La bayeta mágica, los limpiadores o los peladores: los chollos clásicos vuelven a la Feria de Muestras de Gijón

Año tras año son numerosas las novedades que se pueden descubrir en los expositores de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), pero también son muchos los productos clásicos, que no pasan de moda y que son las estrellas edición tras edición.

Es ya una imagen tradicional del certamen ver a una gran cantidad de personas reunidas frente de un puesto siguiendo la demostración del funcionamiento de una fregona, una picadora o una esponja a las que se atribuyen propiedades casi mágicas que hacen más fácil la vida de los hogares. Siempre con promociones que captan la atención de aquellos que van buscando chollos.

Roberto Sánchez, en su puesto de guantes. / Irene Armayor

"Vengo cada dos años a comprar la bayeta, porque suele ser lo que me duran las tres que llevaba; ya me estaba quedando sin ellas y no podía ser", afirma María Luisa Palacio tras haber comprado "La Bayeta Española". Al acabar la demostración, Palacio no dudó en volver a adquirir el producto y animar a los allí presentes hacer lo mismo: "Es un invento único y maravilloso"

Antonio Martínez lleva tres años vendiendo otro de los artilugios que le viene a la gente a la cabeza si piensan en la Feria: el "Pelador 5 en 1". "No sería mítico si no funcionara bien", comentaba ayer. "Normalmente, si la gente ve que funciona luego viene también a comprar para otras personas, amigas o familiares", afirmaba. Los asistentes a su show para aprender el uso del pelador acaban con una sonrisa, y muchos de ellos con un nuevo utensilio en sus cocinas. Si a ello le sumamos la oferta que hace Martínez, son muchos los visitantes que no puede resistirse un año más. "Si no hacemos la demostración en directo no se vende; si lo dejo así tal cual está expuesto, nadie me compra", explica este comerciante.

Antonio Martínez, con el "Pelador 5 en 1". / Irene Armayor

"Hay mucha gente que me dice: ‘Este año no lo cojo porque me dura del año pasado’, pero lo cogeré el año que viene", explicaba Laura Castro, que se estrena en la venta del limpiador "La Priedra Blanca". "No conocía este producto hasta que vine a la feria, y ahora trabajo en ello", confesaba. "Una vez que lo ves de primera mano, es más fácil comprarlo" añadía.

Otro de los productos que no dejan de triunfar son los "Guantes de la Feria", "capaces de limpiar cualquier tipo de superficie". Los vende en su puesto Roberto Sánchez: "Son buenos y gustan, si no nadie los compraría". La FIDMA, explica, "es atractiva y tiene novedades, pero muchos vienen a comprar lo mismo". "A la gente le explicas cómo funciona y les gusta". Es algo en lo que todos los vendedores están de acuerdo. Roberto Sánchez añade: "Siempre se puede cambiar y mejorar todo, pero en principio funcionan muy bien estos productos".

A la izquierda, Laura Castro, en el expositor de "La Fantástica Piedra Blanca". A la derecha, demostración de "La Bayeta Española". / Irene Armayor

Almudena Fernández lleva muchos años acudiendo al certamen gijonés en busca de novedades, aunque también es fiel a algunos productos, caso "La Piedra Blanca. "Muchas veces es muy difícil resistirse a las ofertas, y más después de ver la demostración en directo". Aunque no siempre sale contenta con lo que compra: "A veces llegas a casa y no siempre funcionan las cosas tan bien como les sale a ellos", cuenta a propósito con su experiencia con una plancha que adquirió el año pasado.

Hay unanimidad en una cuestión: la Feria es y seguirá siendo un buen escaparate para un tipo de productos y una técnica de ventas, la de las demostraciones en directo, que está en el ADN del más que centenario certamen gijonés.