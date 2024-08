El "Paseo Gastro" de Begoña arranca con lleno: "Una buena idea para estar al aire libre"

Organizadores, hosteleros y clientes, coinciden: "‘Paseo Gastro’ va a ser todo un éxito. Seguro". Las dieciséis casetas de la apuesta gastronómica del Ayuntamiento de Gijón para el paseo de Begoña en esta Semana Grande abrieron ayer sus barras ante la expectación del público y la satisfacción de empresarios y políticos. "Contamos con hosteleros de prácticamente todos los barrios de Gijón. Confiamos en que sea la primera edición de muchas", destacó con satisfacción el presidente de Divertia y edil no adscrito, Oliver Suárez, tras el brindis de autoridades que dio por inaugurado el certamen, en el que también hizo chocar su copa el presidente de la patronal hostelera, Otea, José Luis Álvarez Almeida. "Es una fiesta para que la podamos disfrutar todos los asturianos y los gijoneses", apuntó el empresario.

Suárez se confesó "ilusionado" con la propuesta. "Es algo novedoso que incorporamos a la programación del verano de la Semana Grande. Esperamos que sea un éxito, ya que la oferta culinaria que nos ofrecen todos los hosteleros es muy bonita y muy ambiciosa", expresó el edil, que felicitó públicamente a la empresa Gustatio, organizadora del certamen: "Creo que va a ser un evento digno de la ciudad".

También se deshizo en elogios Álvarez Almeida. Primero hacia el Ayuntamiento y el concejal de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador, "porque tiene palabra con el sector turístico y con los hosteleros de Gijón para conseguir hacer una fiesta de día", colmando así una de las aspiraciones del sector local; y después hacia la hostelería local, "que permitirá a todos los gijoneses y asturianos que disfruten de esta fiesta". "Esperamos que se cumplan las expectativas de ambiente, respeto y convivencia como lo sabemos hacer los hosteleros: trabajando", apostilló el empresario, antes de comenzar un recorrido por los diferentes stands en el que también participaron Martínez Salvador; el edil popular Guzmán Pendás; el forista Pelayo Barcia; el gerente de Divertia, Fernando Losada; el presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo; o el vicepresidente de restauración de Otea, Javier Martínez.

Inauguración del "Paseo Gastro" en el paseo de Begoña de Gijón / Marcos León

Mientras la comitiva oficial saludaba a los hosteleros en sus respectivos puestos, los primeros clientes comenzaban a sentarse en las mesas y sillas de Begoña. "Es una muy buena idea. Creemos que la iniciativa va a funcionar", coincidieron Gely Paraja, Teresa Sayar, Justa Hueso y Paqui Lillo, que prácticamente estrenaron el certamen, mientras tomaban un vino y esperaban para recoger una ración de gyozas. "La oferta gastronómica nos gusta porque es muy variada. Eso es también un acierto", afirmaron al unísono.

Un diagnóstico muy parecido hacía la gijonesa Kim Graterol y el ovetense Javi Quintanal, que abrieron boca con una ración de croquetas de buey, "que estaban muy buenas". "Es una buena idea y una muy buena alternativa para estar al aire libre y tomar algo", aseguraron, al tiempo que destacaron la calidad de la oferta gastronómica: "Está elaborado, no es el típico bocata".

Omar Casado y Magali Maldonado optaron por una hamburguesa para "estrenar" el "Paseo Gastro". "Esto va a atraer gente", afirmó él, convencido de que la propuesta tendrá éxito y de que "volveremos a repetir". "El único inconveniente es que vendrá mucha gente e igual faltan mesas", apuntó ella, instantes después de hacer una fotografía de la hamburguesa para compartirla en sus redes sociales.

Unos metros más allá en dirección al teatro una familia disfruta de la recién inaugurada propuesta gastronómica. "Es espectacular. Esto tenía que estar todo el año", sentenciaba sin dudas Miguel Alarcón, que hizo también alusión a la polémica que despertó "Paseo Gastro" en algunos sectores de la hostelería y en el bloque de izquierdas del Ayuntamiento. "A mí lo que me molesta es la gente a la que le molesta todo. Protestan si hay ruido debajo de su casa, pero van a hacerlo a otros lados. Es una buena iniciativa", aplaudió. A su lado, Fran Rosillo toma la palabra. "Nosotros vivimos justo aquí y no creo que esto vaya a ser un inconveniente por los ruidos. Es una buena iniciativa", reconoció el gijonés, que destacó "la paridad de precios entre establecimientos" como una de las garantías del éxito de "Paseo Gastro". "Eso hará que la gente no se concentre en un sitio u otro y sea todo más agradable", abundó.

Ese buen olor que desprendía el certamen entre el público también era compartido en la cocina de las dieciséis casetas. "Cuando conocimos la iniciativa tuvimos claro que teníamos que apostar por ello", afirmó con aplomo Marga Mihai, propietaria del bar Entrecalles, que estos días, además de en la ruta de los vinos, también tiene sede en Begoña. "La clave está en que haya calidad para que la gente vuelva estos días y pruebe la comida de uno y otro sitio", resaltó la hostelera, que considera que con esta iniciativa "gana toda la ciudad".

Pipo Méndez, de La Nueva Zamorana, no daba abasto en los fogones. "En quince minutos hemos vendido más de cincuenta tortillitas de camarón", ejemplificó de un inicio fulgurante, que vino a confirmar sus presagios. "Nos esperábamos que fuese así. Tuvimos claro desde un primer momento que era una buena idea", destacó.

Con un poco más de calma se podía tomar el trabajo en la plancha Jesús García. "Esperamos que la gente se anime y que tengamos mucho público", auguró Jesús García, responsable de La Taberna Asturiana, quien también cree que las actuaciones musicales serán un plus para el certamen. "Además, a nosotros nos pillan justo enfrente, así que genial", concluyó.

"Paseo Gastro" estará abierto al público en el paseo de Begoña hasta el 18 de agosto. Cada una de las dieciséis casetas dispone de una terraza con ocho mesas. El horario de apertura será de 12.30 a 23.59 horas de domingo a jueves. El viernes y el sábado la hora de clausura está fijada para las 1.30.

La nómina de establecimientos es la siguiente: Gloria, Acicorbo, Arde Lucus, Bella Vida, Eban’s, Kausa Taberna, La Taberna Asturiana, San Pedro, Wabisabi, La Suiza, La Vaca Asustada, El Borne, Al Peso, Mevel 1980, Entrecalles y La Zamorana. Además de una amplia variedad de bebidas, cada establecimiento ofrece, como mínimo, cuatro tapas diferentes. Aquellos establecimientos que lo deseen pueden, además, incorporar un postre a sus cartas. El precio de las raciones oscila entre los 5 y los 20 euros.