España ya que "casi todo fue desmontado, empleado como material de construcción". Dicho reaprovechamiento, cuenta, se debió a que, como "era carísimo obtener nuevos materiales, se tomaban de construcciones anteriores". Miquel Silvestre tiene claro que las antiguas ciudades romanas eran una fuente perfecta de piedra ya cortada, siendo, como él dice "el Bricomart de la época medieval".

Tanto andar por el mundo da nuevas perspectivas de la historia. Y Silvestre las tiene. Dice que si bien los historiadores españoles tienden a poner a la antigua Hispania como un punto clave del Imperio Romano, para él no deja de ser "una zona periférica de todo lo que era el centro de acción de Roma". De hecho, para él "Túnez se encontraba más próximo a la capital" del Imperio. Tampoco deja Silvestre de poner en valor las perlas que esconden las arenas del norte de África. A lo largo de sus viajes y descubrimientos, este explorador reconoce que se quedó impresionado con Mileto, en Anatolia (Turquía). Su teatro romano, uno de los mejores conservados del planeta, "está en medio de un descampado y puedes llegar y aparcar la moto justo debajo", aclara. Por no hablar de la importancia cultural que tuvo el enclave, especialmente porque "fue donde nació la filosofía como ciencia; desde ahí se intentó dar una explicación a los fenómenos del día a día", remarca. Prefiere Mileto a Éfeso, cuyo complejo arquitectónico no deja de ser "espectacular". Pero que tiene un problema grave: "No paran de llegar hordas de autobuses durante todo el día".

