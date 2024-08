La Banda de Música pone el ritmo en el Polígono de Pumarín

La Banda de Música de Gijón llevó ayer el ritmo festivo a la plaza de Clara Ferrer, en el Polígono de Pumarín, con un concierto en el que interpretaron temas como "Thriller", de Michael Jackson; "Tears in Heaven", de Eric Clapton" o "Themes from the new world Symphony", de Dvorak. El recital, al aire libre, estaba enmarcado en las actividades del programa "Bandamanía".