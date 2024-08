El Muséu del Pueblu d’Asturies custodia el tesoro de lo cotidiano

Juaco López (Cangas del Narcea, 1960), director del Muséu del Pueblu d’Asturies recibió hace una semana l’Amuravela de Oro 2024 que concede la asociación Amigos de Cudillero en su cuadragésima quinta edición. También fueron distinguidos el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime y el autor-recitador del sermón laico de l’ Amuravela, el pixueto Cesáreo Marqués. El profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Oviedo Juan Carlos Villaverde, glosó la figura de Juaco López, a cuya dirección del museo se deben progresos como que la colección haya pasado de 22 fotografías cuando llegó a 2,5 millones de imágenes, que recoja más de 15.000 objetos y que muestre sus fondos en exposiciones que llegan al corazón y enraízan en el pasado y en la región. El discurso de Juaco López al agradecer el premio, que se reproduce a continuación, es un relato autobiográfico y una defensa del patrimonio popular porque su vida y su obra son inseparables.

En la época en la que nací la mayoría de los asturianos vivía de espaldas al pasado. Eran tiempos en los que algunos ayuntamientos tiraban su documentación a la basura; en las que en las deshabitadas casas rectorales te encontrabas los libros sacramentales y otros esparcidos por el suelo; cuando se cerraba una fábrica centenaria se llamaba al trapero para que se llevase el archivo y muchas más cosas, y era corriente escuchar que tal archivo de una casona o una casa campesina se había quemado en la huerta sin ningún miramiento. Lo mismo sucedía con los objetos y utensilios del pasado. Todo esto lo vi yo en Asturias.

Esta vorágine destructiva fue la consecuencia de una educación deficiente, que consideraba la experiencia del tiempo pasado inútil y a nuestros antepasados unos idiotas. Todavía existen muchas personas en Asturias que siguen considerando como patrimonio cultural solo una parte de ese patrimonio: la parte más antigua, la más vistosa o la más valiosa económicamente. Es como si en una familia, cuando mueren sus antecesores, los herederos solo conservan la cubertería de plata o alpaca, y queman las cartas, los diarios, las fotografías, las estampas religiosas, los llabiegos/arados…

Todavía muchos asturianos, de todas las clases sociales, no ven el valor de lo que en realidad constituye su patrimonio más importante: las cartas que enviaban los emigrantes o los soldados, que se leían en común y se guardaban como reliquias de los ausentes; las fotografías familiares; los preseos agrícolas que quitaron tanta fame; los carteles, que son un fiel testigo de la actividad de una sociedad; las estampas religiosas y las medallas, que protegían a las familias de los malos espíritus; etcétera. No se quiere ver el valor de lo cotidiano.

Desde muy joven tuve interés por el pasado y el mundo campesino. El lugar donde nací, la villa de Cangas del Narcea, me provocaba numerosas preguntas . ¿Quiénes habían vivido antes que nosotros en aquellas casas? ¿Por qué las calles se llamaban así? ¿Cuando habían comenzado las fiestas del Carmen y la Descarga? ¿Por qué a la panadería de mi abuela Carmen solo venían a comprar de la villa mujeres y, en cambio, solo eran hombres los que acudían de los pueblos del concejo, y por qué las primeras solo compraban barras de pan y los segundos solo llevaban fogazas grandes?

De izquierda a derecha, Juan Luis Álvarez del Busto, Cesáreo Marqués, Ángel Fernández Artime y Juaco López, tras la entrega de los galardones / Tania Cascudo

Todas mis preguntas quedaban sin respuesta, porque había una total falta de fuentes de información. Eran los años setenta del pasado siglo. No existía un archivo municipal. La biblioteca, abierta en 1952, carecía de las colecciones de periódicos y revistas que se editaron en la villa desde 1882, tampoco tenía los portfolios de fiestas, ni tan siquiera las obras de los pocos escritores locales. Y, por supuesto, la palabra museo no existía en el vocabulario cangués. (Habría que esperar a 1984 para oír este término gracias a Pepe el Ferreiro y su museo etnográfico). Además, en los once años que estudie en la escuela y el instituto de Cangas del Narcea nadie nos llevó a visitar la iglesia parroquial del siglo XVII, ni a ver alguno de los palacios de la villa, por citar solo construcciones nobles. Las otras eran invisibles.

