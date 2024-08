"Los ataques en la zona rural apuntan al lobo y se debe investigar; hay mucha alarma"

José Antonio Migoya Redondo (Gijón, 1970), director de la Fundación Caja Rural de Gijón, sigue de primera mano cómo avanzan las pesquisas ante los presuntos ataques de lobo en Gijón, un suceso sin precedentes recientes en el concejo, y aprovecha para hacer un repaso a un sector, el ganadero, que corre peligro de languidecer en la ciudad por un relevo generacional que no termina de llegar.

–El del lobo es un miedo nuevo para la ganadería gijonesa.

–Sí, se creó una gran alarma, sobre todo, cuando apareció el segundo cadáver el pasado domingo. El lunes, el ganadero afectado dio parte a la administración, como debe ser, y a partir de ahí empezó a correrse la noticia entre los vecinos. Hablando unos con otros, se dijo que ya había habido algún avistamiento anterior y cundió el pánico. Los ganaderos de aquí, hasta ahora, estaban tranquilos, pasando este periodo estival con los terneros que nacieron en primavera con sus madres en los pastos. Ahora ya hay que ir con más cuidado.

–¿Los ataques pudieron ser causados por perros?

–Antes se decía que quizás habían soltado ejemplares cruzados entre perro y lobo para controlar al jabalí, pero yo, la verdad, dudo mucho que eso se haga en Gijón. Aquí se hace control poblacional de jabalí con arqueros, una campaña autorizada y controlada que está funcionando. La Consejería tiene los resultados, pero lo que dicen los guardas es que en Gijón se están reclamando menos daños por jabalí. Eso indica que ha bajado la población y que la campaña funciona. Entonces, si se experimentó con esa suelta de ejemplares cruzados, que no lo sé, creo que se haría en otras zonas, no aquí.

–En otras zonas también se recuerdan ataques del lobo hace años. ¿Algún ganadero anciano recuerda ataques en Gijón?

–No. Por eso saltó tanto la alarma. Hace 10 o 15 años recuerdo que en Ruedes hubo un avistamiento de algún posible ejemplar, pero no causó ningún daño y sí podría haber sido un perro asilvestrado o cruzado. En cualquier caso, no se registraron daños y no se volvió a ver. De ahí la novedad de esto. Los daños de los dos terneros son los que suele ocasionar el lobo y constan que cazadores de la zona han visto huellas y excrementos de los animales. Indicios hay. Ahora todo está en manos del Principado, que ya está investigando.

–¿En qué momento surge esta preocupación? ¿Cómo está el sector ganadero ahora mismo?

–Está casi en crisis permanente. Los precios, que marcan las cadenas de distribución, tienden a la baja. Se estaba pagan el kilo de carne (de ternera) a 6,30 euros y la red comercial que más vende ya está firmando a 6,25 o incluso a 6,10.

–¿El sector lácteo pierde presencia?

–Sí. En Gijón, que fue el municipio de mayor producción láctea, quedarán ahora mismo diez o doce ganaderías de leche. Se muere.

–¿Por qué?

–Porque no hay relevo generacional. Eso pasa en Gijón y en toda Asturias. Este año han cerrado dos ganaderías por jubilación y no vino nadie detrás. En carne sí puede haber alguna incorporación de gente algo más joven.

–¿Se incorporan personas ajenas al sector o vinculadas por herencia familiar?

–Aquí nadie se mete de nuevas... Volviendo al sector lácteo, creo que nadie joven sigue, precisamente, alentados por sus padres: quieren que se dediquen a otra cosa. Pese a ello, hay gente que nació en ese ambiente y coge vocación.

–¿Aprecia el salto tecnológico? En otras zonas de Asturias se están intentando modernizar las explotaciones.

–Gijón es especial porque tiene una presión urbanística muy importante. A veces parece que los departamentos de Urbanismo son el enemigo número uno del sector, porque para implementar esa tecnología se necesita, antes, infraestructura. No nos damos cuenta, o las autoridades municipales no se dan cuenta, de que los pueblos nacieron alrededor de caserías y ganaderías. Luego fueron creciendo y ahora, de repente, las caserías molestan. Se presentó un libro hace un tiempo sobre el Somió rural: cuenta que había 80 caserías y hoy quedará algún resquicio y parece que molestan, no a la gente de siempre de Somió, sino a los que llegan nuevos, que casi quieren que lo que estaba allí de antes se adapte a ellos y a su modo de vida.

–Lo preguntaba porque las ganaderías rentables de hoy parece que necesitan apoyarse en la tecnología y en un progresivo aumento de reses.

