"Siento con mucha atracción ir por la calle y oír gaitas, no saber dónde te las vas a cruzar"

La novelista y poetisa Sara Torres Rodríguez de Castro (Gijón, 1991), mujer del mundo, busca formar en Asturias su refugio.

–¿Todo gijonés que vive fuera tiene obligación de volver siempre en Semana Grande?

–Mi volver siempre es cíclico y necesario, pero no tiene fechas concretas. Casi siempre es en agosto porque suele parar la mayor parte del trabajo cultural y eso me da disponibilidad para venir. Ahora estoy en la Villa, para mi venir a Gijón es un viaje chiquito. Ir notando las masas de gente cómo cambian dependiendo del espacio es una experiencia que te hace pensar si deseas la multitud o deseas la calma. Depende del día, o de la hora (risas).

–¿Qué siente al volver a Gijón?

–Es curioso porque la memoria, cuando vives en muchos lugares distintos, a veces compartimenta los recuerdos y solo se te activan algunos recuerdos cuando estás en el lugar. Entonces siempre que llego a Gijón es como que tengo un mapa mental distinto y puedo trabajar con ideas distintas, con imágenes distintas. El acento me cambia, es empezar a utilizar diminutivos al entrar en Asturias. Y hay un reconocimiento superfuerte del espacio que te es familiar, que me parece hasta una especie de privilegio, porque yo he estado tantas veces en un lugar, no siendo familiar a nada, que poder reconocer cómo funcionan las cosas en una especie de gramática íntima, interna, me parece verdaderamente un privilegio. Algo que te hace la vida más sencilla, que te quita ansiedad, que te da tu acceso a la belleza con otra profundidad. Hasta me sorprende formar parte de algo. Me sorprende ver mi infancia vinculada a un espacio porque lo echo mucho de menos también.

–¿Qué echa de menos?

–Vivir en una ciudad donde puedo caminar para hacer los recados, donde no tengo que coger el transporte para hacerlos. Donde pasear implica pasar por lugares que te apetece mirar. En Londres viví mucho lo de tener que atravesar cada día grandes vías, en Barcelona también. Lo que más me gusta de Gijón es que no haya tráfico entre las calles, el mar, las plazas, la gente… Esa escala chiquita habitable.

–¿Y de la Semana Grande?

–Mi memoria está muy vinculada a la Feria de Muestras, y cuando pienso lo que era para mi ese lugar de fantasía cuando era niña pienso en dos secciones en particular. Uno era la de caravanas y casas de estas como prefabricadas, que me parecía una fascinación absoluta el poder entrar en las caravanas por dentro y ver las casas prefabricadas era como mi sueño más enorme, el poder tener una casa portátil y toda la idea del hogar y la casa que siempre ha estado en mi obra un montón a lo largo de los años y es un tema que me obsesiona. Y otro puesto que siempre me generaba un montón de misterio, era el de magia. Había como pequeños puestos de brujas o de magia que vendían objetos como una Rosa de Jericó o cosas para hacer conjuros. Eran dos realidades muy ficcionales, muy literarias, que solo se abrían en la Semana Grande en el contexto de la Feria.

–¿Y los Fuegos?

–Claro, de niña también era algo que no me perdía, cuando se lanzaban desde San Pedro. Los veíamos desde el Club de Regatas. Tengo un recuerdo bastante onírico, de que a veces incendiaban cosas muy cerca de ti. O sea, era como una sensación muy extraña, de estar viendo algo bello que a la vez era peligroso. No sé, como algo que me cuesta entender a día de hoy ese recuerdo. Cuando empezaron a tirarlos desde el Cerro desconecté un poco, porque empecé a tener mucho miedo por los pájaros y por las cosas que ardían. Fue un cambio en mi infancia y dejé de ver los Fuegos. Lo que sí sigo sintiendo con muchísima atracción es ir por la calle y escuchar gaitas, no saber por dónde te las vas a cruzar. Y el mercado portugués del Campo Valdés también me hace ilusión.

–¿Transmite sus vivencias en sus obras o prefiere guardarlas?

–Se van colando cosas, pero no de forma planeada. La novela tiene muchas memorias vinculadas a Gijón, porque es una novela sobre mi madre. Para mi Gijón es mi madre. Y cuando conoces un espacio con alguien y esa persona ya no está… Me pasa con mis abuelas. Venir a Gijón y que no estén ni mi madre ni mis abuelas me parece ciencia ficción. Es como que yo no me creo mi vida ahora. O sea, esta vida de ahora parece mentira y mi vida de verdad parece que fue la que era, como la que fue tantos años, que era la vida normal de ir con tu madre a la playa, encontrarte a tus abuelas en el Club, comerte un helado… Y ahora mi vida como adulta me parece un poco un lugar de ficción, donde todo es bastante extraño y como hay tanto perdido hay un espacio muy grande para la creatividad porque como ya perdiste lo que fue tu vida, ahora invéntate cosas (risas).

–Hablaba que no le gustaban los Fuegos por los pájaros. Que la feria taurina se haya recuperado en Gijón ni hablamos ¿no?

–Para mí es algo impensable. Es una pena. Tenemos un momento donde progresivamente todos los cuerpos somos más y más sensibles, la sofisticación de la ternura está ocurriendo, pero hay veces que hay identidades y memorias tan vinculadas a rituales y a eventos culturales alejados de la ternura que entran en conflicto con el cuidado, pero que se conectan con la identidad. Habría que ver cómo conseguir cuidar a todos los cuerpos vivos y mantener los deseos culturales de las personas. Mantener la tradición que nos emociona sin maltratar ningún cuerpo. Buscaría la forma de que no hubiese maltrato animal en lo cultural.

–Va a recibir el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA.

–Lo agradecí con cariño. Estoy progresivamente acercándome a Asturias, intentando hacer refugio aquí, conectar mis mundos trayendo a artistas que he conocido fuera. Tengo el deseo de formar parte activa cultural de Asturias, pero a veces es difícil que en Asturias todavía estás disponible o que quieres estar. Lo local me parece importantísimo, en esa dimensión local es donde lo más bonito ocurre culturalmente. Sería extraño que me llamasen de todas partes y que en casa nadie se acordase de mí.

