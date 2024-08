Gijón, de buen rollo con Nil Moliner: así fue el concierto del cantante pop en Poniente

"Tenemos muchas ganas de escucharlo, es nuestro cantante favorito", aseguraba ayer Rebeca Durán nada mas llegar a la explanada de Poniente de Gijón. Actuaba, en el marco de la Semana Grande, Nil Moliner, uno de los cabezas de lista de estas fiestas, ante una plaza abarrotada. Muchos, de hecho, prefirieron acudir antes para asegurarse un sitio más cerca del escenario. Entre ellos, aficionados que ya se conocen el repertorio del cantante de memoria. "Es la tercera vez que vengo a un concierto suyo y nunca me ha defraudado", señaló Juan Riquelme.

El cantante saltó al escenario puntual y, para entonces, en la explanada ya no cabía un alfiler. No solo de música vive el hombre. Un concierto a esas horas abre el hambre. Muchos asistentes no dudaban en disfrutar entre canción y canción de bocadillos, hamburguesas y perritos en los puestos junto al paseo. Moliner es actualmente uno de los cantantes con mayor proyección en el pop español. "Canta muy bien y tiene una voz muy bonita; lo escuchamos hace mucho tiempo", confesó María Rivero. Inmerso en su última gira, "Lugar Paraíso", hizo partícipe al público: les acercaba el micrófono para que le ayudasen a corear los estribillos. Sonaron grandes éxitos como "Meneíto", "Good day" y "Libertad". Pese a su juventud, su repertorio empieza a llenarse ya de clásicos. "Mi canción favorita es "Mi religión", ojalá que la cante", señaló, por ejemplo, Rebeca González. Su hermana, Sara, fue más directa: "Es muy guapo y encima canta bien; lo tiene todo".

Fue el de Moliner un concierto animado y con constantes mensajes al público para que cantase y saltase. Al grito de "Vamos, Gijón", acabó de meterse a la ciudad en el bolsillo. No se podía, ayer, señalar un perfil concreto de público para el artista. Entre la juventud se mezclaban familias y grupos de amigos de todas las edades. "Vengo con mi madre y nos está encantando. Disfrutamos como dos niñas", aseguró Jimena Guzmán. Entre el público también había turistas. "Somos de Madrid, estamos de vacaciones, y pasábamos por aquí. Hay un ambiente muy divertido". Palabras de Juan Bautista.

