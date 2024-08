Falete seduce en Gijón con arte y poderío: "Tenía muchas ganas de cantar aquí"

El poderío de la música flamenca de Falete triunfó ayer por todo lo alto en Gijón. Nada más aparecer sobre el escenario de una abarrotada Plaza Mayor, a las 21.00 horas, el artista sevillano volvió a sentir el cariño de una ciudad en la que ya estuvo el pasado mes de abril junto a Mina Longo.

"No sabéis lo feliz que me siento de poder estar en vuestra Semana Grande y disfrutar de todos vosotros. Tenía muchas ganas de cantar en esta plaza y parece que Dios me ha escuchado", expresó Falete, que lució un colorido vestido. Desde el comienzo se ganó a los centenares de personas que no quisieron desaprovechar la oportunidad de escuchar en directo a uno de los grandes referentes de la copla en el presente siglo.

Ya había bajado el calor que protagonizó la jornada dominical cuando arrancó un recital de canciones que comenzó por "Con todo y mi tristeza", de Juan Gabriel, y prosiguió, entre otras, con "La gata bajo la lluvia", el hit compuesto por Rafael Pérez Botija que inmortalizó Rocío Dúrcal, o con "Abrázame", de Alejandro Fernández.

Los presentes, más allá de aplaudir cada uno de los temas, acompañaron al intétprete sevillano cantando al unísono muchos de ellos. "Canta igual que en sus discos. Tiene una voz muy potente", comentaron las amigas Carmen Rico, Luisa Rodríguez y María Dolores Iglesias. "Tenemos mucha suerte de poder estar viéndole gratis aquí", añadieron.

Cerca estaban Luis Alberto Abreu y su madre, María Fortuna. "Transmite mucho sentimiento y se entrega en todo momento", dijeron del artista. María José Iglesias, que ya había visto al cantante en anteriores ocasiones, reivindicó su arte y su poderío sobre el escenario gijónes: "Tiene mucha fuerza".

"La Plazuela" conquista Poniente El dúo formado por los granadinos Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín, "La Plazuela" –en la foto–, cerró el fin de semana gijonés con un concierto en el escenario de la playa de Poniente. "La Plazuela" reivindicó la cultura popular andaluza y se ganó al público con sus canciones más destacadas. Esta noche será el turno de la banda alemana de música techno "Meute", cuya singular propuesta está prevista para las 23.00 en el escenario de Poniente.

