"Lo que más anhelo de una novela es querer que no se acabe cuando voy avanzando"

Doctora en Historia por la Universidad de Oviedo y autora de varios libros, la empresaria Laura Sampedro Redondo (Gijón, 1965), exsenadora del Partido Popular y colaboradora durante varios años como articulista en LA NUEVA ESPAÑA, acaba de publicar su nueva aventura literaria, "Un cuervo en la colina", que presentará el 12 de agosto en la antigua Escuela de Comercio (19.30 horas) acompañada por Rafa Gutiérrez Testón.

–¿Cómo es Laura Sampedro como escritora?

– Intento trasmitir lo mismo que intento trasmitir como persona, porque al fin y al cabo me nutro de mis vivencias. No en el sentido de plasmar cosas biográficas en las novelas, sino en el sentido de que yo, por ejemplo, en mis personajes busco siempre la transformación de los personajes a través de sus crisis vitales, de las cosas que le van pasando en la vida y siempre quiero pensar que maduran en positivo. No siempre ocurre, pero sí que lo que me fascina es esa trasformación de las personas a lo largo de sus vivencias; cómo lo enfrentan, cómo lo saben, cómo salen trasformadas y eso intento plasmarlo en las novelas. Luego ya colocas al personaje en una cosa o en otra.

–¿Cómo definiría su obra?

–Prosa, natural, sobre todo me importan los diálogos naturales y visuales.

–¿Qué le impulsó a escribir esta historia?

–El primer borrador surgió hace muchos años. En una tarde de verano, viendo volar a mi marido en parapente. Aquel verano me había leído como 15 novelas y ya estaba tan harta, que dije me traigo una libreta. Del primer borrador sólo queda un 15%, porque luego se trabaja. Y así, el primer borrador lo escribí a mano en la playa de Xagó, que es dónde empieza la novela, aunque luego el personaje va para Gijón.

–¿Qué ha significado esta novela para usted?

–Es una novela que, como comentaba, escribí hace muchos años y luego me la cargué, me cargué el 85% de lo que había escrito, pero nunca pude abandonarla porque tenía una trama que la había cerrado y sobre la que yo quería construir unos personajes más maduros, más reales, no planos, y no estaba en esa madurez que necesitaba. Esto no fue intencionado, pero esto a veces sucede, así que tuve que castigarla temporadas enormes.

–¿Qué se van a encontrar los lectores en esta segunda novela?

–Sentimientos como en mi anterior novela, es decir, la mente del personaje, las cavilaciones de los personajes, pero con mucha más trama, con mucho más movimiento, y más complejo porque hay varias tramas a la vez no es solamente como la anterior ocasión que era una novela en primera persona y era en presente en la cabeza de la chica, de la protagonista. En esta ocasión, hay un narrador omnisciente y puede ver los demás personajes y, por lo tanto, hay más escenas. Entonces hay varias tramas, aunque todas van en paralelo y confluyen, por supuesto.

–El Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa ¿fue un impulso?

–Cuando te dan un premio lo que te están diciendo es que hay gente ahí fuera que dice que tu novela les ha gustado. Y yo lo que más anhelo de una novela es lo que he vivido como lectora muchas veces, que es que cuando vas avanzando en la novela, vas queriendo que no se acabe, pero no quieres dejarla y sobre todo, que cuando acabas te quedas a veces con ella impresionada. Si eso lo logro con un lector…

–¿Qué consejo le daría a los futuros escritores?

–Que escriban las historias que les gustan, las que quisieran leer que no encuentran escritas. Y que no se dejen llevar por modas, que escriban, y luego ya tendrán que trabajarlo y trabajarlo, pero el primer borrador que fluya y que cuenten lo que les apetezca contar.

–¿Periodismo y escritura es una combinación combinable?

–No solamente perfectamente combinable sino recomendable, está muy bien. Muchos grandes escritores son periodistas y viceversa, y yo que llegué a escribir en el periódico muchos años, porque yo ya escribía.

–¿Una lectura para este verano que nadie debería perderse?

–"Un cuervo en la colina", sin duda. Y aunque no es novedad de este año, yo a todo el mundo le recomendaría "Patria" de Fernando Aramburu, me parece una novela que quedó muy redonda y muy bonita que me conmueve.

