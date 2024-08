Una vuelta a la acción de lo más especial: "Destino 48" celebra su 15.º aniversario tras cinco años alejada de los escenarios: "Es un proyecto que está vivo"

"Es muy bonito poder disfrutar de la Semana Grande como espectadores, y de repente también poder hacerlo como artistas". Pese a haber nacido en Sevilla, Jaime Arístegui (1991) y Talo Arístegui (1995) aseguran sentirse "plenamente gijoneses". Esta es solo una de las distintas razones por las que a ambos les hace especial ilusión el concierto que ofrecerán el domingo 11 de agosto, a las 13.00 horas, en el Jardín Botánico, para celebrar el 15.º aniversario de "Destino 48", la banda de pop rock que crearon en su juventud. "Después de haber estado 5 años sin subir a los escenarios nos hace especial ilusión. Nos va a servir para volver a juntarnos con la gente y nuestras canciones", señala Jaime, cantante y guitarrista del grupo, que incide en que "el Botánico es un sitio muy importante porque allí hemos tocado muchas veces e incluso presentamos nuestro segundo disco, ‘Sol de invierno’". "Nos trae muy buenos recuerdos", reconoce.

Quienes acudan a esta cita se encontrarán con un concierto en el que "Destino 48" llevará a cabo un repaso de sus tres discos, que llevan por título "Esto no es un simulacro", "Sol de invierno" y "Caleidoscopios". "Va a ser enérgico y bonito por recordar los tintes más adolescentes del primer disco y la madurez del último. La evolución como músicos, aparte de verse reflejada en estos álbumes, se podrá ver en el directo", asegura Talo, quien una vez más será el batería de "Destino 48".

"En el directo se verá nuestra evolución musical", dicen los hermanos Arístegui

En esta ocasión, a los hermanos Arístegui los acompañarán sobre el escenario "personas que siempre han estado implicadas en el proyecto". Al piano estará César Pop, teclista de Leiva, entre otros grupos; del bajo se ocupará Iván González, "Chapo", bajista de bandas como "M Clan" o "Amaral", entre otras, y a la guitarra estará el gijonés Luis García Vega, quien forma parte del cuarteto "Drugos". "Hemos preparado una banda especial porque nunca nos habíamos juntado los cinco, aunque sí habían estado con nosotros de una forma u otra", explican Jaime y Talo Arístegui, que afirman que "la formación del grupo ha pasado por muchas etapas y nosotros siempre hemos sido el núcleo porque cuando iniciamos la banda éramos los compositores principales".

El concierto del 11 de agosto, en plena Semana Grande, les servirá a ambos para festejar y recordar lo conseguido durante estos 15 años. "Celebramos seguir vivos tanto como banda como hermanos que han crecido juntos haciendo un proyecto común que es una cosa difícil e improbable. También haber vivido experiencias personales y vitales que han sido algunas de las más bonitas de nuestra vida y que son dignas de celebración", desarrollan Jaime y Talo, antes de añadir que "ojalá ‘Destino 48’ dure otros 15 años más". "No tenemos intención de dejarlo. No lo paramos en 2019 por el mismo motivo de ahora. Es un proyecto que está vivo y, si bien ahora mismo no es el centro de nuestra vida como lo era hace unos años, sigue siendo un lugar en el que disfrutamos mucho y no cerramos ninguna puerta", apuntaron los hermanos Arístegui, quienes además están inmersos en otras iniciativas musicales.

Talo está llevando a cabo un disco en solitario como cantante, compositor y solista que espera lanzar "a finales de 2024, pero que no tiene más expectativa que disfrutar haciéndolo". Jaime, por su parte, se encuentra estudiando música jazz y toca el saxofón.

