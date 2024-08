Bebidas, gorros y sombrillas contra un domingo tropical: así se vivió la ola de calor en Gijón

Fue un domingo de sensaciones encontradas en Gijón. El día más temido en cuanto a la ola de calor no defraudó y, para más inri, la situación en los arenales de la ciudad tampoco fue la más habitual del verano. En la playa de San Lorenzo, la mañana se chafó con banderas rojas al baño fruto de la presencia de medusas a la altura de la Escalerona y, además, una densa bruma dificultaba la visibilidad. ¿Conclusión? Tocaba buscar alternativas a pegarse un chapuzón en el mar.

La estampa daba fe de las sofocantes temperaturas. Por el Muro, los abanicos no daban abasto y los paraguas se elevaban al cielo y no precisamente por lluvia. Gorras y sombreros cumplían sus funciones y las botellas de agua se convertían en las grandes aliadas para soportar el bochorno. A pie de arena, las duchas estaban muy solicitadas al no estar permitido el baño y también se improvisaban unas "piscinas" aprovechando el agua que había dejado la bajamar. Por la alternativa de la ducha optó Naiara Otaola, de vacaciones en la ciudad con su marido Alberto Sevilleja, provenientes del País Vasco. "He pasado la peor noche de mi vida con este calor", bromeaba. Más cómodo estaban los madrileños Óscar Bueno y Roberto Rodríguez. "Esto para nosotros es la gloria", declaraba Bueno, protegido, eso sí, con un sombrero, que el sol pegaba duro. Los cuatro venían preparados con una nevera con bebida. "La cerveza nunca falla para refrescarse", incidió Óscar Bueno.

Crema protectora, comida, agua, gafas de sol, gorros y sombrillas. Así lucía el coto playero de Juan de Lucas, Ana Mejía, Aida Arbesú y Xana Moraga, más que concienciados de los estragos del calor. Aunque, para Arbesú, tampoco era para tanto. "Esto es un refugio climático", sostenía. Para Juan de Lucas, más que el calor en sí, el gran problema era "la humedad". "Es lo más incómodo porque te hace sudar todo el rato", afirmaba. El grupo aguardaba la marcha de la bruma para bañarse. "Estamos esperando a ver ese cambio de bandera", reconocía Juan de Lucas. La cosa varió por la tarde, cuando el principal arenal gijonés mostraba la bandera amarilla en las escaleras 4 y 8, mientras que en la 12 seguía ondeando la enseña roja, también visible en la zona oeste de Poniente.

Las cotas alcanzadas por el mercurio no pillaron desprevenidos a gijoneses y turistas, que tiraron de los clásicos para sobrellevar mejor las temperaturas en un día en el que darse un baño se complicó más de lo previsto.