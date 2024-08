Un lleno con todas las de la ley: miles de personas disfrutan en Gijón del concierto de "Ilegales"

"Son leyenda de la música española". Y como tales fueron tratados. "Ilegales" ofreció ayer un enérgico concierto ante una explanada de Poniente en la que se podían contar miles de cabezas. La banda liderada por Jorge Martínez, que tocaba en casa, disfrutó e hizo disfrutar de lo lindo. "Esto sí es música y no lo que se escucha ahora", celebraban los fans.

Muchos fueron los asistentes que no quisieron perderse los míticos y grandes éxitos del rock, "Somos la pandilla las mamis, y somos todas cincuentonas y este grupo es de nuestra época. Es increíble seguir pudiendo escucharlos", confesaba Juana Domínguez, mientras esperaba con sus amigas a que comenzase el concierto. Con un amplio repertorio de grandes éxitos, el grupo de Jorge Martínez saltó al escenario a la 23.00 horas vestidos con camisas y pantalón negro y con sus guitarras eléctricas preparadas para hacer vibrar a la parroquia. Con la fuerza y el coraje que define al cantante, un gran foco de color blanco iluminó al vocalista que no dudó en agradecer estar en Gijón, mientras un juego de luces, entre la psicodelia y el punk hipnotizaba a los presentes. Con grandes éxitos como "Soy un macarra", "Agotados de esperar el fin" o "Delincuente habitual", "Ilegales" se metió al público con el bolsillo con todas las de la ley. "Es un orgullo cantar aquí", confesó Martínez, en un alarde de sinceridad, al tiempo que gritó un "viva el rock".

Jorge Martínez, con su guitarra, durante el concierto. |

"Sobre el escenario probablemente somos un mal ejemplo de tocar este tipo de música, no somos muy de recibir aplausos ni de hacer la pelota al público, de nombrar el lugar o la provincia donde estamos cantando. Eso es una falta de respeto al público y una puta mierda", aseguraba el cantante mientras todos los presentes no dudaban en aplaudirle, mientras Martínez, sin lugar a dudas uno de los mejores guitarristas españoles de las últimas décadas, dejaba con la boca abierta al público con sus solos. "Ilegales" no pasa de moda. Son historia y presente. Son el rock.

