"Faltan libros y sobra Prozac; el neoliberalismo es tal fracaso que nos ha vuelto infelices"

Ángel de la Calle (1958), autor de cómics y exdirector de la Semana Negra, espera en la planta superior de la cafetería del Parchís con un café y un libro de Ricardo Piglia sobre la mesa. Salmantino de nacimiento y gijonés de adopción, se reconoce como poco playero, cero taurino y muy lector.

–¿Nota alguna diferencia este primer verano como "emérito" de la Semana Negra? Aunque esta pasada edición acudió todos los días, como siempre.

–Era lo lógico; es una forma de arropar. Pero estuve fuera de Gijón un tiempo inmediatamente cercano a la Semana Negra, y eso no lo hubiese podido hacer antes.

–Llevaba ya tiempo anunciando su marcha.

–Nunca me hacen caso... Yo dije: voy a hacer 20 carteles. Y cuando hice 20 y dije que ya no haría más, me dijeron: ¡¿cómo?! Y luego dije que me iría a la misma edad que Taibo (II), y lo hice.

–¿Recuerda el verano de la primera Semana Negra? ¿Cómo era Gijón entonces?

–Muy diferente... Leer ahora la hemeroteca es una risa. "Van a venir 30 escritores juntos a Gijón". Hasta el lugar donde se hizo es hoy otro. Donde se organizó la cuarta edición, de aquella un astillero, hoy son pisos. Recuerdo que en el segundo año la organización estaba en lo que es ahora el edificio del Puerto Deportivo y allí había una maqueta de cómo iba a ser Poniente. Y nos reíamos, porque pensábamos: aquello es un aparcadero de ratas, ¿cómo va a ser una playa? Gijón se ha llenado de cosas en este tiempo y ha seguido la evolución lógica: ahora nos ha tocado ser la fonda de Europa. Antes tampoco había tantos festivales de música, supongo que viene motivado porque ya no se venden discos.

–En aquellos años, la novela negra era el patito feo de la literatura.

–Sí. El género negro estaba en las márgenes y ahora está en la centralidad de la literatura. Es la gran diferencia. Este tipo (señala el libro de Ricardo Piglia), que es quien creó la colección de novela negra de Tiempo Contemporáneo, hizo traducir a Rodolfo Walsh, a Raymond Chandler. Y los tanques de Videla entraron en Tiempo Contemporáneo, entraron físicamente, y el editor, Jorge Álvarez, acabó exiliado en España. Y Piglia acabó siendo Piglia. Pero en aquel momento su reivindicación nadie la escuchaba. Creo que faltaban lectores.

–¿Cree que hoy se lee menos?

–No se lee menos porque se venden más libros. Ah, bueno. (Risas). A Borges le preguntaron una vez cómo iba a ser la literatura en el año 2000 y respondió que no tenía ni idea, pero que si le contaban cómo se iba a leer para entonces él sí podría decir cómo iba a ser la literatura. El cómo se lee es muy importante. ¿Cómo se lee ahora? Más rápido, no.

–Bueno, técnicamente. Ahora hay una corriente en Youtube para aprender a leer novelas en diagonal y más rápido.

–Yo he sido lector editorial y he leído mucho en diagonal. Pero hay libros que exigen una lectura más lenta. Hoy hay de todo y a la vez. Se supone que ahora funcionan las novelas cortas, pero los libros de cuentos son cortos y funcionan peor. Se lee más que antes, seguro: lo que pasa es que a lo mejor no se lee lo que muchos querríamos. Y otra cosa: los libros son carísimos. No pueden costar 20 euros de media. Un libro mío cuesta 27 euros en España y en México cuesta 12. Y luego el tiempo... Vivimos con tan poco tiempo libre. El neoliberalismo es tal fracaso que nos vuelve a todos infelices. La historia sería: más libros y menos Prozac. Esta mierda de sistema ha creado una sociedad de infelices. Yo les quitaría el IVA a los libros. Ya sé que es muy bajo, pero para mí es un mensaje: un libro no es una mercancía.

–¿Siente que la Semana Negra no es del todo profeta en su tierra? ¿Que su imagen en la ciudad tiene más que ver con la fiesta?

–Es que fuera es la hostia. Cuando descuelgas y dices que eres el director de la Semana Negra se ponen ministros y expresidentes del Gobierno. Y lo de la fiesta parece un truco, pero nosotros siempre nos lo creímos: leer es divertirse y pasárselo bien. Es muy difícil hacer lectores en la educación reglada. El sistema ha fracasado estrepitosamente ahí.

–¿Y usted? ¿No siente que como autor tampoco es del todo profeta en su tierra?

–¡Pero eso está muy bien! A mí el reconocimiento me llegó tarde, así que ya no podía drogarme y morir joven y dejar un bonito cadáver. Si alguien me conoce en Gijón es porque hacía la Semana Negra y salía en el periódico. Me parece bien. El otro día en la Feria del Libro de Querétaro recordé que nunca quise vivir del cómic, sino vivir en el cómic, y lo he logrado perfectamente. Cortázar no vendía libros. Piglia daba clases en su casa. Borges se autopublicó todos sus mejores libros. Yo daba por sentado que mi vida iba a ser así. Y luego hice dos libros conocidos, editados en todas partes, y fue una suerte. Por eso mi verano en Gijón está siendo normal. Pero sí tengo una petición: por favor, los baños de bares y restaurantes tenemos que cuidarlos más.

–Vale, lo publicamos.

–Por favor.

–A ver los toros entiendo que no va a ir.

–Me llevó una vez mi padre de pequeño.

–¿Y qué tal?

–No volví.

–¿Y los Fuegos los suele ver?

–Sí. Normalmente en el Muro, pero los acabé viendo en sitios de lo más extraños. Me gusta por la altura del Rinconín.

–¿Y conciertos?

–Estos días suelo quedarme en casa a esa hora. Es que siempre me entero tarde de las cosas... Oye, me doy cuenta ahora: ¿por qué hay feria taurina? ¿No se suponía que no se podían ni hacer conciertos en la plaza?

–Eso era antes. Ahora sí se puede, pero hubo problemas para montar la cúpula. La feria taurina va por otro lado.

–Ah, vale. No me gusta la tortura animal. Yo creo en el ecosistema: si no te metes con ningún bicho, ningún bicho se meterá contigo. Además: los toros son vegetarianos.

–Recomiende una lectura de verano.

–"Tokio día a día", de Matsumoto, y "Dora", de Ignacio Minaverry.

