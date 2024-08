La mujer de Craviotto, gijonesa, su gran apoyo en París: "Es un superhombre"

Saúl Craviotto tiene en su esposa, Celia García, a su mejor compañera de travesías, aunque ella no se suba a la piragua. La gijonesa, que ejerce como nutricionista del palista, le apoya en cada competición y ayer vivió exultante desde el graderío del estadio náutico de Vaires-sur-Marne el bronce conseguido por el K-4 español que también integran Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. "Estoy muy orgullosa y feliz", afirmó tras la prueba, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Tal era la euforia que no se atrevió a descartar que su marido acuda en 2028 a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. "Él es fuerte, se suponía que Río (2016) eran sus últimos Juegos, y aquí estamos ocho años después. Así que con él no se puede decir que se haya acabado. De hecho, nunca digas nunca con él", sentenció.

La pareja se besa tras la prueba. / LNE

García, que estuvo acompañada en el recinto deportivo por Valentina y Alejandra, dos de sus tres hijas (Olivia, la pequeña, se quedó en Gijón con sus tíos), se fundió en un prolongado abrazo con las pequeñas nada más que el equipo español cruzó la línea de meta. Después, se pudo acercar a su marido para darle un prolongado beso y, a continuación, la pareja puso rumbo al centro de París, donde celebró la medalla con unas cervezas. "Es algo increíble, no solo a nivel deportivo. Es el fruto de la constancia. Son seis medallas en cinco juegos olímpicos", resaltó la gijonesa, aún en una nube. "Saúl es un superhombre que está haciendo algo a nivel supremo", remató.

El palista con su mujer, Celia García, y sus hijas Valentina (a la izquierda) y Alejandra. / LNE

La pareja volverá a España tras descansar unos días en la capital francesa y compartir ese relax con otros miembros de la delegación española. Y ya saben que serán recibidos por todo lo alto, porque experiencia no les falta y porque ya hay quien se lo ha hecho llegar. "Seguramente haya un homenaje en Lleida (de donde es originario Craviotto) y otro en Gijón", cuenta García. Asturias ya espera al español más laureado de todos los tiempos.

Familiares y amigos celebran el bronce. / LNE

