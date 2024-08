Rafa Camino hijo: "No hay torero en España que no quiera venir a Gijón"

"No hay torero en España que no quiera venir a Gijón. Por algo será". Lo dijo ayer Rafa Camino hijo, pregonero del acto que organiza la peña Miguel Ángel Perera todos los años como preámbulo a la feria de Begoña y que buscaba ser, también, un homenaje al recientemente fallecido Paco Camino, abuelo del joven. Camino hijo, de tan solo 20 años, es ya un conocido experto taurino y locutor de radio en su programa "La Tienta". Esta labor fue, precisamente, lo que motivó que la peña le seleccionase, ya que, a su juicio, su tarea comunicativa está ayudando a afianzar a nuevas generaciones de aficionados a los toros. El pregonero reconoció que no es fácil. "Para mí es un gusto que chavales jóvenes se estén sintiendo ahora más respaldados a la hora de dar el paso. Reconocerse como aficionado taurino es un ejercicio de libertad muy grande. Hoy, si no piensas como todo el mundo te pueden tachar de cualquier cosa; es arriesgado", aseguró.

El pregón se pronunció en el jardín del Somió Park y ante varias decenas de personas, entre ellas, la regidora Carmen Moriyón, que presidió la mesa institucional acompañada por Jorge Pañeda, edil popular de Deportes, y por Maritina Medio y José Antonio Miyar, representantes de la peña organizadora, además del propio Camino hijo. Entre el público, apoyaron el acto representantes de las peñas Astur, José Tomás, Cocheras, Javier Castaño y Rivera Ordóñez. Tras una escueta presentación de Medio y Miyar, que agradecieron la presencia en un pregón ya tradicional en la ciudad y destacaron la brillante trayectoria del joven, y después de que, por mediación de Medio, todos guardasen un minuto de silencio por Paco Camino, el pregonero se lanzó a un discurso que, decidió, fue casi improvisado, sin papeles. Quiso agradecer, primero, las muchas muestras de cariño que recibió su familia estos días. "Hemos perdido a un gran torero y yo he perdido a un abuelo", lamentó. El público lo arropó con un aplauso.

Un momento de la actuación de la tuna. / LNE

El joven repasó cómo fueron sus inicios en el sector de la radio vinculado a los toros. Explicó que su andadura comenzó hace cuatro o cinco años cuando lo invitaron a un programa de radio en Decisión Radio, una emisora que ya no existe. Su responsable, Javier García Isac, acabó fichándole meses después para darle un programa propio. "Yo de aquella no daba conferencias y solo toreaba en el campo cuando mi madre no se enteraba", recordó el joven ayer. Aquella oportunidad, consolidada hoy en "La Tienta", registra datos de audiencia que el locutor jamás imagino poder lograr. "Nos dimos cuenta que a la gente joven este tema también le interesa", aseguró. La otra prueba la tuvo con su primera conferencia sobre tauromaquia a la que, contó, acudieron 400 personas.

Quiso destacar el pregonero la "valentía" de Carmen Moriyón, a quien tildó como un "gran ejemplo de feminismo", a la hora de recuperar la feria taurina el año pasado. "La gente respondió. Ya no es solo la plaza: en días de feria los bares y los hoteles están hasta arriba", señaló el experto, que dijo respetar a quienes no quieran acudir a corridas de toros. "No me extraña que exista gente antitaurina porque es lo fácil, pero cuando los llevas a la plaza y les cuentas su historia y les presentas a los trabajadores muchos cambian de idea. Muchos argumentos en contra de los toros son inventados. Estamos manteniendo una especie", defendió. Como deseo de futuro, animó a que la feria de Begoña sea "un poco más larga" en próximas ediciones y con un cartel más variado.

Público en pie durante el minuto de silencio por Paco Camino. / LNE

Moriyón, por su parte, explicó que en esa segunda edición de feria recuperada los festejos "cogen impulso" para ser "una de las mejores ferias del norte de España". "Yo, como aficionada, estoy orgullosa y, como Alcaldesa, más, por ver que en esta ciudad las personas pueden elegir libremente. Gijón es soberana", defendió. Destacó, también, la trayectoria del fallecido Camino, "un maestro". El pregón terminó con la actuación en directo de una tuna.

