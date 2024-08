Así es el desembarco del turismo internacional en Gijón: "La próxima vez venimos unas vacaciones más largas"

El turismo internacional sigue creciendo en Gijón. El crucero "Ventura" atracó ayer en El Musel con 1.168 pasajeros a bordo, la mayoría de nacionalidad británica, que disfrutaron de un día por la ciudad antes de poner rumbo a su siguiente parada, Santander. Entre los cruceros, además del turismo náutico (el 90% de las embarcaciones este año llevan bandera distinta a la española) y el aumento de conexiones aéreas en Asturias (Londres, París Orly, Bruselas, Ámsterdam, Düsseldorf, Fráncfort, Múnich, Milán Bérgamo, Roma, Venecia y Lisboa) ha elevado sensiblemente la presencia de turistas internacionales en la ciudad. "Reservamos el crucero y pensamos que sería perfecto visitar esta parte de España, porque nunca había estado, había visitado la otra parte y es perfecto venir a visitar otras zonas también", comentaba ayer Tabs Pheri mientras disfruta en una terraza de la ciudad tras haberla visitado.

La mayoría de turistas quedan encantados con la experiencia. "Me gusta mirar a los diferentes edificios, nunca he visto esto en Reino Unido, porque normalmente siempre es el mismo color, pero el hecho de que cada edificio sea distinto me llama la atención", afirmaba embelesada con la arquitectura. "Todo es muy bonito y el tiempo es increíble", añadía Pheri. "Hemos estado en Barcelona o Madrid, esto es turístico, pero no está lleno de gente", afirmaba Catherine M. "La vida es calmada y las vistas son muy bonitas", mencionaba Adulu M.

Arriba, a la izquierda, Christiana, Oakley y Mike Lee, en la calle Rodríguez San Pedro.Al lado, Betina Ferezan, Iulia Taropa y Luiza Riza, ayer, en San Lorenzo. Abajo, a la izquierda, Tabs Pheri, Chatherine M. y Adulu M., en la plaza del Marqués, y, al lado, François Fouquelle y Coline Ach, en la plaza Mayor. / Marcos León

Luiza Riza, que llegó también en el crucero desde Londres confesaba que ya tenía decidido que "la próxima vez vamos a venir durante unas vacaciones más largas, un día es muy poco". Iulia Taropa explicaba, por su parte, que había optado por "visitar Cimavilla y el Elogio del Horizonte" para luego "bajar andando hasta la playa de San Lorenzo". "La playa es larga, y el agua es agradable y caliente, no como en La Coruña", decía Riza entre risas. El grupo no se ha ido sin hacerse la mítica foto en las "Letronas", según desvelaba Betina Ferezan. En el caso de estas turistas no era la primera vez que venían a España, aunque normalmente suele ir al sur. "Siendo honesta me gusta más el norte porque no hace tanto calor" señalaba Riza.

Mike Lee, por su parte, aprovechó para visita el Acuario. "La marina es lo que más me ha gustado", compartía mientras esperaba con su familia para montarse en el autobús de vuelta al barco. Además, no quiso desaprovechar la ocasión para animar a la gente a visitar Gijón, una ciudad "agradable, muy bonito y relajado", describía su mujer, Christiana Lee.

"La gente es muy agradable", afirmaba Kerry Payne mientras paseaba con su familia y se fotografiaba junto a la estatua de Pelayo. "Ahora vamos a ir a comprar souvenirs de recuerdo antes de volver al barco", añadía. "Pensé que ibas a preguntar sobre la final de la Eurocopa", bromeaba su marido quien también esta encantando con la visita a la ciudad "nos gusta mucho las vistas de la ciudad y el puerto con los barcos" . La familia no dudaba en animar a más turistas a conocer la ciudad.

También por Gijón pasearon ayer turistas de otras partes de Europa. "Nos apetecía venir a España en verano y como hace mucho calor en el sur durante el verano, decidimos venir a la costa atlántica", afirmaba Coline Ach, una turista francesa. "Llegamos hace un día, pero ya nos ha parecido precioso, y tiene muchas playas en la propia ciudad", confesaba asombrada. "Estuvimos ya en San Sebastián, Santander y vamos a visitar Bilbao", añadía Ach que mencionaba que "tenemos ganas de probar restaurantes locales que vimos en el periódico francés". François Fouquelle desvelaba que visitaría Cudillero, Cangas de Onís y Picos de Europa" durante su estancia en el Principado. "Tengo ganas de visitar las playas y los pueblos. También vimos que hay conciertos y son las fiestas de la ciudad", añadió sorprendido.

Este viernes llegará otro crucero, el "Aida Sola", con 2.174 pasajeros, en su mayoría alemanes, en lo que será su tercera escala este año en el puerto de El Musel.

