Los ganaderos de Caldones urgen medidas contra el lobo: "Si no, nos movilizaremos"

"No tengo ninguna esperanza de que me paguen, porque van a decir que el ataque fue cosa de perros salvajes. Lo único que pido es que al menos nos den una solución para echar al lobo y no tener que sacar el ganado del monte". Entre el cabreo y la resignación. Así estaba ayer el ganadero Marcelino Castiello, quien ha perdido dos xatos en las tres últimas semanas en otros tantos ataques en una finca de Rioseco de Caldones que, no tiene dudas, fueron obra del lobo. Como tampoco lo dudan otros compañeros del sector, que por las mordeduras del cuello están seguros de fue obra del cánido. "Aquí la pregunta ya no es si fue el lobo o no. La pregunta es quién será la próxima víctima. Y si aquí nadie hace nada, pues tendremos que movilizarnos", advierte el también ganadero Héctor Menéndez, que teme también que estos animales puedan atacar a humanos: "Es una zona en la que hay mucho senderista y ciclista los fines de semana. Y si el lobo tiene hambre...".

Los dos ataques tuvieron lugar en una finca de Rioseco de Caldones en la que Castiello lleva sus cerca de 200 reses a pastar durante el verano. De ellas, 24 eran xatos. El primero "tuvo lugar hace dos o tres semanas. No le di mucha importancia, porque pensé que el animal habría muerto de manera natural y que luego lo comerían otras especies". Pero todo cambió el pasado fin de semana, cuando volvió a encontrar otro xato muerto y devorado por el cuello: "Ahí ya no había dudas. Era el lobo".

Castiello relata que lo primero que hizo fue llamar al Seprona, pero desde el cuerpo de la Guardia Civil le remitieron al Principado, al no ser este caso de su competencia. Se puso en contacto entonces con la Consejería de Medio Rural, que dio aviso a los guardas de Medio Rural, que junto a personal técnico de la consejería están analizando el caso para determinar qué especie causó el daño.

El quid de la cuestión aquí es saber si el ataque fue obra del lobo, como sospecha Castiello, o de otro tipo de cánido, como podrían ser perros salvajes. En el primero de los casos los daños ocasionados por el animal serían resarcidos por el Principado. Pero si la administración determina que fueron canes asilvestrados, las arcas autonómicas no abonarían ninguna compensación a Castiello.

"Es una vergüenza. Es que lo que van a conseguir es que cerremos", clama con amargura Castiello, que da por perdida la indemnización por estos animales. "El mayor de los problemas es que ahora los 24 xatos, que podían estar allí arriba pastando hasta octubre o noviembre, tienen que estar ahora en casa por seguridad, para que no vuelvan a por ellos", lamenta. A su lado, Héctor Menéndez, ahonda en ese mismo problema. "Y eso supone mucho dinero. Yo tengo 260 animales y Marce otros 220. Tú dime a mí qué hacemos si tenemos que pagar la comida para todas esas reses", se pregunta con preocupación.

Los ganaderos están convencidos de que si la administración no pone medidas preventivas de manera inmediata los ataques del lobo irán a más. "No es un carroñero, es un depredador, por lo que busca animales vivos. Si ya está por aquí se va a seguir moviendo en busca de alimento, así que la víctima podemos ser cualquier ganadero de la zona. Estamos todos muy preocupados", alerta Raúl Menéndez.

Desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en septiembre de 2021, su caza está prohibida, una medida contra la que el Principado se ha manifestado totalmente en contra. En este contexto, desde la consejería explican que se han tomado dos medidas para tratar de proteger al sector: por un lado, la financiación de cierres perimetrales para proteger al ganado en zonas en las que hay peligro de ataques de lobo. Por otro, la agilización del pago de las indemnizaciones a los ganaderos que, sostienen, ya se están abonando en menos de 90 días.

Pero estas medidas son insuficientes a ojos de los ganaderos. "El problema aquí es que no van a hacer nada hasta que no haya daños a humanos", lamenta Castiello, que no ve inverosímil esta hipótesis. "La zona en la que tuvo lugar el ataque está muy concurrida los fines de semana. Hay gente que va en familia o con los perros a pasear, gente que va en bici... ¿Qué hacen si se les aparece el lobo?", se preguntan los tres, que aseguran estar dispuesto a organizar movilizaciones en caso de apreciar inacción por parte del Principado: "Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados".

Además de miedo, la irrupción del lobo en Gijón también ha generado gran sorpresa entre los ganaderos locales. "Nadie había escuchado nunca que hubiesen aparecido aquí", remarca Raúl Menéndez. Su hermano, Héctor, hace una gráfica comparativa. "Lo mismo pasó con el jabalí. Aquí nunca hubo, pero hace diez años empezamos a ver algunos... y ahora están en todas partes. Por eso, si no se actúa, nuestro miedo es que dentro de un año lo que hoy es dos lobos se convertirán en doce. Y la administración tiene que hacer algo como esa", alerta.

Vox pide a Barbón que "actúe y proteja" a los ganaderos ante los ataques de la fauna salvaje "La situación que viven los ganaderos con la sobreprotección del lobo permitida por los socialistas es insostenible, porque cada día se producen ataques del lobo y cada día hay más muertes de cabezas de ganado sin que el gobierno socialmunista de Asturias haga nada". Con esas palabras denunció ayer la portavoz y diputada en la Junta de Vox, Carolina López, la situación vivida en los últimos días por los ganaderos de Caldones, una situación que hace extensible al resto de profesionales asturianos del sector. Además, López también señala que "no basta con pagar los daños, que encima se pagan tarde, mal y a veces nunca". "Los ganaderos no merecen este ataque por parte del gobierno, tanto nacional como regional", agregó la diputada autonómica. Precisamente, desde Vox se pusieron ayer en contacto con Castiello para trasladarle su apoyo y ánimos ante los ataques del lobo padecidos por sus reses, tal y como el mismo ganadero confirmó ayer. No fue el único partido en localizarle. También lo hicieron desde Foro. El diputado autonómico de la formación, Adrián Pumares, llamó personalmente a Castiello para interesarse por su situación. Está previsto que Pumares acuda hoy a Caldones para visitar en persona a los ganaderos. Al encuentro acudirá acompañado del concejal de la zona rural del Ayuntamiento, el también forista Gilberto Villoria.

Suscríbete para seguir leyendo