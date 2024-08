"Gijón puede perder su esencia si hace más actividades para el turista que para los vecinos"

Está de vacaciones, pero Verónica Piñera, responsable junto a Oriol Díez de la librería-café La Revoltosa, se acerca a su negocio, ya señero en Gijón, para hablar de la Semana Grande. La suya está siendo tranquila.

–¿Una librera en Gijón trabaja mucho en verano?

–Muchísimo, al menos aquí. ¿Sabes qué le pasa a La Revoltosa en verano? Que, vale, es verdad que no está en una zona muy de paso y que, aunque estamos muy cerca de la playa, nuestra calle es un poco desapacible, pero eso hace que la gente que viene a vernos es porque ya nos ha buscado antes. Nos visita un perfil que es ya muy afín de antemano. Y en verano se venden muchísimos libros. No sé si es que la gente tiene más tiempo para leer o qué, pero en nuestro caso también atendemos a muchos turistas que buscan a autores locales. Hay gente que viene todos los años.

–¿Por ejemplo?

–Hay dos chicas de fuera de Asturias que tienen un centro infantil y siempre se llevan unos 15 libros infantiles. Y el otro día, y esto me hizo mucha ilusión, vino una pareja de Portugal que tiene un archivo enorme de materiales de acciones políticas de un montón de países.

–¿Y compradores de a pie de calle? ¿Nota que hay lecturas que son propias del verano?

–Sí, la gente pide temas frescos. Te dicen que quieren algo para reírse y para evadirse. Quizás se venden menos dramas, y eso a mí me cuesta mucho, porque yo soy muy de lecturas devastadoras (risas). Últimamente, se está vendiendo mucho el de Anna Pacheco ("Estuve aquí y me acordé de nosotros"), que habla de la desigualdad y de la masificación turística. Es una lectura que recomiendo para estas fechas.

–También está "Gozo", de la asturiana Azahara Alonso.

–¡Sí! Es esa misma idea. El otro día escuché en una presentación algo que me pareció básico: que hay que cambiar el paradigma de "irse" de vacaciones por "estar" de vacaciones. Porque parece que si no te vas a algún sitio no estás realmente de vacaciones. Y no: tenemos que defender el disfrute de estar y punto. Me pareció muy revelador.

–Usted está ahora mismo de vacaciones y no se ha ido a ningún sitio.

–Claro. Estoy en Gijón y es maravilloso. No necesito más. Me levanto a la hora que quiero, quedo con la gente que está cerca, estoy tranquila. Bueno, al menos tan tranquila como puede estar una en Gijón estos días... Pero no me fui a ningún lado.

–Y estando en Gijón y de vacaciones, ¿qué anda leyendo?

–A mí, como a los clientes, me apetecían también lecturas algo más frescas y hace poco me leí "La ternura", de Paula Ducay. Me gustó mucho, porque ahora que parece que por aquí hay tanta gente y tanta masificación y tantas cosas por hacer... En este libro encontré la importancia de la relación entre personas. Fue como un descanso mental.

–Me cayó un poco mal el protagonista hombre de ese libro y muy bien su mujer.

–La mujer de él es la mejor. Todas las mujeres de ese libro son maravillosas, las verdaderas protagonistas. Y creo que la autora tenía la intención de que él nos cayese un poco peor (ríe). Hablando de esto, yo si el narrador me cae demasiado mal no tengo problema en dejar el libro. Creo que cada vez abandono más. Se publican tantos, ¿para qué insistir?

–Gijón es una ciudad muy librera.

–¡Sí! Mucho. Y hay mucha cultura lectora; aquí vive gente que realmente ama a los libros. Nosotros vamos a hacer ahora once años con La Revoltosa y tenemos clientes que están con nosotros desde el principio. No es una moda: en Gijón hay un compromiso real con la lectura. Y hay muchas actividades. Ahora estamos en Semana Grande, pero a nivel cultural hay muchas semanas grandes. Está Feten, la Feria del Libro, la Semana Negra... Cualquier negocio vinculado al ámbito cultural agradece que esto sea así.

–Ha mencionado varias veces esa idea de ciudad "masificada". ¿Ve así Gijón?

–Sí. Estos últimos años, sobre todo este y el anterior, estamos ya un poco desbordados por el tema del turismo. Me preocupa que Gijón pierda su esencia. Quiero decir: Gijón hace muchas actividades y está muy bien, pero tengo miedo de que esas actividades se acaben destinando al turista y no a la gente de Gijón. Asturias siempre ha sido una comunidad que acoge y no quiero que eso se pierda, pero, no sé, esto de las casetas en Begoña... Esas casetas son para el turista, no para Gijón.

–¿En qué sentido?

–En que ya tenemos 2.500 establecimientos hosteleros y la gente de Gijón no necesita más. Esas casetas están orientadas para el turista que quiera tomarse algo ahí. Me parecería mejor si se imitase un poco el modelo de San Mateo de antes, con casetas con asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que realmente organizasen una fiesta para la ciudad y de la que se pueda aprovechar el turismo. Pero no al revés. Me preocupa ese aparente cambio de foco.

–¿Tiene alguna costumbre en Semana Grande? A la feria taurina entiendo que no va a ir.

–Voy a la manifestación antitaurina. Solo me acerco a la plaza de toros para eso, para condenar cualquier tipo de maltrato animal. ¡Ah! ¿Sabes qué me interesa siempre de estas fiestas? No sé si se está haciendo también este verano, pero es la maratón de piano de Begoña.

–Uy.

–Ya. No suele haber muchísima gente, pero ponen una tarima y un piano en la cuesta donde el Dindurra y durante horas hay gente tocando. Me encanta, ojalá siga. Aunque igual no es una respuestas tan típica como el bocadillo en la Feria de Muestras... A la Feria mi madre me llevó mucho y yo también llevo a mi hijo pequeño, pero eso del piano me gusta precisamente por ser distinto.

–¿Y los Fuegos?

–Desde que nació mi hijo pequeño me quedo en la cama leyendo. A lo mejor los escucho un poco de fondo, pero no soy mucho de pirotecnia.

–Lo mismo con los conciertos, entonces.

–Sí... Pero recuerdo con mucho cariño los de otros años. Vi hace mucho a "Los Suaves": el público tuvo que cantarlo casi todo porque el cantante, bueno, no estaba mucho para cantar (risas). Sí creo que la programación de este año ha sido excepcional por esa mezcla entre lo más "mainstream" y el folklore.

–Última duda: ¿qué primer recuerdo se le viene a la cabeza si piensa en la Semana Grande?

–Ir al Museo del Pueblo de Asturias a comer con mis padres después de la Feria.

Suscríbete para seguir leyendo