En estas circunstancias, empecé a buscar información por mi cuenta en desvanes y preguntando a personas mayores.

El primer desván en el que entré fue el de la casa de los Díaz Morodo, primos de mi abuela Flora Morodo. En ese desván hallé muchos papeles que me permitieron conocer una familia de emigrantes en Cuba y Estados Unidos de América. Descubrí las revistas "Asturias" y "El Progreso de Asturias", editadas en La Habana, y vi por primera vez las fotografías de Modesto Montoto, publicadas en estas revistas, que me llamaron mucho la atención. También ejemplares de periódicos editados en Cangas del Narcea y documentación del periódico "El Distrito Cangués". Conocí la vida política local de los reformistas y los republicanos. La creación de la primera sociedad obrera en 1928. Reglamentos de asociaciones y sindicatos. Muchas cartas. Numerosas fotografías. También descubrí el exilio, pues dos primos de mi abuela tuvieron que refugiarse en Francia para no perder su vida. De todos estos asuntos nadie hablaba en Cangas del Narcea en aquel tiempo. Era un mundo perdido.

Hubo muchos más desvanes, en los que, a pesar de su oscuridad, encontré luz para iluminar el pasado. Uno de los que más me alumbraron fue el de la casa del primer fotógrafo profesional que se estableció en Cangas del Narcea, Benjamín R. Membiela. Pero aquel desván de los primos de mi abuela determinó en gran medida mis intereses, y mi futuro trabajo en el Muséu del Pueblu d’Asturies y en el "Tous pa Tous. Sociedad canguesa de amantes del país".

Por otra parte, enseguida salí a recorrer los concejos de Cangas del Narcea y otros del occidente de Asturias. En esas salidas abrí los ojos al paisaje y la naturaleza, y me encontré con personas con una arraigada cultura campesina. Excelentes narradores y conversadores. Pasé muchas horas preguntando, escuchando y aprendiendo de campesinos y campesinas, ferreiros, músicos de xipla y acordeón, cesteiros, carpinteros, abeyeiros, cachicanes de las viñas, emigrantes retornados… Y descubrí otro mundo desconocido para mi. En el Asilo de Cangas también trate con emigrantes retornados de Cuba y Argentina, en especial con un tinetense, anarquista.

Por eso he dedicado tiempo a estudiar los hórreos y las paneras, los mazos y las ferrerías, las brañas, los molinos de mar, las danzas de palos, las fiestas del Carmen y la Descarga, los músicos populares, la apicultura tradicional, el vino de Cangas, la explotación de madera, el mobiliario, los aperos agrícolas, la emigración a América, la fotografía…

En 1992 comencé a trabajar en el Muséu del Pueblu d’Asturies, un museo del Ayuntamiento de Gijón, con dos ideas fundamentales. La primera, conservar patrimonio cultural formando colecciones de objetos, documentos, fotografías y toda clase de testimonios que sirvieran para conocer y comprender el pasado, y que en general no se guardaban en otras instituciones culturales asturianas. Y la segunda, difundir ese patrimonio a partir de exposiciones, publicaciones, medios de comunicación, etc. con el fin de sensibilizar a la sociedad de su valor.

En el museo hay en la actualidad unas colecciones ingentes de esa clase de testimonios. Entre los dos millones y medio de fotografía están el archivo del fotógrafo Modesto Montoto, que se adquirió a su familia, y el archivo fotográfico de la revista "El Progreso de Asturias", que trajimos poco a poco de La Habana; asimismo, está la colección casi completa de esta última revista, que fue la más longeva de la colonia asturiana en Cuba, que compramos en una casa de indianos de Boal.

Sobre el mundo campesino, me siento muy satisfecho de haber preparado en el museo la edición de tres obras fundamentales para conocer la vida rural de Asturias desde dentro, sin prejuicios ni complejos, sin miradas dulces ni amargas.

