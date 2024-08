"Cada vez más jóvenes van a los toros, es alentador"

Es una de las máximas figuras de la tauromaquia actual desde hace ya muchos años. Desde novillero acaparó la atención de los aficionados, y nada más tomar la alternativa en 2006 en Cehegín, Murcia, con Morante de la Puebla como padrino, ocupó los mejores carteles de las principales ferias del mundo taurino. Alejandro Talavante (Badajoz, 1987) es también ganadero, un proyecto a medias con Nacho Fernández, futbolista internacional. Talavante regresa a la plaza de toros de El Bibio el próximo 15 de agosto, día de Begoña para lidiar reses de la ganadería de La Quinta junto a Daniel Luque en un cartel que abre el rejoneador Diego Ventura.

–¿Cómo va la temporada?

–Con muchas actuaciones. Estoy muy contento con la temporada, porque estoy cuajando muchos toros como yo siento, y viéndome a muy buen nivel. Estoy sintiendo el cariño de todos los públicos cada tarde.

–¿Se ha producido una recuperación de festejos en los últimos años?

–Sí. Ahora mismo hay muchas ferias que se sostienen con carteles rematados y el público está yendo. Es algo que las empresas taurinas necesitaban. Ahora se ve una afluencia de publico mayor y eso es una gran alegría para todo el toreo.

–¿Hay relevo generacional en la tauromaquia?

–Sí. Cada vez van más jóvenes a las plazas, especialmente se ha visto en la feria de San Isidro en Las Ventas de Madrid, con muchísimos jóvenes en el tendido. Eso alienta mucho al torero y da una mayor intensidad a la plaza.

–¿Podría decirse que ahora la tauromaquia está en un buen momento?

–Sí. Las personas a las que no les gustan los toros, o los antitaurinos, han provocado una reacción en la gente que no piensa igual que ellos. Esa reacción está siendo si cabe más en masa y con mucha más determinación. A pesar de todas las crisis económicas que han venido en los últimos años, con la gente pasándolo tan mal, ahora se ve más público que nunca en las plazas.

–¿Qué recuerdos le trae la feria de Begoña en Gijón?

–Es una plaza a la que le tengo un gran cariño desde mi primer paseíllo. Debuté en Gijón en el año 2007, justo al año siguiente de tomar la alternativa y he tenido tardes bonitas. Me encanta la ciudad y el carácter de la gente. Su forma de tratar a los toreros es muy especial. Para mí El Bibio es una plaza que en medio de la temporada me hace mucha ilusión poder estar.

–¿Qué tardes tiene grabadas?

––Fue muy especial la del año 2011, porque tomaba la alternativa mi amigo Diego Silveti y también toreaba José Tomás. Quizás, la tarde que recuerde con más cariño fue con un toro toro de Sánchez Arjona, porque esa tarde me encontré muy bien toreando

–¿Le ha dado tiempo en alguna de sus visitas a disfrutar de la ciudad?

–En ocasiones sí. La gente siempre me ha tratado con mucho cariño y tengo buenos recuerdos de Gijón. Y del poquito tiempo que he podido disfrutarla pues le diría que los paseos por el paseo marítimo son una maravilla.

–Este año le esperan toros de La Quinta, que en los últimos año ha lidiado en Gijón muchos toros de triunfo.

–Es una ganadería diferente y le da al festejo un atractivo mayor. La Quinta echa toros muy buenos y para Gijón será una corrida bonita, y los ganaderos querrán que todo salga bien. Que los toros sean de encaste Santa Coloma le da un aliciente más a la tarde.

–Recientemente debutó como ganadero en la plaza de toros de Las Ventas lidiando tres novillos de su ganadería.

–Es un sueño para mí, un sueño que comparto con Nacho Fernández, el futbolista. Estamos yendo despacio, lidiando novilladas de momento porque esto es muy sacrificado. De momento estamos contentos con las impresiones que nos transmite la gente.

–¿Es importante para el futuro de la tauromaquia que personas ajenas al mundo, como el caso de Nacho, futbolista internacional, se involucren?

–Es fundamental. Pero, claro el personaje tiene que querer hacerlo como ha hecho Nacho, que tiene una afición grande y se ha querido involucrar en un proyecto tan bonito y a la vez tan difícil. En el toreo es todo muy difícil. Ojalá Dios nos ayude y todas nuestras ilusiones se vayan materializando.

