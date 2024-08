Las Noches Mágicas en el Botánico de Gijón están de vuelta (y quedan pocas entradas): estas son las novedades

Las Noches Mágicas del Jardín Botánico llegan con novedades este verano. "Este año no son unas noches mágicas más, sino que son las nuevas noches mágicas gracias a Factoría Norte y Divertia que han hecho un esfuerzo especial para ello", desveló este lunes el concejal de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador para una cita estival que ya ha logrado un éxito de público en taquilla. Para esta edición, del 16 al 25 de agosto, los itinerarios que lo asistentes van a poder recorrer "son nuevos", algo que les va a permitir a los visitantes "conocer las nuevas zonas del Botánico". "Es una actividad de esas que todo el mundo puede ir a disfrutar y sale encantado. Tiene ya una trayectoria tan dilatada y larga en el tiempo que ya es imagen del verano de Gijón con sus noches mágicas", añadió, por su parte, el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez.

Además de los seres ya conocidos en otras ediciones como el famoso Trasgu, la Xana, el Busgosu o La Güestia, este año se unen al elenco de personajes en el Jardín Botánico la Curuxa, Repollín, y también estarán la Paparra Sonia, el Xilegu, junto a Torbellín y Torbellina. Pase lo que pase, explicaron esta mañana durante la presentación del programa en el stand del Ayuntamiento en la Feria de Muestras, las Noches Mágicas no se van a suspender a pesar de que las condiciones climatológicas no sean las idóneas. "Una novedad que va a conseguir que ninguna función se vaya a suspender, puesto que hay alternativas pensadas para que se pueda disfrutar igual sin que nada lo impida", explicó Martínez Salvador, acompañado por Tomás Fernández Velilla, jefe de servicio del Botánico y Carmen Gallo, de Factoría Norte.

Cita con novedades

Esta actividad permite disfrutar de un encuentro nocturno con la naturaleza, el misterio y la tradición en un espectáculo diferente, destinado a todos los públicos. Habrá dos pases diarios, a las 22.00 horas y a las 23.30 horas. Los seres mitológicos asturianos irán haciendo sus apariciones a lo largo de la visita en el bosque, tratando de mostrar las costumbres y las tradiciones que han llegado a conservar hasta el día de hoy. "Estos seres viven en el Botánico todo el año, y sólo durante esos días abandonan sus localizaciones habituales y hacen su aparición para el disfrute, pero también para estremecer e impresionar a los visitantes", trasmitió Martínez Salvador.

El éxito de público parece garantizado también para la inminente edición. Por el momento se han vendido ya las dos terceras partes de las entradas disponibles para las Noches Mágicas. "Que nadie se despiste, que no esperen y que saquen ya el pase porque si no puede que se queden pronto sin ella, y sean una de esas personas que no van a poder disfrutar de las mágicas noches", advirtió Oliver Suárez sobre una "actividad que está ya muy consolidada dentro de la programación del verano de Gijón", y que cuenta con una respuesta por parte de la gente "absolutamente fantástica". Así, esperan que este año sea también un "rotundo éxito", al igual que ha sido la última edición de Nocturnia, a la que han dado clausura recientemente el pasado 11 de agosto y que consiguió "colgar el cartel de todo vendido todos los días".

Ahora, la apuesta de Divertia es que también se llenen todas las plazas para una cita "tan especial por el espacio en sí, y es que el espacio del Jardín Botánico es muy singular, muy bonito y digno de ver". Entre risas, Suárez comentó que "todo el que sale de ahí sale sorprendido con algún susto, pero encantados". Y es que es un evento, que "se hace de noche, dónde hay diferentes recorridos y dónde hay una interacción directamente con los personajes de la mitología asturiana", describió.