Las tres fueron escritas por campesinos en épocas muy diferentes: "Arte general de grangerías", de fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada, de La Riera (Colunga), escrita en 1711; "Las nueve vidas de la casa de La Fuente de Riodecoba (Allande). Libro de memoria de una casa campesina de Asturias (1550-1864)", de Rosendo María López Castrillón, escrita a mediados del siglo XIX y, por último, Los trabajos, los juegos y los días. "Memorias de una infancia rural", de José Meana Fonseca, de Baldornón (Gijón), escrita en 2023.

Hace catorce años me sume al "Tous pa Tous. Sociedad canguesa de amantes del país". En su web pueden verse y consultarse varias colecciones completas de periódicos y revistas canguesas, también multitud de fotografías y mucha información sobre el pasado de Cangas del Narcea.

La sociedad ha editado dos guías de iglesias y capillas, y de palacios y casonas, que no las tienen los concejos de Oviedo o Gijón. Ha donado a la biblioteca municipal libros de autores locales y otros relacionados con nuestro concejo, también muchos programas de fiestas. Y esta incrementado continuamente el fondo del archivo municipal, muy diezmado por los franceses en 1808 y por un secretario municipal en el siglo XX, con documentación muy notable.

Todo el trabajo que he hecho es el resultado de la colaboración y el apoyo de muchas personas. La colaboración es una palabra mágica imprescindible para poder construir cualquier cosa. En primer lugar tengo que resaltar el apoyo de mi familia, que nunca puso trabas a este hijo de extrañas aficiones. Con 17 años salí de Cangas del Narcea para estudiar Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo. Aquí conocí a personas como yo, interesadas en el pasado de la vida cotidiana y del entorno inmediato, lógicamente enmarcado en una historia y una antropología universales. No somos localistas. El estudio de lo local nos ayuda a interesarnos y comprender mejor la historia de la humanidad y la condición humana.

Después fui a Madrid a hacer la especialidad de Prehistoria y Etnología en la Complutense, y allí seguí conociendo a otras personas que como yo creían que el conocimiento del pasado es importante. En mi periplo vital tengo mucho que agradecer a los miembros del consejo de redacción de la revista "Ástura", a los compañeros y compañeras del Muséu del Pueblu d’Asturies y el Tous pa Tous, al Ayuntamiento de Gijón, a una numerosa galería de amigos, y a dos personas que me dieron muchas respuestas: el geógrafo Francisco Quirós Linares, y el historiador y etnógrafo Julio Caro Baroja.

Ahora bien, en todo este tiempo, también me encontré con esas personas que viven de espaldas al pasado, que lo destruyen sin conciencia ni respeto, y también con otras que, trabajando en la administración publica, en el ámbito del patrimonio cultural, han hecho mucho daño porque teniendo los medios no hicieron nada.

Pero volvamos a lo bueno, al enriquecimiento de nuestro patrimonio y a la colaboración entre las personas. Y quiero darles la primicia de que en estos días llegará al Muséu del Pueblu d’Asturies procedente de Ciudad de México una colección de carteles de películas mexicanas de los años cincuenta hechos por Germán Horacio (Gijón, 1902-Ciudad de México, 1975), el gran ilustrador asturiano del primer tercio del siglo XX, el hijo de Pachín de Melás, que en 1939 tuvo que exiliarse a México de donde no regresó nunca más. Murió en Ciudad de México, pero sus cenizas se esparcieron en la playa de San Lorenzo, en el mar y la arena de su ciudad. Desde hace años estamos buscando y reuniendo en el museo una muestra de su variada obra gráfica realizada antes, durante y después de la Guerra Civil, tratando de saldar la deuda que tenemos con la memoria del exilio.

Y hoy, por todo esto, me dan este premio de L’Amuravela de Oro. No sé si se lo debo a la suerte, a unos buenos amigos infiltrados en el jurado o a la edad. En cualquier caso, muchas gracias al jurado y a la Asociación de Amigos de Cudillero.

