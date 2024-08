Las visitas a Gijón empiezan mejor por las oficinas de turismo

Por centenares. Así se cuentan las personas que acuden día tras día a las oficinas de turismo de Gijón para organizar su visita a la ciudad o descubrir aquellos encantos no tan conocidos. "Está muy bien para saber a dónde ir", afirman los visitantes que agradecen la labor de unos técnicos que no dudan en mostrar los encantos de la ciudad, incluso hasta a los más despistados. "Hay alguno que hasta pregunta por sitios que no están en Asturias", confiesan con humor.

Hasta la oficina de la Casa Paquet se acercaron ayer Amparo Orta y Saturnino Muñoz. "Hemos venido en busca de un mapa para saber un poco por donde ir", afirma la pareja, que este verano ha elegido Gijón para disfrutar de sus vacaciones. Igual que la familia San José-Mena. "Venimos desde Valladolid, no sabemos muy bien qué visitar hoy, así que a ver si nos ayudan un poco aquí y nos dicen museos donde poder ir", afirmaba Cristina Mena, mientras esperaba con su hijo Saúl y su marido Jorge a recibir la información de los técnicos municipales de turismo. "La playa ya la conocemos, así que queremos ir al Jardín Botánico y algún sitio así parecido", apostilló el marido.

Javier Rodríguez es uno de los cicerones de la oficina. "Sobre todo preguntan por equipamientos culturales y actividades festivas. Estos días, coincidiendo con la Semana Grande, muchos preguntan por eventos y conciertos", explica el técnico, que tiene claro, como sus compañeras Marta Villares y Mónica Juste cuál es el gran imperdible de la ciudad: "Su centro y casco antiguo".

La pareja cordobesa formada por Saturnino Muñoz y Amparo Orta. / Juan Plaza

"Veníamos buscando información para pasar unas horas en Gijón, nos han aconsejado ir a Cimadevilla y a los Jardines de la Laboral. También nos han dicho sitios donde poder ir a comer bueno, bonito y barato", aseguraba con entusiasmo la familia vasca compuesta por los padres Elena Merino y José Solauren y sus hijos Sandra y Héctor. Como ellos, son muchos los que hacen visitas de solo unas horas, por lo que la planificación es aún más importante. "Teníamos algo organizado, pero aun así hemos querido entrar para que la chica nos lo explique en persona y nos enseñe todo en el mapa, así es mucho más fácil y estamos más seguros", afirmaba Antonia Martínez nada más salir por la puerta.

En las oficinas se da respuesta a todo tipo de dudas. Incluso a aquellas que más que con un callejero de Gijón deberían resolverse con un atlas. "Muchas veces vienen con ideas equivocadas, o confunde sitios, como Candás y Cangas, o incluso nos ha venido gente queriendo visitar sitios que no están ni en Asturias. La verdad que te dicen todo tipo de lugares de toda España", explican con humor.

A cinco minutos de la Casa Paquet, justo en el Muro, a la altura de la Escalerona, se encuentra la segunda oficina de turismo de Gijón. "Queremos información de todo lo que es Gijón. Somos de Madrid y nos han recomendado la zona de Cimadevilla, el centro, la escultura de ‘La madre del emigrante’ y todos sus alrededores", confesaba Dolores Martín, mientras salía con su marido Gonzalo Martín del interior de la oficina.

El uso de estas oficinas no es exclusivo de turistas. Hay gijoneses que también las usan. Como es el caso de Emma Ortiz, Ana Sáenz y Ana Segarra. "Soy de aquí y vivo aquí encima de la playa. Mis amigas han venido a pasar unos días y hemos querido entrar a solicitar información ya que yo conozco sitios, pero siempre viene bien que nos aconsejen", confesaba Segarra. Hay Gijón para todos.

