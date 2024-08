"Los conciertos más bonitos suelen ocurrir en los lugares más sencillos"

El pianista gijonés Martín García García tiene 27 años y va a cerrar este año con cerca de 70 actuaciones por todo el mundo (lo que incluye América, Asia y Europa). Así lleva un par de años. "Más de 60 actuaciones ya es quedarse sin verano. Pero no me quejo, es una vida que he soñado y eso me da motivación", dice. En junio cumplió una gira por Taiwán que le llevó a actuar en el Centro de Artes Escénicas de Pingtung –considerado el más grande del mundo–. Ahora está casi recién llegado de EEUU y en unos días pondrá rumbo a Bélgica. Pero entre medias se encuentra preparando la actuación que el lunes dará en el cine Fantasio de Navia, en la 22.º edición del Festival "Horacio Icasto" (19.00 horas). La cita musical impulsada por la Fundación Reny Picot comienza hoy, con todas las entradas agotadas, y con la actuación del director Ramón Torrelledó al frente de la Orquesta que lleva el nombre de la cita.

–¿Dónde le pillamos ahora mismo, ya en Asturias?

–No, ahora mismo estoy en Madrid.

–¿Es su residencia habitual?

–No, esa está en Varsovia. Me mudé hace un año de Nueva York a Polonia. Es una zona del mundo fantástica en términos musicales y culturales y el cambio tiene también que ver con el concurso de hace unos años que me cambió la vida –en 2021 quedó tercero en el concurso Chopin, el más importante del mundo– y que me ha llevado a tener una vinculación especial con la ciudad.

–Y recién llegado de EEUU, de varios conciertos especiales.

–Sí estuve hace... no sé muy bien. Es muy de músicos no saber en qué día del mes vivimos. Pero sí, he dado unos conciertos en Nueva York vinculados a mi Universidad y también otro relacionado con mi profesor y con el festival de Cleveland que supuso un punto de inflexión en mi carrera. Eran conciertos especiales, es verdad.

–Le esperan en Navia. ¿Qué hay de bueno en tocar en lugares que no son, habitualmente, un epicentro cultural? ¿Cómo se afronta el pasar de grandes aforos al pequeño ámbito de un festival local?

–Hace años, cuando empezaba a crecer en el mundo de la música, tenía esos sueños de grandiosidad de tocar ante muchísimas personas. Pero lo cierto es que los conciertos más bonitos, los festivales más bonitos, suelen ocurrir en lugares más pequeños. Todos los músicos, los de cualquier estilo, nacen en entornos pequeños. Hasta las bandas de rock, y así se crean las atmósferas más especiales y sencillas. Y es lo más bonito. Cuando las audiencias crecen ese aforo se toma como una masa, no como un persona individual que está escuchándote. Los tipos de conciertos suelen ser distintos también, así que me encanta tener ese balance de grandes audiencias –porque es una pasada actuar ante miles de personas, claro– y tener conciertos en pequeños festivales que son los que le dan vida a la música en sí. Es más, los grandes festivales del mundo, como el de Verbier, tienen lugar en sitios muy pequeños, con audiencias muy pequeñas. Lo que ocurre es que todo el mundo los conoce.

–¿Y qué le parece el festival de Navia, un proyecto casi personal de unos grandes aficionados a la música, que han mantenido un listón muy alto durante más de dos décadas? Es fundamental la labor de esos promotores desinteresados, ¿no?

–Los músicos vivimos de la capacidad que tiene la gente de amar el arte en general, y de la capacidad que tenga ese alguien de crear experiencias en el ámbito local. Toda la iniciativa del festival de Navia nace de esa melomanía y ese gusto por la buena música de unas personas que han hecho que tengan un gran festival en su localidad. Suena sencillo, pero es difícil de ejecutar; lo bueno es que la idea la tienen y la han mantenido muy viva. Además, para mí es una cita especial porque actué en este festival cuando yo tenía 7, 8 o 9 años.

–¿Sí?

–No sé si toqué un concierto entero... sí recuerdo hasta el vídeo, porque lo tengo en mi ordenador, en un disco duro.

–Pues van a ver su evolución.

–Prácticamente sí. Ví al director artístico del Festival, Juan Coloma, en un par de conciertos míos, incluido uno en Madrid. Y me emociona ver que me ha seguido durante casi 20 años.

–¿En España hay demasiada mala costumbre de confiar la cultura a la inciativa pública?

–Cuando me mudé a Nueva York conocí lo que es no tener iniciativa pública. Allí todo funciona por entidades privadas, donaciones... El Carnegie Hall es prácticamente una fundación en sí misma. Después de conocer las dos posibilidades, creo que el balance entre la iniciativa pública y la privada le da una variedad a la oferta artística que es completamente necesaria. De la iniciativa privada salen cosas que denotan pasión y de la iniciativa privada nos beneficiamos todos, lo que es fundamental.

–En junio publicaba su segundo disco "Even-Tide" (Prima Classic). ¿Cómo va? ¿Satisfecho de la acogida?

–Está siendo fantástico; en España ha tenido muy buena acogida y estoy muy contento con el resultado.

–Es un músico expresivo, en su forma de tocar y de hablar. ¿Le gusta explicar su vida y su música, o lo asume como un peaje artístico?

–La labor de un artista es hacia la gente y por eso hablar con los medios no es un peaje, sino algo que escogemos. Siempre fui una persona introvertida pero entendí que tengo una responsabilidad con el público. Toco para la gente y hablar y explicarme también ayuda a acercarme al público como músico.

–¿Dos pinceladas de lo que se oirá en Navia?

–He preparado un concierto con una parte del programa dedicado a Chopin, y luego el final a la música española. Me faltaba en mi repertorio y tenía ganas de hacerle una dedicatoria a mi país. Así que sonará Albeniz, y Mompou, dos compositores fabulosos. Intento adaptar la música al sitio donde voy a estar y este programa se adapta a un a tarde de verano.

García y la OSPA estarán en Foz y Mondoñedo en el Festival "Bal y Gay" Al pianista gijonés Martín García le espera, además de Navia, otra cita próxima ya que es uno de los invitados al XI Festival "Bal y Gay" que se celebra en la comarca de A Mariña (Lugo). Un certamen que en su XI edición ha querido, además, acercarse especialmente a los músicos y al público asturiano. El Festival, que comenzó el pasado día 8 y se prolongará hasta el 23 de agosto, y tiene una programación de 12 conciertos con propuestas artísticas de reconocidos artistas a nivel internacional, entre ellos Elias String Quartet, Sergey Kachatryan, Katharina Konradi, y artistas españoles como la Orquesta Sinfónica de Galicia, "Musica Ficta", "Nereydas", "Cuarteto Cosmos" o Ruth Iniesta. Entre ellos también se incluye la presencia de Martín García García (15 de agosto en la Basílica de San Martiño de Foz, 20.30 horas) y de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. La OSPA acturá el 17 de agosto en la Catedral de Mondoñedo (21.00) y llevará un repertorio con piezas de Coll, Mozart y Dvorák. La OSPA estará dirigida por Nuno Coelho, su director titular y artístico, y llevará como solista a la flautista salmantina Clara Andrada

