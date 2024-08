El Principado instala cámaras de trampeo en Caldones para intentar "cazar" al lobo

Caza fotográfica al lobo en Gijón. El Principado ya ha instalado cámaras de trampeo en la zona de Caldones en la que se denunciaron dos ataques del lobo a xatos para tratar de resolver si esas incursiones fueron efectivamente obra del cánido actualmente protegido o de perros salvajes.

Por el momento, desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria no se ha querido hacer público el número de cámaras instaladas ni su ubicación. ¿El motivo? No es la primera vez que estos dispositivos sufren daños o son robados. Lo que sí han puesto bien a la vista los técnicos de la administración autonómica son unos carteles en los que se alerta de que la zona está siendo videovigilada y en los que se puede leer: "Reponsable: Consejería de Medio Rural y Política Agracia. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos ante: Dirección general del Planificación Agraria (servicio de Vida Silvestre)", con los que administración cumple con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que ésta no es una medida extraordinaria, sino que la instalación de cámaras es una práctica habitual ante este tipo de denuncias. El principal objetivo de estas cámaras es detectar si efectivamente hay lobos en la zona de Caldones o no, lo que también ayudará a certificar si el cánido fue quien devoró a dos xatos propiedad del ganadero Marcelino Castiello. En caso de que se determine que en la zona no hay lobos, o que lo que se fotografíe sean perros asilvestrados, el ganadero no percibirá compensación alguna por los daños.

Si bien, como el propio Castiello viene manifestando desde el miércoles, esto es algo que no le preocupa tanto como el hecho de que no se tomen medidas para alejar al lobo de la zona. "Estamos con las espaldas abiertas", advertía Castiello y otros profesionales del sector de Gijón, que tienen claro que el lobo seguirá cazando presas en el concejo. "Se va a mover en busca de comida. La duda no es si atacará o no. La duda es quién será la próxima víctima", lamentaba el también ganadero de Caldones Héctor Menéndez, con más de 200 reses a su cargo.

Esta situación de alerta que se ha ido contagiando entre los ganaderos de la zona provocará, afirman, que muchos opten por estabular a sus reses, especialmente a las más jóvenes. Lo harán para protegerlas de hipotéticos ataques lo que, por otro lado, les supondrá un incremento en sus gastos, ya que deberán comprar forrajes y no podrán alimentar a los animales con pastos.

Ante esta situación, los profesionales del sector urgen medidas al Principado para alejar al lobo del concejo y de sus explotaciones. De no hacerlo, advierten, están dispuestos a organizar movilizaciones.