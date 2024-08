El fallo de Emulsa "saca a la luz posibles delitos", dice el PSOE

El PSOE cree que el despido de Esteban Álvarez como director técnico de Emulsa, ahora declarado improcedente, podría "sacar a la luz posibles delitos" del gobierno local. "La propia Alcaldesa no tramitó la denuncia interna al amparo de la ley", aseguró el edil socialista José Ramón Tuero. "Era obligación de la alcaldesa tramitarla y no lo hizo; tenía 3 meses de plazo y el despido se produce un día antes de que venza ese plazo. Eso es un posible delito de prevaricación", sugiere. El grupo municipal señaló ayer que, "si no se da respuesta" a sus preguntas, se planteará recurrir a los "procedimientos legales correspondientes". La agrupación pide la "incorporación inmediata" del trabajador despedido, que fue también gerente de la empresa municipal, y apunta que su despido se debió a que el gobierno "no quiso escuchar" a Álvarez cuando informó de "posibles irregularidades graves" en la empresa. "Es un peligroso precedente", aseguró Tuero.