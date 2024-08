"El auge de la cerveza afecta a la sidra; antes se consumía mucho más en barra"

A sus 90 años, el gijonés Francisco Antonio Angones, del lagar El Fugitivo, mantiene intacta una memoria que puede narrar casi un siglo de historia de la ciudad. Premiado el año pasado con el "Tonel De Oro" de la Fiesta de la Sidra Natural, el veterano llagarero se mantiene activo y se cita con LA NUEVA ESPAÑA en su local para hablar sobre la Semana Grande. A él le gusta el Festival Aéreo y la Noche de los Fuegos, pero mirará un poco apenado a aquellos que celebren estos días las fiestas tomándose una cerveza en la barra en vez de una sidra.

–¿Cómo ve el verano en Gijón este año?

–Asturias está progresando mucho en turismo. Hay mucha gente, y viene de muchísimas partes. Tenemos un clima muy favorable y eso atrae mucho al turista.

–¿Notan esa afluencia turística en el local?

–Sí, pero creo que en nuestro caso la afluencia también es alta porque el restaurante es un poco diferente; está decorado bajo un criterio muy concreto que se ve que está gustando.

–Ya cumplió los 90, ¿no?

–¿Yo 90? No, no. Tengo 70 (risas).

–¿Y recuerda cómo era un verano en Gijón cuando usted era niño?

–¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de todo. No venía casi nadie a Gijón, de aquella. Venían como mucho los familiares que tenía cada uno en las grandes ciudades para alguna visita y poco más. El ambiente era muy distinto, la verdad. Y tampoco existían los medios de transporte de ahora, claro. A mí me criaron en una casa de tradición, vinculada a la sidra y a la agricultura desde hacía muchos años. De la casa de mis tatarabuelos se donó un escudo que está ahora en el Museo del Pueblo de Asturias y que es del año 1775.

–¿Qué más recuerda de la ciudad?

–¿De Gijón? Pues recuerdo los pozos entre tanta arena en la playa, antes de que el Muro fuese como el de ahora. ¿Cómo no me voy a acordar? Bajaba yo con mis papás con el carro. Con el carro, eh. Y llevábamos cien cajas de sidra de cada vez y los repartíamos por todos los chigres del centro de Gijón. De esto hace 70 u 80 años. Hoy ya es todo muy distinto.

–¿Cómo evolucionó la cultura sidrera? ¿Cree que se bebe más ahora que antes? Se supone que la juventud se está tirando a la cerveza.

–La cerveza... Se empezó a beber cada vez más hace 40 años. Empezaron a llegar marcas, cada vez más. Hoy ya se venden casi todas las que se comercializan en España y se están comiendo el negocio de la sidra de la consumición de barra, que antes era muy importante. Lo que le pasa a la sidra es que hoy tiene un precio que el humilde obrero no se puede pagar siempre. Los salarios hoy también son más bajos y las cuentas no salen.

–¿Y qué se puede hacer para frenar esa caída?

–Pues es difícil... La sidra se consume cada vez más en grandes restaurantes, porque si hay dos matrimonios cenando, por ejemplo, pueden compartir sidra como si cogiesen una botella de vino. Pero el bajón real está en la consumición de barra. Antes salían a los bares camiones enteros para repartir sidra; hoy salen furgonetinas, con suerte. Y fomentar el consumo ahí es difícil por lo que decía antes de los precios. Antes por 40 o 60 pesetas ya te bastaba. La venta hoy crece más en grandes superficies.

–¿Recuerda cuándo probó un vaso de sidra por primera vez? Imagino que sin alcohol.

–Me acuerdo hasta de cuando las pipas de sidra tenían aros de madera en vez de los de hierro. Me la darían a probar por primera vez siendo muy niñín y, sí, sidra dulce.

–¿Y a día de hoy sigue bebiendo sidra?

–¡Claro! ¿Cómo no? Casi todos los días.

–¿Y le gusta escanciar o que se la echen?

–A mí mismo ya no me la echo; tengo dos maquinitas que me la sirven. Y cuando bajo a Gijón, depende. Hay una chica en una sidrería que medirá como 1,80 y que te la escancia así a esa altura y es maravilloso, maravilloso.

–¿Dónde?

–Eso, publicidad: Sidrería El Conde, en El Coto.

–¿Tiene alguna costumbre de Semana Grande?

–Iré a la Feria dos veces por lo menos, como todos los años, y luego voy a ver a la gente de las sidrerías y de los negocios de por aquí que me conocen. Me gusta estar con ellos. Y luego en el restaurante hay mucho ambiente en verano, muchísimo. Los sábados y domingos se hacen aquí bodas tremendas. Y viene a casarse gente de todas partes, eh. De Galicia, de León, de Santander. A mí me gustan mucho las bodas gitanas.

–¿Y los Fuegos los suele ver?

–Claro.

–¿Desde dónde?

–Desde ahí (señala un lateral del restaurante)

–¿Y se ven bien?

–Hombre, claro que se ven bien. Otros años también bajo Gijón a verlos. Hay un restaurante ahí en la playa, el Bellavista, y allí tengo ido con mi mujer.

–¿Y al Festival Aéreo suele acudir?

–También, claro. Bueno, es que a mí me prestan mucho los aviones en general. Me gusta verlos desde aquí cuando hace buen tiempo. Yo en su día viajé mucho en avión.

–Y ahora conduce su propio coche sin problemas. Se le ve en forma.

–Tengo carnet por cinco años. Me lo dieron por eso, porque estoy físicamente bien, al cien por cien, y no estoy medicado ni nada. Sigo conduciendo.

–Como conocedor del tema, ¿qué bebida y menú recomienda para estos días?

–En Gijón hay buen marisco y buen pescado. Y buena carne. Lo que más guste.

–Pero recomiende un menú completo.

–Vale. Pues de entrada una buena sopa de marisco y luego una buena fabada.

–Fabada en agosto... Estamos en ola de calor.

–Pero estamos en Asturias, ¿qué quieres? Después de la fabada, un buen pescado.

–¿Cuál?

–Merluza. Si es buena, siempre está bien.

–¿Y de postre?

–Un arroz con leche asturiana.

–De beber me lo puedo imaginar.

–Sidra especial asturiana. Obviamente.

