A la fiesta se llega en autobús: Deva estrena el servicio especial de Emtusa por San Salvador

Minutos antes de las diez de la noche, la parada de la Gota de Leche ofrecía una estampa más multitudinaria que de costumbre. Un hervidero de juventud charlaba animadamente. Su destino era Deva, que comenzó sus fiestas de San Salvador con la anunciada novedad del servicio especial de autobús. El éxito fue tal que la cantidad de gente que había obligó a desplegar un segundo bus para el primer turno de viaje, en el que estaban el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, y la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo.

Irene Guerra, Julia González, Ismael Martínez e Inés Flórez aguardaban a la cola. Llegaron con cierto margen para no quedarse fuera. No todos pudieron decir lo mismo. "Me parece genial esto porque no sabíamos cómo subir a Deva. Cuando vimos que había un bus especial, no nos lo pensamos", afirmó Guerra. Martínez no desaprovechó para reivindicar un servicio similar para otras celebraciones. De hecho, el Ayuntamiento tomará esta experiencia como "piloto", de cara a implementar el operativo el próximo verano en fiestas donde se pida. "¡Hasta luego!", exclamaba Pilar Entrialgo a su hija, una de las pasajeras del primer viaje. "Vivimos en Laviada, así que está muy bien que pongan este transporte para que haya esa disponibilidad de volver", sostuvo Entrialgo, que matizó, eso sí, que el padre de la joven fue a buscarla después "por seguridad". Entrialgo subrayó que este servicio es una alternativa para los taxis. "En verano, a ciertas horas, es imposible en Gijón", bromeaba.

La preparación de la parrillada en Bateao por Santa Juliana. / LNE

Una tradicional corderada abría la veda ya en Deva, que vibró con el grupo "Tekila" como previa del previsto lanzamiento de los voladores, que ejerció de inauguración oficiosa de los festejos. El operativo del autobús articulado se repetirá esta noche. Habrá salidas desde la Gota de Leche cada media hora desde las 22.00 horas. Así hasta la medianoche. La operación en la parroquia se hará desde las dos hasta las cuatro de la mañana, también cada media hora.

La apertura de las fiestas sacramentales de San Julián de Roces corrió a cargo del pregonero Jorge Costales. El grupo folclórico "Xolgoriu" y la Banda de Gaites "Conceyu de Xixón" amenizaron la tarde, que dio paso a una verbena en la que subieron los decibelios gracias al grupo "Da Silva".

También arrancó la folixa en Bateao, en Cenero. Santa Juliana dio el pistoletazo de salida con la recogida del bollo. Con una parrillada popular se caldeó el ambiente antes de la verbena animada por Mónica Duna. La noche dio hasta para un concurso de tiro de cuerda. A partir de hoy se sumarán al espíritu festivo La Providencia y Fano, que celebrarán San Lorenzo en un fin de semana en el que Deva estrena una nueva vía de llegar a la verbena, un modo que deja aparcado el coche.

