"En Gijón tenemos una calidad de vida muy difícil de superar; es una ciudad muy activa"

El director comercial de la Cámara de Comercio, Mario Cueto-Felgueroso Solís (Gijón, 1960), vive siempre con intensidad la Feria de Muestras. Pero ninguna tan especial como esta edición, porque es la última antes de jubilarse.

–¿Duerme el recinto ferial o le da tiempo a disfrutar la Semana Grande?

–(Risas). Pasamos todo el día aquí, siempre estamos con muchísima gente, con mucho trajín, la verdad. Cuando logras salir del recinto ferial, pues tampoco es uno amigo de las grandes aglomeraciones. Soy más de celebrarlo en familia, en "petit comité" con un grupo de amigos más que de ir buscando el meollo de donde está todo el mundo.

–Para barullo la Feria, aunque en los últimos años se han logrado evitar esas grandes aglomeraciones.

–Empezamos con la pandemia a quitar esos días masivos que teníamos por el día del Sabadell o de la Caja, por ejemplo, que se repartían muchísimas invitaciones que valían solamente para ese día. Concentrábamos el público tantísimo que casi no se podía disfrutar de la Feria. Cambiamos ese sistema para que esas mismas entradas sirvieran cualquier día y funcionó de maravilla. Ahora tenemos toda esa gente, pero repartida durante todos los días.

–El formato funciona, pero ¿cambiaría algo de la Feria?

–Algo que está funcionando no soy muy de cambiarlo. Sí hay cosas que se pueden mejorar, claro. Pero el formato funciona muy bien. Es una feria vacacional, una feria a la que vienes a hacer negocios y a divertirte, que vienes con la familia y a los amigos a pasar el día. Eso es lo que le da el éxito.

–¿Hay masificación turística?

–Ha influido en el crecimiento del número de visitantes. Muchos vienen de fuera, y eso es un valor añadido muy importante, porque hay muchos expositores que vienen pensando que van a hacer negocios con empresas asturianas y se encuentran con que salen pedidos y negocios con otras comunidades. Es muy importante para la Feria.

–¿Cuántos jóvenes asturianos tuvieron en algún stand su primer trabajo de verano y luego los ha visto prosperar con los años?

–Ese es uno de los grandes activos de la Feria y de la Cámara. Es una institución querida por todo el mundo, se nota. Muchísima gente de la región que ahora está en todo tipo de cargos tuvo su primer empleo aquí, en la Feria. Y, aunque aquí se trabaja mucho, la imagen que les queda en la memoria a los chavales es muy buena. Aquí se crean relaciones entre ellos, de amistad e incluso de pareja.

–¿No se escapa del recinto en ningún momento?

–Como en la Feria hay tanta gente casi prefieres ambientes más relajados y discretos.

–¿Ni un calonín en el Cantábrico para quitar el calor?

–La playa en agosto para mí es casi imposible.

–¿Y a los toros?

–Tampoco, no soy aficionado.

–No me diga que tampoco ve los Fuegos.

–No los veo desde muy cerca, pero sí que los veo, sí (risas).

–¿Qué es lo más especial en su última Feria?

–Las relaciones que se crean con la gente. Cuando vienes a la Feria es el momento de encontrarte desde compañeros de colegio hasta gente que no ves, porque aquí sí que se junta todo el mundo. Eso es muy especial, la cantidad de personas que te encuentras.

–¿Le han quedado muchas cosas por hacer y disfrutar de la Semana Grande?

–Sí, sí, por supuesto que se echa de menos. Desde que me fui al servicio militar hasta el día de hoy no tuve ni un solo verano. Echo en falta muchas cosas de los veranos, claro. De ir a la playa a las pequeñas cosas. No son solo los 16 días de Feria, la época anterior, aunque no es tan dura ni exigente, y la posterior son épocas de mucha dedicación.

–¿Y compensa?

–Claro. Me encanta mi trabajo. A mí la Feria me gusta mucho y seguiré viniendo después de jubilarme.

–¿Tiene lista de lo que hacer el próximo verano?

–Planificado de momento no (risas). Pero dispondré de mi tiempo de una forma libre. Es lo que más me satisface. Aprovecharé para hacer esas pequeñas cosas que antes decía. El poder desayunar en una terraza leyendo el periódico, el ir a la playa o coger un día la moto e irnos a Llanes. Ir a comer por ahí…

–¿Es de prensa en papel pasando las páginas o de táblet?

–Un momento que me gusta mucho es estar tomando el café en una terraza ojeando el periódico.

–Será por terrazas...

–Vivo en Deva y no bajo mucho a Gijón, pero cuando lo hago quedo sorprendido. Lo disfruto muchísimo, porque veo una ciudad muy cambiante, que está evolucionando mucho, veo negocios nuevos, muy bien montados. Me gusta mucho.

–¿Cómo ve Gijón?

–Muy bien. Igual que dije que me gustaba la Feria también me gusta mucho Gijón. Soy muy gijonés. Aquí tenemos una calidad de vida difícil de superar. Está la playa, puedes esquiar a una hora de aquí, hay unos alrededores maravillosos, la ciudad en sí, la gente... Ir al trabajo o a casa en cinco minutos puedes hacerlo en pocos sitios. Cuando recibimos congresos aquí, en las encuestas de satisfacción, todo lo que tiene que ver con la ciudad o la gente son todo sobresalientes. No es una percepción nuestra, está constatado. Es una ciudad activa, con mucho emprendedor y en la que siempre hay cosas que hacer.

–El grandonismo gijonés.

–Esa fama tenemos (risas).

–¿Y el Sporting?

–No soy futbolero, pero soy del Sporting. Nunca me atrajo el fútbol, pero como gijonés soy del Sporting. Me encanta que gane, animo como el que más y ojalá estuviésemos siempre en Primera.

–Algo habrá que no le guste.

–Tendría que pensarlo mucho. Cambiar siempre se puede cambiar. Igual cambiaría el perfil del Muro.

–Cuidado no vaya a generar una polémica…

–Digo si se pudiera (risas). Toda esa línea de la fachada marítima podría haber tenido unas posibilidades muy diferentes, pero lo veo imposible, porque son cosas que ya están hechas y no tienen solución.

Suscríbete para seguir leyendo