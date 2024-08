"Hay que mostrar que el toreo no es criminal ni delictivo, sino algo de lo que estar orgulloso"

Hijo y nieto de toreros, Rafael Camino Álvarez, (Madrid, 2003), estudiante de Derecho y Administración de Empresas y director del programa radiofónico La Tienta, será el encargado de pronunciar mañana el pregón taurino organizado por la peña Miguel Ángel Perera en el Somió Park a partir de las 20.00 horas. Hijo de Rafa Camino y la asturiana Natalia Álvarez, este joven seguidor del Real Oviedo despidió hace poco más de una semana a su abuelo Paco Camino, uno de los más grandes de la historia del toreo.

–¿Paco Camino fue el mejor torero de la historia?

–El mundo del toro es como otras artes, como la pintura, donde cada uno tiene una opinión. Lo que sí es cierto, y toda mi familia lo hemos notado estos días, es el cariño de la gente que reafirma efectivamente que si no es el mejor sin duda sí es uno de los mejores de la historia. En mi opinión, mi abuelo ha sido probablemente el torero más completo de la historia. Luego ya depende mucho de los gustos de cada uno. El otro día me llamó una persona para darme el pésame y me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿estás más triste como familiar o como aficionado? No supe contestarle. Para mí es un cincuenta-cincuenta. He perdido a una figura máxima del toreo y también he perdido a un abuelo.

–¿Estar al lado de su abuelo fue un gran aprendizaje?

–La verdad que sí. De todas formas, quizás de una manera muy prudente y demostrando mucho cariño, siempre me mantuvo bastante alejado de lo que era el mundo del toro. Del toro siempre se ve la parte bonita, pero al final es un mundo bastante complicado y mi abuelo siempre me quiso tener alejado de eso, no como aficionado, sino como profesional en cualquier ámbito. Lo hizo un poco por responsabilidad, aunque todo lo que sé, por ejemplo, del toro en el campo es gracias a él. Le debo mucho aprendizaje, pero mi afición a los toros viene por mi abuela, por su exmujer, más que por Paco.

–¿Es difícil ser aficionado a los toros hoy en día?

–Es un ejercicio de libertad cuanto menos, pero no sabría decir si es complicado o no. Sí es el arte más complicado de entender. Cuando llevo a alguien que no le gustan los toros a la plaza, gente que lo concibe como un sitio en el que sale un toro al que se le pincha hasta que muere desangrado, y se le explica todo lo que pasa, el 90% salen encantados y me piden volver pronto. Hay muy poca cultura sobre el toreo, se enseña muy poco y es normal que la gente sea antitaurina, porque lo que se enseña no es la realidad, sino un enfoque completamente erróneo de lo que es esto.

–¿Es optimista con el futuro de la fiesta?

–La verdad que sí. Es cierto que hace diez años sí hubo una crisis más grande a nivel de afición. Se notó mucho en plazas como Madrid, donde un festejo de fuera de San Isidro congregaba a 4.000 personas, y la mayoría eran turistas o gente mayor. Ahora, las principales empresas se han dado cuenta del problema de la juventud y a través de políticas de precios, de darse más a conocer, enseñaron a la gente que esto no es nada criminal, ni nada delictivo, ni nada de lo que le esconderse. Al revés, es algo de lo que estar orgulloso. También figuras importantes del país o internacionales, como Joaquín Sabina o Calamaro, que siempre ha llevado el mundo del toro por bandera, han demostrado que no hay nada de malo ser taurino, y que es una bendición poder entender el arte del toro.

–¿Qué recuerdos tiene de El Bibio?

–Es una de las plazas más bonitas de España como edificio. Es cierto que de niño en Asturias no iba tanto a la feria como me hubiera gustado, porque me tenía que mover mucho y también porque se separaron mis padres y pasaba los agostos con mi padre. Desde el debut con caballos de Isaac Fonseca en 2017 no he faltado. Es de las plazas más importantes del norte, junto con Santander y Bilbao. Una feria de las más difíciles de acceder siendo torero porque es más corta que hace años. Siempre se agradece ver figuras, pero echo un poco de menos la variedad de encastes.

–¿Cómo combinar esa apuesta con que la gente vaya a la plaza? El gran público prefiere ver a las figuras.

–Ese es uno de los principales problemas del mundo del toro. Es muy arriesgado dar una feria más allá de cuatro o cinco nombres, porque si no la gente dejaría de ir. Y con la variedad de encastes ocurre lo mismo, porque no conocen las ganaderías. Hay que descubrirle al aficionado que hay más nombres que Manzanares o Roca Rey. Nombres como Damián Castaño, Gómez del Pilar, Luis Gerpe, Alberto Lamelas, Javier Cortés… Muchísimos toreros con muchas cosas que decir, que interpretan el toreo maravillosamente bien, pero que desgraciadamente no han llegado al estatus de figura que han llegado otros. Hay que enseñarle al público que hay más toreros y más ganaderías que las que se ven en las plazas de segunda y de tercera en España.

–¿Influye la suerte, o el que está llamado a ser figura lo va a ser pase lo que pase?

–Es una cuestión de ambas. La suerte influye, porque te juegas la vida y los toros pegan cornadas fuertes que pueden hacerte perder alguna tarde. Eso es suerte y también se sortean todas las mañanas los toros. Pero cuando uno está llamado a ser figura se sabe. Es algo que se ve. El ejemplo es Roca Rey. Quizás era el que más difícil lo tenía. Nació en Lima, Perú, en una familia que, salvo el hermano, estaba bastante alejada del mundo del toro. Ahora es figura máxima en España, el mayor exponente, el que más llena las plazas. Es un poco ambas. El esfuerzo, el sacrificio y la constancia, pero la suerte también influye.

–¿Tiene preparado el pregón?

–No me he escrito nada. Lo he intentado, puedo leer la biblia, pero quiero contar algo que me salga de dentro. Quiero escribir cuatro pautas y no aburrir a nadie. Quiero que vean un enfoque diferente de una persona joven, cómo se vive desde dentro y la importancia de la tauromaquia en Asturias. Tiene que ser algo que salga de dentro, como toreando, vamos.

–Conoció a la Alcaldesa, Carmen Moriyón cuando recibió el premio de las Majas de Goya, la peña de mujeres que preside su abuela, María Ángeles Sanz, por recuperar la feria de Begoña.

–La alcaldesa de Gijón es el ejemplo más puro del feminismo de este siglo. Es un ejemplo clarísimo para todo. Cuando se cerró la plaza, con un chanchullo político, con el montaje de contratar a un ingeniero para decir que se podía caer la plaza, Carmen Moriyón al volver como alcaldesa simplemente se limitó a decir que se había hecho algo mal, que, si se tenia que acabar el toro que fuera porque la gente no iba, pero lo que ella no permitió fue que se hiciera de manera falsa y cutre. Más allá de su afición, ella luchó por la verdad. Verificó que la plaza estaba bien, que es un espectáculo legal en España y que hay afición en Gijón.

–¿Subirá el Oviedo a Primera?

–Por supuesto que sí. Aunque también digo que me gustaría ver un derbi en Primera.

