La EMA congela sus tasas para 2025 y Emulsa sube el recibo de la basura: "Permitirá hacer mejoras"

El consejo de administración de Emulsa aprobó ayer por mayoría la propuesta de subida de tasas que planteaba la presidencia de la empresa y que implicará un incremento de 3,75 euros en la factura bimestral de la cuota familiar (o 1,87 al mes). La medida, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, supera así un primer filtro que tendrá que consolidarse en Pleno y que salió adelante con la abstención de los partidos de izquierda y Vox. Junto a los consejeros del Partido Popular y de Foro, blindaron la mayoría los de la federación vecinal (FAV) y de Comisiones Obreras (CC OO).

La propuesta de Emulsa se aprobó en sesión extraordinaria y se motivó, principalmente, por un cambio legislativo y el incremento de costes de Cogersa, si bien se pretende que la medida permita impulsar "mejoras" en el servicio, entre ellas, crear puntos limpios de cercanía. El edil popular Rodrigo Pintueles, presidente de Emulsa, además, aprovechó la cita para aclarar posibles dudas sobre la reciente sentencia que declaró improcedente el despido como director técnico de Esteban Álvarez, antiguo gerente. "Frente a unas reclamaciones del demandante que rozaban la escandalosa y disparatada cifra de 150.000 euros, la sentencia nos permite liquidar definitivamente ambas relaciones laborales por 9.149 euros", señaló el popular.

El incremento se aprobó por nueve votos a favor y con las cinco abstenciones de los consejeros de PSOE, IU, Podemos y Vox. No acudió el representante de UGT. "Estamos a favor de la subida de tasas porque es necesario garantizar el sostenimiento de los servicios públicos y por eso no votamos en contra, pero desde luego no es la forma en la que deberían subirse", señaló ayer Olaya Suárez, edil de la formación morada.

La subida supondrá que la cuota familiar pase de los 90 euros que se pagaba hasta ahora hasta los 112,50. También se incrementarán en 4,33 euros al bimestre la tasa industrial y en otros 106,25 euros la de grandes productores. Pintueles, por su parte, recordó que un cambio legislativo implica ahora la "obligatoriedad" de que los ayuntamientos tengan una tasa específica "que permita implantar a futuro sistemas de pago por generación", y que esa medida se encuentra ya "en estudio" en Gijón. El popular recordó, también, el mayor gasto que supondrá el incremento en un 12 por ciento de la plantilla de cara a 2025, y explicó que hay previstas "mejoras" como la ampliación de la recogida separada de residuos vegetales y de las actuaciones de lavado, además de los nuevos puntos limpios ya citados. La nueva tasa, por último, cubrirá las subidas salariales ya aprobadas y el incremento del precio de tratamiento de los residuos que aplica Cogersa, este último un argumento que el PSOE tildó ayer de "injustificado" porque "el Principado ha aplazado la subida prevista". "Es un adelanto de dinero del bolsillo de la ciudadanía por la falta de planificación del gobierno local", reprochó el edil José Ramón Tuero.

Volviendo a la sentencia por despido improcedente, señaló Pintueles que el demandante había solicitado la nulidad de su despido como gerente y una indemnización de 120.000 euros por "vulneración de derechos fundamentales", una petición que se desestimó, y que subsidiariamente pidió la nulidad de su despido como director técnico en los mismos términos, también rechazada. Lo que estimó el juez fue la improcedencia del despido como director técnico, que también había solicitado el demandante de manera más subsidiaria, y con la "controversia jurídica" sobre si el despedido tenía una relación laboral común u ostentaba un alto cargo. El popular señaló que, si bien el implicado accedió al puesto en febrero de 2022 mediante concurso público, la administración de Emulsa ya pudo ver su currículum "en agosto de 2021". "Digámoslo suavemente: el resultado del proceso selectivo se podía ya intuir con seis meses de antelación y todos aquí ya sabían quien sería el elegido", defendió el popular. La indemnización, por tanto, se hizo de acuerdo a un cargo de confianza, abonando siete días por año trabajado. La sentencia, sin embargo, señala que era una relación laboral común, por lo que la indemnización debe ser de 33 días, quedando pendientes de pago 4.295,50 euros.

El montante restante que se le deberá abonar responde al "pago de objetivos correspondiente al último semestre de 2023", un complemento salarial que Pintueles ya eliminó. El popular, de hecho, aseguró que la anterior presidenta de Emulsa que tuvo el PSOE, Carmen Saras, también quiso suprimirlo, pero que luego se "desdijo" y "ordenó" abonarlo. Asciende a 4.854 euros. Pintueles anunció que lo que la empresa pretende hacer ahora es abonar esos 9.149 euros y no readmitir al despedido, si bien aún se estudia la viabilidad de un posible recurso. "Seguimos pensando lo mismo. La explicación es para el cese como gerente, pero no justifica el despido de su puesto de trabajo. Una empresa pública tiene que ser ejemplar en materia de derechos laborales", señaló Javier Suárez Llana (IU). "El cumplimiento de la legislación laboral es una línea roja", completó Olaya Suárez.

Por su parte, la decisión de la EMA, que ya había sido anunciada, sigue con la tónica de los últimos años: mantiene sus mismas tasas desde 2021 salvo leves reajustes en las normas de cuantificación. En esta ocasión, también se incluyen ajustes menores, en este caso, para corregir una serie de erratas detectadas en los textos de las normas de cuantificación y para introducir unos nuevos precios que tienen que ver con el inicio de la instalación de contadores de telelectura. "Nos comprometimos a que la EMA pondría en marcha inversiones importantes sin que ello afectara al bolsillo del ciudadano y estamos cumpliendo", se felicitó ayer Martínez Salvador tras concluir el consejo de administración. Quiso destacar también el forista que la empresa municipal tendrá "un papel protagonista" en estos próximos años en proyectos de ciudad claves como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y el ya anunciado proyecto de "Naval Azul" de economía azul. "Pero no será a costa de los gijoneses", señaló el forista, que añadió. "Es un compromiso firme y prueba de ello son las congelaciones de tasas que aplicamos en aquellas empresas sobre las que tenemos competencias".

Los cambios Tasa de la basura. El consejo de Emulsa aprobó con la abstención de la izquierda y de Vox la subida que planteaba la empresa: la cuota familiar anual pasará de costar de 90 a 112,50 euros. La sentencia. Pintueles insistió en que el fallo que declaró improcedente el despido de Esteban Álvarez implica un pago de 9.419 euros y no los más de 100.000 que solicitaba. La EMA. También tal y como proponía la empresa municipal, la EMA acordó ayer mantener congeladas las tasas para 2025 pese al voto en contra de CC OO, Izquierda Unida y Podemos.

