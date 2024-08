"El miedo es una motivación para entregarme al máximo"

Es la máxima figura del momento. Líder del escalafón y el torero más taquillero. Andrés Roca Rey (Lima, Perú, 1996) regresa a Gijón tras su puerta grande del pasado año y toreará en El Bibio el día 18.

–¿Cómo va la temporada?

–Va muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido tardes muy importantes y he podido sentir el cariño y la conexión del público en cada plaza. Cada corrida es una nueva oportunidad para crecer y mejorar, y estoy muy agradecido por cada experiencia que la temporada me está ofreciendo.

–¿Pesa la responsabilidad de liderar el escalafón cada año?

–Podríamos decir que hay responsabilidad, sí, pero es también una motivación constante. Saber que hay tantas expectativas puestas en uno me impulsa a dar lo mejor de mí cada día. Es una presión, sí, pero es una presión que acepto con humildad y que me ayuda a mantenerme enfocado y dedicado.

–¿Siente por ello que se le exige más desde los tendidos?

–Bueno, siento exigencia, pero también ese cariño cuando te entregas. Los aficionados esperan siempre lo mejor, y eso me lleva a esforzarme al máximo en cada tarde. Pero esa exigencia es también una forma de apoyo, una muestra de que creen en mi capacidad y en mi arte, y eso es algo que valoro profundamente.

–Cada día va más gente joven a los toros y en parte es gracias a usted. ¿Está orgulloso de atraer nuevos públicos?

–Me siento orgulloso de saber que puedo atraer a un público más joven a la tauromaquia. Es muy gratificante ver caras nuevas en los tendidos, en las llegadas y salidas de las plazas, en los hoteles… y sentir que las nuevas generaciones también se emocionan y se conectan con este arte tan profundo. Espero seguir siendo un puente entre la tradición y la juventud.

–¿Qué le parece que en Asturias quieran prohibir el acceso a los menores?

–Me parece una medida desafortunada. La tauromaquia es una parte importante de nuestra cultura y tradición, y creo que es fundamental que los jóvenes puedan tener la oportunidad de conocerla y apreciarla desde pequeños. Prohibir su acceso es limitar su capacidad de entender y valorar una parte de nuestra identidad cultural.

–¿Qué es la tauromaquia para Andrés Roca Rey?

–Para mí, la tauromaquia es una forma de vida. Una filosofía diría yo. Es también pasión, entrega, y un constante desafío personal. Es una manera de conectar con mis raíces, con mis emociones más profundas y con el público. Es un arte que va más allá de lo técnico, es sentimiento puro.

–¿Cómo vence usted el miedo?

–El miedo es algo que siempre está presente, pero lo afronto con preparación y concentración. El miedo tiene fases que hay que tocando para que desaparezcan. Lo más bonito y gratificante siempre está detrás del miedo. Es por ello que hay que tratar de atravesarlo. Me gusta pensar que la tauromaquia sirve como fuente de inspiración a mucha gente que lo pasa mal y que ve, que aunque todos tenemos miedos, los toreros todos los días nos enfrentamos a ellos.

–Continúe.

–Ha habido personas que se han acercado a mi y me han dicho que gracias a verme torear, ellos han afrontado cosas difíciles en su vida que han superado. Del mismo modo, yo he visto casos de niños pequeños y personas con enfermedades que luchan día a día y que viven con una sonrisa y eso me inspiran para no quejarme por nada y dar lo mejor de mí. La vida es muy bonita y de cada cosa sacamos una lección.

–¿Y a qué tiene miedo Andrés Roca Rey?

–Tengo miedo a no poder dar lo mejor de mí, a defraudar a quienes confían en mí y a no estar a la altura de las expectativas. Pero es un miedo que uso como motivación para seguir mejorando y entregándome al máximo en cada faena.

–Su Perú natal es otro país donde la tauromaquia tiene presencia. ¿Hay los mismos ataques que recibe en España en otros países de América?

–En Perú, la tauromaquia está muy viva, la afición sigue siendo muy fuerte y apasionada. Es increíble. De hecho, estoy deseando que se conozca ya la nueva empresa de la plaza de Acho, de mi Lima, de mi ciudad natal, porque quiero torear allí nuevamente.

–¿Una figura del toreo tiene momentos de soledad?

–Sí, claro. La soledad es parte de esta profesión. Hay momentos en los que necesitas estar solo para reflexionar, para encontrar esa conexión interna que luego se proyecta en el ruedo. Pero también son momentos importantes para el crecimiento personal y profesional. Lo malo de la soledad es cuando viene y no la buscas. Pero a veces, la soledad, como le decía antes, es necesaria para esa búsqueda interior.

–¿Sin valor no se puede ser torero?

–El valor es fundamental no en el toreo, en la vida en general. Y como le decía antes, hay ejemplos de personas en el día a día que dan lecciones de valor y de enfrentarse a las adversidades. Luego, si hablamos de toros, pues bueno, todos entendemos que hace falta para poder ponerse delante de un toro, pero es algo que con el tiempo, la experiencia se va acrecentando. Estar preparado tanto física como mentalmente es muy importante.

–En la plaza de El Bibio se cuentan sus actuaciones por triunfos. ¿Recuerdos bonitos?

–Tengo recuerdos muy especiales de mis actuaciones en El Bibio. La conexión con el público de Gijón ha sido siempre increíble y me llena de orgullo saber que he podido brindarles tardes de triunfo y emoción. Espero seguir sumando momentos inolvidables en esta plaza tan especial.

