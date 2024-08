"Tuvimos la suerte de tener a Gabino Díaz Merchán de arzobispo cuando éramos parte de la oposición a Franco"

Benito Fernández Álvarez (Avilés, 20-3-1942) se ordenó sacerdote en 1965 y lo dejó en 1978 para casarse. Fue un activo opositor al franquismo y como sacerdote en Gijón, formó parte de la Mesa Democrática.

Idiomas. "Soy el segundo de los tres hijos de quien fuera alcalde de Avilés en los años 50 y profesor de alemán en el Instituto Carreño Miranda, Eduardo Fernández Guerra. Mi padre me infectó con el virus de las lenguas, que es mi pasión en la vida, aparte de mi pasión de Iglesia, porque aunque me secularicé no abandoné en ningún momento mi deseo de que la Iglesia cumpla su misión y vaya bien. Con mi padre aprendí alemán, estudié inglés porque es la lengua del imperio, y me casé con una hija de niños de la guerra, con lo que acabé aprendiendo ruso. Mi familia vivía enfrente del teatro Palacio Valdés, cursé primaria en el Colegio Santo Ángel de Avilés. Luego pasé al instituto en el que estaba mi padre de profesor, lo que no me hizo ninguna gracia y evité ir a clase con él. En el bachillerato descubrí la lectura, en la biblioteca Bances Candamo; mi afición de chavalín eran las novelas de Ágata Christie y las de Chesterton donde el protagonista era un cura católico en la Inglaterra del siglo XX. En aquellos años en Avilés era la invasión de los ‘coreanos’, que era como llamábamos a los extremeños, andaluces, castellanos... que habían emigrado con la creación de Ensidesa, con los cuales mi padre se volcó. A mi me impresionó, porque le faltaba tiempo para ayudar a tanta gente. En el instituto nos mezclamos los hijos de la pequeña burguesía de Avilés con los de los ‘coreanos’, porque los de la burguesía alta iban a los Jesuitas, en Gijón".

Benito Fernández siendo ordenado sacerdote por el cardenal Tarancón. / LNE

Compromiso social. "A la parroquia de San Nicolás llegaron dos curas jóvenes, volcados en la comunidad, viendo los problemas y qué se podía hacer, algo muy distinto del tradicional ir a confesar y las cuatro viejinas del rosario. Uno de ellos era Óscar Iturrioz Fanjul, que participó en fundación de la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Éramos muy amigos. Allí me llegó la idea de entrar en la Iglesia comprometido socialmente. Fui descrubriendo qué había pasado en este país con la Guerra Civil, lo que me marcó. Tras acaba el bachiller con 17 años, entré en el seminario de Oviedo. Entramos varias decenas aquel año. Ahora hay escasez, porque se rompió la conexión con los chavales. Creo que nuestra Iglesia está viviendo una crisis, con la necesidad de una renovación que es muy difícil. El Concilio Vaticano II trazó los caminos para la renovación, pero esos caminos había que andarlos. Incluso el Papa Francisco, que parecía que iba a hacer una revolución, da unos pasos muy cortos. Tiene episcopados ultraconservadores como el norteamericano que lo consideran medio ilegítimo".

El seminario. "Como formadores en el seminario tuve a José Manuel Fueyo, hermano del que fue capellán del Sporting de Gijón; y al gijonés José Luis Ortiz, que nos dirigían con una delicadeza impresionante. Entre el profesorado, yo que no tengo nada que ver con el Opus Dei, tengo que citar a un profesor del Opus Dei, Aurelio Fernández, natural de Tudela Veguín, que daba Historia de la Filosofía. Mientras mucha gente piensa que en el seminario estábamos siendo atornillados mentalmente con la teología medieval, la realidad era otra. De Kant, Hegel, Marx y Feuerbach nos leía muy pausadamente párrafos grandes de sus obras, incluyendo la lectura reposada y respetuosa de El Capital y otros libros de Marx donde criticaba la religión. Otro profesor especial, fue un naveto, José Luis González Novalín, que nos daba Historia de la Iglesia e Historia de las Religiones. Nos cansó de leer textos religiosos originales del Islam, del Budismo, de todo y nos decía ‘ahí lo tenéis, reflexionad’. Para mí fue muy fuerte el trimestre que dedicó a la Reforma protestante. Ante la boca abierta de los seminaristas, nos dijo lo que pasó, quién fue Lutero, quienes todos los reformadores antipapales y lo bueno y lo malo que tuvieron subrayando lo bueno".

Benito Fernández durante una de sus estancias en Inglaterra para atender una parroquia católica. / LNE

Allande. "El seminario lo acabé en 1965 con 24 años. Me ordenó sacerdote el cardenal Tarancón en Avilés y de ahí, al monte: de cura rural, en Berducedo (Allande). Hubo un momento en el que el Tarancón decidió mandar pequeños grupos de curas jóvenes a todas las zonas rurales, que tenían curas muy tradicionales, buena gente, pero no en la linea aperturista que quería Tarancón. A Berducedo fuimos dos, Ramón Alonso Nieda y yo. Nos ocupamos de las 15 o 17 parroquias de alrededor. Allí estuve 5 años. Intentábamos atender a los críos y a la gente mayor, porque los jóvenes iban marchando. Yo predicaba siempre. Ahora aquí tú vas un día entre semana a misa y no habla el cura, pero yo hablaba un poquitín todos los días. Nunca se me olvidará una viejina con pañolín negro que me decía, ‘señor cura, voy a decirle una cosa, lo que usted predica siempre lo pensé yo, pero nunca lo decía’ refiriéndose a una lectura del Evangelio muy humana y sencilla, nada de dogmas ni rollos. Hicimos muy buena amistad con guardias civiles jóvenes y recibieron orden de los mandos de no tratar con los curas, sin sotana y ‘un poco rojos’.