–Claro. Hace 40 años se vendía la carne al mismo precio que ahora: antes a mil pesetas, un "verde", y ahora a 6,35 euros, que serían 1.050 pesetas. Pero los costes de producción para el ganadero se han multiplicado por cuatro. Y no dudo que la distribución asuma ahora más costes, pero la forma de consumo también cambió: ya no se cocina tanto en casa y muchas piezas de guisar ahora se trituran en hamburguesas que se venden siempre por encima de los seis euros el kilo, así que no se vende nada por debajo del precio de coste. Antes, sí. Eso me da a entender que en la distribución hay más márgenes de beneficio.

–Esa idea del cambio en el consumo se suele debatir menos.

–La administración debería tirar más por lo nuestro. Un ejemplo: el "Paseo Gastro" no ofrece producto asturiano. Y eso que tenemos la mejor carne de Europa porque somos los que más controles sanitarios tenemos. Podremos traer carne de fuera, igual más barata, pero vendrá hormonada. Lo mismo pasa con la leche: tenemos la maravilla que es Central Lechera Asturiana, pero compite con leches de Bangladesh y factorías donde sabemos que se ejerce explotación infantil. Igual que se impuso una marca concreta de cerveza porque patrocina las casetas, también se podría haber exigido que se vendiesen productos de proximidad.

–¿Cómo está el resto del sector?

–Hay muy poca horticultura y algo de pesca. Los pescadores deberían protestar también con lo de Begoña. ¿Por qué no apostar por el bonito ahí, si es nuestro pez estrella?

–¿Funciona en Gijón la etiqueta "ECO"?

–En Asturias tenemos la leche ecológica de Campoastur, y es buenísima, pero en general es una etiqueta que quizás funciona mejor fuera. A un turista extranjero le dices que le das "organic milk" y lo valora muchísimo y aquí vamos un poco más despacio, también, porque nuestro modelo siempre fue más de autoconsumo. Un pequeño productor que vende los martes en Pola de Siero quizás no tenga la etiqueta "ECO", pero sus clientes saben que no hay químicos.

–¿Cómo se podría reimpulsar el sector? ¿Falta un plus de profesionalización?

–Ayudaría un plan formativo desde la raíz. Estuve hace poco en Andalucía y vi que hay gente joven haciendo prácticas en ganaderías. Esos jóvenes, luego, se cogen trabajos de verano para cubrir sustituciones, como hacen aquí los jóvenes en la Feria de Muestras. Comentábamos antes el tamaño de las explotaciones, y es un lastre: en otra época podías vivir con una explotación de 10 vacas. Hoy, ni con 10 ni con 40. Para ganaderías de carne tenemos que hablar de centenares. Para ganaderías de leche, cerca de la centena. Es difícil. Por cierto, están sufriendo bastante las explotaciones por los globos aerostáticos.

–¿A qué se refiere?

–No sé si es porque van cortos de gas y aterrizan donde sea o qué, pero provocan un estrés tremendo a los animales. Aterrizan en fincas ganaderas y la gente abre las portillas y entra con todoterrenos y montan una mesa de camping en fincas privadas. Se me está quejando el sector sobre este tema y quería mencionarlo.

–¿Tiene encaje el sector ganadero en el nuevo marco turístico?

–El agroturismo no creo que tenga mucho encaje en Gijón. Hay algún ejemplo en Carreño, pero creo que la gente que elige Gijón como destino turístico no lo hace para oír cantar gallos. Sí hay, no obstante, oferta de alojamientos periféricos.

–¿Y qué se puede hacer?

–Para el primer sector no hay discurso: parece que se les está dejando morir. Pero no hay nada como una alimentación de proximidad y deberíamos defenderla. Hay cosas que no tienen arreglo: cuando una explotación cierra es muy difícil que reabra. Me gustaría, por ejemplo, que se pudiese meter gente joven como aprendices en ganaderías cuyos dueños se vayan a jubilar, y que las subvenciones pudiesen cubrir que el chico comprase la ganadería y cubrir el plan de jubilación del propietario. Es lo que se hizo en su día con los bancos de tierras.

–Otra iniciativa de la Fundación es el mercado de estos días en el Museo del Pueblo de Asturias.

–No queríamos que fuese un mercadillo al uso, porque estamos en un museo. Encontramos a una docena de artesanos que tienen una faceta muy didáctica. Desde el martes vendrá una mujer de Llanera que hace cestos. Y el fin de semana vendrá un madreñero, que fue la profesión de su padre y de su abuelo. Es la esencia de la Fundación: mantener los signos culturales e identitarios del territorio.

–¿Qué retos afronta?

–Por la situación actual, nuestros retos son sobre todo sociales y vinculados a la inclusión, algo que me gusta mucho. Vamos a hacer cosas con el Club de Balonmano de La Calzada y haremos colaboraciones con el Sporting Genuine. También vamos a trabajar en tema de la reforestación para luchar contra la huella de carbono.

