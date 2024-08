El terraceo y la música animan una Semanona de ambiente "espectacular" en Gijón

La Semana Grande sigue su curso y los findes, como no podía ser de otra manera, el ambiente se multiplica. Los conciertos nocturnos en la plaza Mayor y Poniente continúan atrayendo a las masas y, durante el día, el terraceo se expande por el centro de la ciudad, donde sentarse en una mesa puede considerarse una hazaña. La pujanza turística se nota.

En la plaza Mayor, precisamente, no cabía un alfiler ayer, y por un buen motivo. La artista Mina Longo, secundada por el "Mariachi Hispanoamérica", ofreció un recital del que disfrutaron familias y amigos, gijoneses y visitantes, pequeños y mayores. Algunos se hacían "selfies", otros elevaban sus teléfonos móviles para capturar fragmentos de una Mina Longo emocionada al recordar a su fallecido padre. Entre el público estaban el matrimonio formado por Begoña de la Barga y Bernardo Nieto y el compuesto por María Elisa Fernández y Emilio Iglesias. "Mina es una cantante de aquí de toda la vida que se merece todo", afirmaba Bernardo Nieto.

Esta "Semanona", la más ambiciosa de siempre en cuanto a calendario, el ambiente, opina Begoña de la Barga, no defrauda. "Hay muchísima gente", señaló. "Esto es peor que Benidorm", bromeaba Emilio Iglesias. Sobre conseguir una terraza a determinadas horas del día, de la Barga era tajante. "Está complicado", declaró.

Superado el frenesí de Mina Longo en el ágora, Julio Rodríguez se tomaba un refrigerio con sus padres Alejandro Rodríguez y Rosario Álvarez y con su tía Elisa Álvarez. "La Semana Grande está siendo espectacular, a todas horas hay conciertos y actividades y, sobre todo, buen ambiente", aseguraba esta última. "Estamos a tope" completaba su hermana. La familia vibró con el recital de Mina Longo, una propuesta musical que animan a que se realice más veces para amenizar la sesión vermú. "Se hace más divertida, ese rollo nos encanta", apuntó Elisa Álvarez.

El terraceo y la música animan una Semanona de ambiente "espectacular"

Ataviados con sus gafas de sol y preparados para temida la ola de calor, los cuatro confesaban su afición al terraceo. "A veces se hace difícil conseguir mesa y más en estas fechas", proclamaba Elisa Álvarez, que abogaba por armarse de "paciencia" hasta que la suerte sonría. Por esa fórmula apostaban ayer muchos paseantes en el entorno de la plaza Mayor, el Marqués e incluso Cimadevilla, por caminar a paso lento junto a las terrazas a la espera de que alguna mesa quedara libre.

La icónica Cuesta del Cholo también tenía su característica vidilla. Allí estaban Marga Barro, Daniel Alfonso Barros y sus hijas Nora y Sara. A su lado, Severino Menéndez con el perro "Max", embelesado con el escanciado de Menéndez, que no ve mucha diferencia estos días con la pasada edición de la Semana Grande. Aunque eso no quiere decir que haya menos gente por las calles y bares de la ciudad, claro. "Ya he pasado por las casetas de Begoña y mis hijos no se pierden un concierto", manifestó Severino Menéndez, un ferviente seguidor del terraceo. "Hay terrazas muy concretas en las que es más difícil tener sitio, pero siempre encuentras aunque sea en bares más apartados", aseveró el gijonés, que daba la clave, de tintes climatológicos, por la que Gijón está entregada a las terrazas. "En Asturias no hay mucho sol, así que el día que lo hay toca aprovechar", resaltó.

El terraceo y la música animan una Semanona de ambiente "espectacular"

En una terraza en la plaza del Marqués estaban ayer Lourdes González, Elena González, Óscar García, Juanma García, Sara Aparicio, Elena García y Radu Marginea. Dos núcleos familiares procedentes de Barcelona y Ciudad Real atraídos por la pujanza de Gijón. "El clima es más fresquito", reconocía Juanma García. "Seguro que es una ciudad agradable para vivir", complementaba Lourdes González. El terraceo está siendo uno de los puntales de su estancia vacacional, aunque por momentos resulta complicado hacerse con una mesa al solecito. "Dimos una vuelta por Cimadevilla y estaba todo lleno. O reservas o...", explicaba Elena García. Para Lourdes González, siempre que se pueda tomar algo al aire libre, hay que optar por esa alternativa. Y Gijón, con el plus del "Paseo Gastro", está bien servida de terrazas. "Es la manera más alegre de compartir con los tuyos", sostuvo. Una enseñanza que cala en Gijón, echada a las calles en busca de una terraza.

Suscríbete para seguir leyendo