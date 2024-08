La sentencia de los vecinos sobre la plaza de la nueva Jefatura de la Policía de Gijón: "Está preciosa"

A Primitivo Álvarez, a sus 91 años, le sobra vivacidad para pegarse unos largos paseos. Residente en la avenida Portugal, una de sus zonas favoritas es el entorno del edificio de la nueva Jefatura de la Policía Local de Gijón. Allí ya está abierta a la ciudadanía la plaza ajardinada, un espacio de uso público aplaudido por los ciudadanos. "Está precioso", afirma el vecino, que, además, integró el cuerpo de Policía Local. En lo que concierne a la comisaría, sabe de lo que habla.

Pese a que en la plaza restan "remates de jardinería" que se acometerán en los próximos días, los paseantes ya pueden transitar o permanecer en la misma. Primitivo Álvarez está encantado con una obra "de mucho poder" de la que destaca la "libertad" para caminar por ella. "Está muy bien para la gente y ahora el caso es que se respete", señala. A pesar de que no hay excesivo movimiento estos días en la plaza, ya hay quien la atraviesa para contemplar cada detalle. Como José Antonio Claros y su perro "Happy". "Ha quedado preciosa", asegura Claros, que anota en la lista otra zona de paseo. "Será muy agradable venir por aquí", indica el vecino del barrio de Polígono de Pumarín, al que le convence la decoración lumínica. "Una cosa es verla de día y otra de noche, que es espectacular", sostiene.

Precisamente a este respecto difieren María Jesús Ordieres y Mari Luz Fernández. A la primera no le fascina especialmente la distribución. "Parecen telas de araña, aunque debe ser que soy muy antigua", bromea Ordieres. "A mí sí me gustan, son modernas", replica Fernández. En lo que coinciden ambas, que cruzan a diario el puente de Moreda, es en el resultado del proyecto. "Está muy curiosa la plaza, es un sitio despejado", declara María Jesús Ordieres, que no desaprovecha la ocasión para reivindicar que se adecenten los terrenos del plan de vías. "Todo lo que sean jardines, bienvenido sea", agrega su compañera de paseos.

Miguel Marcos y Fernando Naves también acostumbran a dar una vuelta por las proximidades de la futura sede de la Policía Local. "Estéticamente está muy guapo", subraya Marcos sobre la nueva plaza. "Ha quedado bien, ¿no?", dice, esperando la respuesta de Naves, que asiente con la cabeza. "Vivimos en Perchera y cuando bajábamos a Poniente siempre veíamos esto vallado", cuenta Fernando Naves. "Ahora los de jardines tendrán más trabajo", comenta Miguel Marcos.

En una zona de bancos reposa Joaquina Rodríguez mientras observa la plaza, en la que una operaria riega el césped. "Paso por aquí todos los días y me parece genial que se cuide", manifiesta Rodríguez, que aboga por un buen mantenimiento para que la imagen tan verde que proyecta perdure. "Espero que la gente colabore para no estropearlo", asevera Rodríguez, que aún recuerda la etapa en la que la zona sobre la que se asienta la plaza era "un montículo de piedras".

Inevitablemente, quienes transitan junto a la remozada plaza se encuentran de bruces con la futura Comisaría de la Policía Local, cuya fachada no es del gusto de todos. Por ejemplo, José Antonio Claros, al que no le importaría que el edificio fuese más "colorido". Pero es un precio a "pagar" por disfrutar de la comodidad del nuevo espacio verde que se ubica junto al equipamiento. El proyecto global se ha llevado a cabo sobre una parcela de 9.957 metros cuadrados colindante con el Palacio de Justicia de Gijón. De los mismos, son 6.207 los que se destinan a estas zonas verdes que tan buen sabor de boca están dejando entre sus primeros usuarios.

El puente de Moreda también se convierte en un lugar de privilegio para ver desde las alturas la explanada, que ya lucía prácticamente completada en abril, mes en el que el Ayuntamiento recepcionó la obra del propio edificio. Los adoquines estaban en orden y pequeños árboles, plantados. Eso sí, seguía la valla, un "muro" que ya no existe para que los vecinos del Polígono y los paseantes de la zona tengan un rincón de esparcimiento.

Suscríbete para seguir leyendo