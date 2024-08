"El mayor bienestar lo produce un baño en el Cantábrico, y si el agua está fría, mejor"

La galerista Diana Llamazares González (Gijón, 1980) es presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias y acaba de recibir el premio autónomo del año.

–¿Hay demasiada gente en Semana Grande?

–Es siempre el tema de polémica, si hay mucha, si está bien o si no necesitamos tanta. No percibiría la Semana Grande sin gente. Me he pasado los últimos años estando en Gijón en Semana Grande, y una de las características es que allá donde vayas va a haber gente. Lo asumimos con gusto.

–¿Aunque agobie el barullo?

–Sí, sobre todo para los que seguimos trabajando todos los días mañana y tarde. Ahí es cuando a veces te desesperas. Si estuviese de vacaciones no me agobiaría tanto (risas).

–Pero siempre hay tiempo para un bañín en el Cantábrico o para hacer deporte náutico.

–Aunque sea a primera hora de la mañana, ese baño rápido que cruzas los dedos para que haga sol y poder luego secar al sol y ya marchar a trabajar... Eso no se perdona. Ni los días nublados.

–¿El mar es terapéutico?

–Es sanador. Las sensaciones de mayor bienestar las produce un baño en el mar. Y si es en el mar Cantábrico, la sensación es mejor. Y si está frío, aún mejor (risas).

–Dicen que hay medusas.

–Muchos no nos resistimos a pesar de las medusas, nos aventuramos igualmente. Pero es que si no son medusas son salpas, si no carabelas. Si no es una cosa es otra, pero me da igual, yo entro en el agua sí o sí.

–¿Le gusta la Feria de Muestras?

–Los recuerdos que tengo de cuando era niña no tienen nada que ver con lo que es ahora. Quizás también la vida profesional me ha llevado mucho más a participar en la Feria y a estar en jornadas. Pero intento mantener esa tradición familiar de aquellos años, de cuando yo era pequeña, de reservar un día con la familia para dar una vuelta por la feria y ver que todo sigue igual. O que en nuestro recuerdo todo sigue igual.

–¿La Feria es intensa?

–Sí. Pero sales de tu centro de trabajo. Te reencuentras con la gente y vienes con ganas.

–¿Le gusta el bocadillo de calamares?

–Ay no. Nunca me ha gustado. Es que de pequeña me cuentan que me atraganté con un calamar. Mi padre me cogió de las piernas y me lo sacó, pero desde entonces en mi casa no se estilan. Una mala experiencia sirvió para no comerlos más (risas).

–¿Y del bombón de la Ibense?

–Sí, sí, de eso sí (risas).

–¿Disfruta de la Noche de los Fuegos?

–Sí, todos los años. Bueno, unos años los veo, otros años los veo peor y otros años no se ven (risas). Procuro estar con amigos y con la familia. El plan de los Fuegos es inamovible. Muchos años los pasé en casa de una gran amiga en La Providencia, otros años en San Lorenzo. Es la disculpa para juntarnos.

–¿Presta salir a comer el día de Begoña?

–Si no sales por la noche lo ideal es ir a comer un menú el día de Begoña (risas). Me gustó lo que dijo Alejandra Venegas en la entrevista. Como plato, fabada, y luego un buen pescado. Bonito, que estamos en temporada. Otra cosa es que llegues al segundo después de una buena fabada (risas).

–¿Ventrisca o ventresca?

–Es una pregunta que hay que hacerla. Puedo escuchar las dos versiones. Como rampla y rampa (risas). Se diga como se diga hay que comerla, que además este año nos va a durar hasta octubre.

–¿La cultura está presente en la Semana Grande?

–Claro. La Semana Grande es cultura. No hay nada más que ver los conciertos, festivales, exposiciones… Hay mucha cultura y es lo que mueve la Semana Grande. Otra cosa es el arte contemporáneo. Ahí quizás habría que darle un impulso para que se consuma más arte contemporáneo dentro de tanto turismo que viene estos días. Vamos a poner ahí la pullita (risas).

–¿Qué le parece la transformación cultural de la ciudad con esa "vía gijonesa"?

–Es una de las noticias que más ilusión nos ha hecho. No solo a mí, sino a todo el sector cultural en el último año, desde que ha entrado el gobierno de Foro y PP. Siempre había acusado que la cultura estaba en un segundo, tercero o cuarto plano, y ver cómo ahora ha tomado un protagonismo grande, que es uno de los pilares, para nosotros es motivo de celebración porque Gijón lo necesita. Y si se hacen bien las cosas, que estoy segura que va a ser así, nos va a repercutir positivamente y con el tiempo nos dará un posicionamiento no solo a nivel nacional, sino internacional.

–¿Ilusiona Tabacalera?

–Mucho, mucho. Los que somos de Gijón, y yo que he vivido en Cimavilla muchos años, justo ahí, en la esquina de Tabacalera, ver cómo va cogiendo forma y ver que va a ser el referente en el centro de Gijón como equipamiento cultural lo abrazo con muchas ganas. De esta sí (risas).

–¿Volverá al Revillagigedo con la Asociación de Galeristas?

–Nuestra intención es volver. Ya tenemos reservadas unas fechas. Dependemos más de las resoluciones y el dinero que podamos obtener de sacarlo adelante. Soy positivo y confío en que salga adelante gracias al apoyo de la Consejería, del Ayuntamiento y de alguna otra entidad que se sume.

–¿Conciertos, verbenas o fiestas de prao?

–Las fiestas de prao las puedo llegar a cerrar (risas). No me veo en un concierto en Poniente, pero asocio el verano a esas verbenas en el Club.

–¿Va a los toros?

–Mira que a todo digo que sí y que a todo suelo engancharme. Y que tengo una familia taurina, con mi hermana Elena y mi madre, que no perdonan una feria de Begoña, pero yo no termino de engancharme. Lo han intentado, pero no me acabo de aficionar. Igual con los años... Es cuestión de saber y entender, de ir con alguien que sepa y te acompañe. Igual que en el arte.

–Dicen que cuando acaba la Semana Grande Gijón se vacía.

–Siempre lo he escuchado. Y cuando estudiábamos era como hay que aprovecharlo todo que el día 15 se acaba. Baja el nivel de gente, pero comienza el Hípico, por ejemplo, que atrae muchísimo público. En estos últimos años el mes de septiembre con sol y calor la sensación de verano continua. Hace años empezabas el colegio y hasta cambiabas el armario. Ahora ya no, yo ahora el verano lo alargo hasta finales de octubre. Hasta el cambio de hora que me mata (risas).