Nevadas. "Habíamos hecho un club de jóvenes y fui en un Dos Caballos con dos chavales del pueblo a por un televisor a Oviedo. Al regresar empezó a nevar. Llegamos al alto del Puerto del Palo a medianoche y ni para adelante, ni para detrás. Seguimos a pie con una nevada que nos llegaba a la cintura. Pasados las dos de la madrugada llegamos a Montefurado, un pueblo en el que sólo quedaba una familia, que nos acogió. A la mañana siguiente caminamos hasta Berducedo y hasta 15 días después no pudimos volver a por el coche con la televisión. Cuando nevaba eran minivacaciones en el pueblo, porque ya no podían sacar las vacas a ningún lado. Los vecinos iban de una casa a otra a tomar café y a jugar a las cartas, y nosotros también".

Benito Fernández primero por la izquierda, con su madre, Ángeles Álvarez Alonso, y unos amigos, en 1970, con el embalse de Grandas de Salime al fondo. / LNE

Gijón. "En 1971 me destinan a Gijón. Hicieron parroquia El Cerillero, donde no había iglesia, y me tenía yo que encargar de moverlo. La primera iglesia del Cerillero fue en un bajo, pero yo vivía en la parroquia de Fátima, donde estaba como párroco José Luis Martínez, uno de los curas de Asturias más significativos, con ideas más claras y buena persona. De coadjutor estaba Pin Fonseca, que hoy es el párroco de Nuevo Gijón y había otro cura que venía de una congregación religiosa. En aquella época estaba al rojo vivo toda la evolución política en España. Todos los curas compartíamos los mismos ideales; nosotros no estábamos en La Calzada a contrapelo de la gente, si acaso a contrapelo del régimen de Franco. En La Calzada surgió uno de los líderes de barrio más luchadores en aquella época, Manuel Hevia Carriles, que presidía la asociación de vecinos y era el alma del barrio. Por cierto, era miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica y fue educado en el ambiente de aquel catolicismo progresista que estaba naciendo. Nunca vi persona más influyente y con menos interés en ser el mocín de la película".

La oposición al régimen. "En la oposición al régimen también estaban los partidos, con los que los curas inmediatamente tuvimos una relación. Si a un cura de diez años antes le presentan a un señor y le dicen que era del Partido Comunista, igual se desmaya. Para nosotros era uno más. Fundadores de CC OO y de USO también estaban entre nuestra gente de la parroquia, de UGT menos, no sé por qué. Las barreras de la Guerra Civil de dos bandos, uno marcadísimo como en teoría debía ser el de los curas y por otro los ‘enemigos’, que eran los rojos y republicanos, todo aquello se borró. Nosotros teníamos reuniones con todos. Reuniones de partidos en los locales de la iglesia hubo montones. Participamos en la Mesa Democrática y en todo lo que se pudiera participar. Tuvimos la suerte de tener de arzobispo a Gabino Díaz Merchán, una persona comprometida, con ideas clarísimas. Habían matado a sus padres los rojos en la guerra, pero tuvo la lucidez de querer romper aquel enfrentamiento. Nos apoyó muchísimo y le debemos muchísimo. Con otro arzobispo lo hubiéramos tenido más complicado. Apoyó que se dejaran los locales de la Iglesia para reuniones de todo tipo".

La cena de los lunes. "En la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio había una monja misionera secular, Satur, que recibió comunistas en aquella casa a montones. Estaba apoyada por todos nosotros. Y en aquella casa de ejercicios surgió una reunión de curas que fue uno de los puntos clave de la época, los curas de los lunes. Una pandilla bastante grande que cenábamos en la Casa de Ejercicios todos los lunes. Allí estaban entre otros José María Bardales, cura entonces de Tremañes y que era uno de los cabecillas. Bardales tenía muchos amigos en el centro de Gijón, pero no era un cura señorito, estaba pringando en uno de los barrios marginales. Iban también dos jesuitas, que también estaban en Tremañes. Javier Gómez Cuesta pertenecía en cuerpo y alma a esta pandilla, compartía todo, pero tenía menos tiempo para ir porque durante unos años fue vicario del Arzobispado. También estaba un cura que vino de Las Cuencas, Nicolás Felgueroso y en Roces Armando Valledor y Gabriel Fernández. Otro que fue muy significativo es el que fue párroco de La Resurrección muchos años, Silverio Zapico. Otro jesuita, de una familia avilesina de alto abolengo, de los Carvajal, siempre decía que ‘¿cómo nos arreglamos para transmitir a la gente todo lo que hablamos?’. Eran ideas de compromiso social, de justicia social, de cambio de la sociedad. Me consta que varios curas del centro de Gijón pensaban igual que nosotros, por ejemplo un coadjutor de San Lorenzo y curas de San José, pero no iban a las reuniones del lunes por lo que fuera. Y fuera de Gijón era evidente que había grupos muy fuertes y muy grandes tanto en la cuenca del Caudal como en la del Nalón. Entre ellos Germán, cura del Entrego y Nicanor López Brugos, cura de San Pedro de Mieres".

